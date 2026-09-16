Pasajera toca sin consentimiento a motociclista durante viaje nocturno y el caso se vuelve viral en CDMX

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La experiencia de los motociclistas que trabajan mediante plataformas digitales ha comenzado a ganar mayor visibilidad gracias al contenido que los propios conductores comparten en redes sociales. En ese contexto, un video publicado por el creador identificado como eljbbiker generó una amplia conversación después de que relatara un episodio de contacto físico no consentido por parte de una pasajera durante un servicio nocturno en la Ciudad de México.

La grabación, difundida en Instagram, acumula más de 3.5 millones de reproducciones y miles de comentarios. En ella, el conductor explica lo que, según su testimonio, ocurrió mientras realizaba uno de sus últimos viajes de la jornada por avenida Tláhuac.

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De acuerdo con su relato, el trayecto comenzó con normalidad. La pasajera incluso le comentó que tenía frío en las manos, pero la interacción posteriormente tomó otro rumbo cuando, según explicó el motociclista, la mujer comenzó a hacerle cosquillas y a tocarlo sin su autorización.

La situación, aseguró, lo tomó desprevenido mientras permanecía al frente de la motocicleta y debía concentrarse en el tránsito.

El incidente quedó registrado en video y abrió una discusión en redes sociales sobre el acoso que pueden enfrentar los conductores de plataformas. (Captura de pantalla)

“La verdad es que sí me sacó de onda (sorprendió), hasta me incomodó”, expresó el creador de contenido en el video.

El conductor tuvo que maniobrar durante el recorrido

El motociclista explicó que el contacto físico representó una complicación adicional porque ocurrió mientras circulaba por una vialidad con otros vehículos. Ante la situación, señaló que tuvo que realizar distintas maniobras e incluso frenar de manera brusca para intentar apartarse del contacto de la pasajera.

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Según su testimonio, mientras trataba de mantener el control de la motocicleta también tuvo que esquivar automóviles que se incorporaban de manera inesperada a la circulación.

El conductor manifestó que el comportamiento de la usuaria le generó incomodidad y angustia. A esto se sumó otro factor: la batería de la cámara con la que registraba el recorrido estaba cerca de agotarse.

El conductor relató que tuvo que realizar maniobras y frenar para evitar el contacto físico mientras continuaba circulando entre vehículos. (Captura de pantalla)

Ante esas circunstancias, decidió cancelar el servicio. El motociclista presentó esta determinación como una medida orientada a proteger su integridad y evitar que la situación continuara mientras se encontraba conduciendo.

Recomienda documentar y reportar estos casos

Después de compartir su experiencia, eljbbiker también hizo énfasis en la importancia de contar con evidencia cuando ocurre algún incidente durante un servicio mediante una plataforma digital.

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El creador de contenido señaló que documentar este tipo de situaciones puede resultar relevante ante posibles conflictos posteriores y recomendó a otros conductores establecer límites cuando un usuario incurra en comportamientos que representen una situación de riesgo o incomodidad.

Asimismo, aconsejó a sus compañeros de trabajo que, ante conductas de este tipo, consideren finalizar el traslado de manera segura y utilizar las herramientas de reporte disponibles en las aplicaciones de transporte.

El creador de contenido eljbbiker compartió el momento y recomendó a otros conductores priorizar su seguridad y reportar este tipo de conductas. (Captura de pantalla)

Redes sociales abren debate sobre el acoso

La publicación también provocó una conversación entre usuarios de Instagram acerca de la seguridad de quienes trabajan como conductores y repartidores mediante plataformas digitales.

Entre las reacciones al video aparecen mensajes de respaldo hacia el motociclista y comentarios que destacan que cualquier contacto físico sin consentimiento puede generar incomodidad, independientemente del género de la persona involucrada.

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El trabajador narró que la situación ocurrió durante su último servicio de la jornada y decidió terminar el traslado ante la insistencia de la usuaria. (Captura de pantalla)

La discusión también alcanzó el tema de las acusaciones falsas. Durante su relato, el conductor hizo referencia a un caso relacionado con un docente de nivel medio superior en la capital mexicana para plantear su preocupación por las consecuencias que, desde su perspectiva, pueden tener este tipo de señalamientos.

El episodio registrado durante el viaje nocturno terminó convirtiéndose así en un contenido ampliamente difundido en redes sociales. El motociclista cerró su mensaje con un llamado a sus colegas para mantenerse atentos durante los servicios, priorizar su seguridad y recurrir a los canales formales de las plataformas cuando enfrenten alguna situación que consideren inapropiada.

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