México

Alcalde de Elota, Richard Millán da el Grito de Independencia con extravagante atuendo

El alcalde de Elota, tiene hasta el 24 de septiembre para presentar documentación ante la Auditoría Superior del Estado por observaciones que involucran casi 14 millones de pesos

Alcalde de Elota, Richard Millán aparece en un mensaje grabado vistiendo un traje negro con bordados blancos, hombreras decoradas y una capa. La grabación se realiza en un espacio interior amueblado con un espejo dorado de marco labrado y una silla de terciopelo azul, donde hace la invitación a sus habitantes participen en el Grito de Independencia

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El alcalde de Elota, Sinaloa, Richard Millán Vázquez, enfrenta observaciones de la Auditoría Superior del Estado (ASE) por casi 14 millones de pesos correspondientes a la revisión de la Cuenta Pública 2025, mientras en redes sociales llamó la atención por el atuendo que utilizó durante la ceremonia del Grito de Independencia.

El presidente municipal apareció previo y durante el acto patrio con un traje de aspecto llamativo, acompañado de una capa larga y hombreras, una vestimenta que generó comentarios en redes sociales y contrastó con el contexto financiero que enfrenta actualmente su administración.

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La ASE reportó 87 resultados observados de 130 revisados en la Cuenta Pública 2025 de Elota. De acuerdo con información publicada sobre el informe de fiscalización, existen 13 millones 976 mil pesos en recuperaciones probables, relacionados con diferentes observaciones al manejo de recursos municipales.

¿Qué debe aclarar Richard Millán ante la ASE?

Richard Millán alcalde de Elota Sinaloa Grito de Independencia
Richard Millán alcalde de Elota Sinaloa Grito de Independencia

El informe contempla 36 pliegos de observaciones por más de 13 millones de pesos, en los que se señalan posibles daños o perjuicios a la Hacienda Pública municipal. Entre los conceptos detectados aparecen gastos que no fueron suficientemente justificados, recursos utilizados para fines distintos, anticipos no recuperados y otras inconsistencias que deberán ser documentadas por el Ayuntamiento.

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La revisión corresponde al ejercicio fiscal 2025 y todavía existe una etapa para que el gobierno municipal presente las pruebas y documentos necesarios para solventar los señalamientos.

El propio Richard Millán rechazó que exista un desvío de recursos públicos y aseguró que su administración trabaja en la integración de la documentación para responder a las observaciones, pero hasta ahora no ha cumplido.

De acuerdo con declaraciones difundidas el 15 de septiembre, el Ayuntamiento tiene como fecha límite el 24 de septiembre de 2026 para presentar las evidencias correspondientes ante la autoridad fiscalizadora.

Del pendiente millonario al Grito de Independencia

Mientras el tema de las observaciones financieras permanece abierto, Richard Millán encabezó las actividades relacionadas con las fiestas patrias en Elota.

Su aparición durante la ceremonia del Grito generó atención por el particular vestuario que eligió para la celebración: un traje de estilo llamativo, con capa larga y hombreras, que rápidamente se convirtió en uno de los elementos más criticados de las imágenes del acto en redes sociales.

La escena ocurre además en un municipio que ha enfrentado un complejo contexto de inseguridad. Incluso, información publicada por medios locales ha dado cuenta de cuestionamientos alrededor de las actividades públicas y decisiones de la administración municipal.

El contraste entre la ceremonia patriótica y las observaciones de la ASE colocó nuevamente al alcalde en el centro de la conversación pública.

Richard Millán y su ruptura con Movimiento Ciudadano

Elota Richard Millán Silla Presidencial réplica SInaloa
El alcalde de Elota, Richard Millán, presumió en enero de 2025, una réplica personalizada de la Silla Presidencial, que usa en su oficina (especial)

El episodio financiero se suma a las controversias políticas que Richard Millán protagonizó meses atrás.

Una de ellas es el posible conflicto de interés, ya que su pareja Jesús Héctor Retamoza Gil, es también su secretario particular, vínculo que ha sido compartido públicamente e incluso presumido en redes sociales.

En mayo de 2026, Movimiento Ciudadano en Sinaloa se deslindó públicamente del alcalde luego de que apareciera entre los presidentes municipales que expresaron respaldo al gobernador Rubén Rocha Moya.

La dirigencia estatal de MC sostuvo que esa postura fue una decisión personal y que no representaba la posición institucional del partido. También precisó que Millán había llegado a la alcaldía como candidato ciudadano y que no contaba con militancia activa en la organización.

Así, el alcalde de Elota enfrenta actualmente dos asuntos distintos: por un lado, el proceso de solventación de las observaciones detectadas por la ASE y, por otro, el distanciamiento político con Movimiento Ciudadano.

Por ahora, los casi 14 millones de pesos permanecen como recuperaciones probables sujetas a aclaración.

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