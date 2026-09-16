Delfina Gómez sufre caída tras encabezar el Grito de Independencia en Toluca

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, camina hacia un grupo de asistentes en Toluca tras el Grito de Independencia. Al aproximarse a la multitud, sufre un resbalón y cae al suelo ante la mirada del personal de seguridad y los asistentes, quienes utilizan teléfonos móviles para registrar el momento. Tras la caída, varias personas se acercan para auxiliar a la funcionaria a ponerse de pie.

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La noche del 15 de septiembre, durante los festejos por el Grito de Independencia en Toluca, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, protagonizó un inesperado momento al salir de Palacio de Gobierno.

Después de encabezar la ceremonia protocolaria desde el balcón del recinto, la mandataria se dirigió hacia el exterior para saludar a las personas que se encontraban reunidas en las inmediaciones.

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Fue entonces cuando se tropezó, perdió el equilibrio y cayó al suelo, ante la mirada de quienes se encontraban cerca.

El momento quedó registrado en imágenes que posteriormente comenzaron a circular en redes sociales, generando sorpresa entre los asistentes a la celebración patria.

Delfina Gómez encabeza el Grito en Toluca

Grito de Independencia Delfina Gómez Edomex

Antes del incidente, Delfina Gómez había encabezado la tradicional ceremonia del Grito de Independencia desde Palacio de Gobierno, en el centro de Toluca.

La celebración reunió a habitantes y visitantes que acudieron a la capital mexiquense para participar en las actividades con motivo de las fiestas patrias.

Desde el balcón del edificio, la gobernadora realizó el acto protocolario correspondiente y posteriormente se dispuso a salir para tener contacto con la ciudadanía que permanecía en el exterior. Fue durante ese recorrido cuando ocurrió la caída.

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Fotógrafos y personal del gobierno del estado se encontraban alrededor se acercaron para auxiliarla. De acuerdo con las imágenes difundidas, la gobernadora logró reincorporarse y continuar con sus actividades.

El momento causó sorpresa entre los asistentes

La caída ocurrió en medio de una noche de celebración en el centro de Toluca, donde se concentraron numerosas personas para disfrutar de los festejos patrios.

El episodio llamó particularmente la atención por haber ocurrido pocos minutos después de la ceremonia oficial y frente a ciudadanos que esperaban saludar a la mandataria.

A pesar del susto, la gobernadora pudo continuar con la jornada. Hasta el momento, no se habían informado consecuencias mayores relacionadas con el incidente.

Las imágenes del momento rápidamente comenzaron a difundirse en redes sociales, convirtiendo el episodio en uno de los acontecimientos inesperados de la noche.

Continúan los festejos patrios en Toluca

Grito de Independencia Delfina Gómez Edomex

Tras la ceremonia oficial, las actividades conmemorativas continuaron en el centro de la capital mexiquense, como parte de la celebración del aniversario del inicio de la Independencia de México.

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El acto encabezado por Delfina Gómez formó parte de la agenda oficial del 15 de septiembre en el Estado de México, una fecha en la que miles de personas participan en celebraciones a lo largo de la entidad.

Mientras los asistentes continuaban con los festejos, el momento protagonizado por la gobernadora quedó registrado por quienes se encontraban cerca de Palacio de Gobierno.

La mandataria estatal pudo reincorporarse y seguir con sus actividades después del percance, sin que se reportaran mayores complicaciones.