De denunciantes a sospechosos: la trágica muerte de un niño en Xalapa da un giro escalofriante

Elementos de seguridad investigan en Xalapa el hallazgo sin vida de un niño de cuatro años, caso por el que tres familiares fueron detenidos. (YouTUbe)

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La desaparición de Daniel Maximiliano, un niño de cuatro años, terminó con el hallazgo de su cuerpo sin vida en Xalapa, Veracruz, y la detención de tres personas señaladas por la Fiscalía General del Estado (FGE) como presuntas responsables de los hechos.

El caso ocurre apenas dos semanas después de la muerte de otro menor en el puerto de Veracruz, en un expediente relacionado con presunto maltrato infantil.

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¿Cómo localizaron el cuerpo de Daniel Maximiliano?

La FGE informó que Gilberto “N”, Ana Susana “N” y Fernanda “N” fueron detenidos en flagrancia durante las diligencias para localizar a Daniel. De acuerdo con la autoridad, los tres serán puestos a disposición de un juez de control, quien determinará su situación jurídica.

El 13 de septiembre se activó la búsqueda del menor después de que fue reportado como desaparecido. Según la información proporcionada por las autoridades, Daniel había sido visto en la colonia Coapexpan.

La investigación incluyó labores de búsqueda y vigilancia, revisión de videograbaciones, análisis de información relacionada con líneas telefónicas y otras diligencias ministeriales.

La Fiscalía General del Estado de Veracruz difunde la ficha de búsqueda del menor Daniel Maximiliano Rojas Suárez, reportado como desaparecido en la localidad de Coapexpan. (FGE)

Operativo derivó en cateo en casa de 3 familiares

Con autorización judicial, el 14 de septiembre se realizaron tres cateos en inmuebles de Xalapa, donde fueron asegurados diversos indicios que se incorporaron a la carpeta de investigación. Un día después, el 15 de septiembre, las autoridades localizaron al niño sin vida dentro de un domicilio de la colonia Benito Juárez.

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La fiscal general del estado, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, señaló que la investigación se desarrolló en un “contexto de sustancias”, aunque no ofreció mayores detalles debido a que el expediente se encuentra próximo a su judicialización.

La funcionaria también confirmó que entre los detenidos están el padrastro del menor, la madre del padrastro y la hermana de este. Los investigados enfrentan señalamientos por homicidio doloso calificado y hechos vinculados a la desaparición cometida por particulares en agravio del niño.

La Fiscalía General del Estado de Veracruz notificó la detención de tres personas identificadas como presuntas responsables del homicidio de un menor en Xalapa. (FGE)

Segundo caso de infanticidio en Veracruz

El caso de Daniel ocurre poco después de la muerte de Leonel, un niño de cinco años, en el puerto de Veracruz. El menor falleció durante la madrugada del 2 de septiembre en un hospital del IMSS, después de ingresar con múltiples lesiones que, de acuerdo con los reportes, eran compatibles con presunto maltrato.

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Por estos hechos fueron detenidas Cecilia “N”, madre de Leonel, y Claudia Isabel “N”, pareja sentimental de la madre. Ambas fueron presentadas ante un juez de control para iniciar el proceso penal correspondiente.

La Fiscalía también realizó un cateo en el domicilio donde vivía el menor, ubicado en el fraccionamiento Palma Real. Durante las diligencias se buscaron indicios relacionados con las lesiones que presentaba el niño.

El caso provocó una muestra de solidaridad entre vecinos, quienes colocaron veladoras, globos blancos, un peluche y juguetes frente al inmueble donde vivía Leonel.

Con la investigación por la muerte de Daniel Maximiliano, Veracruz suma un nuevo caso que involucra la muerte violenta de un menor y familiares entre las personas bajo investigación. En ambos expedientes, corresponderá a las autoridades judiciales determinar las responsabilidades penales conforme avance cada proceso.

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