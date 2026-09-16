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Isaac del Toro vuelve a estar entre los tres mejores ciclistas del mundo tras conquistar Montreal

El mexicano acumula 6 mil 476.46 puntos

(EFE/ -GUILLAUME HORCAJUELO)
(EFE/ -GUILLAUME HORCAJUELO)
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Isaac del Toro volvió a colocarse entre los tres mejores ciclistas del mundo en el ranking de la Unión Ciclista Internacional (UCI), luego de conquistar el Gran Premio de Montreal 2026, el pasado 13 de septiembre.

El triunfo en Canadá le permitió al mexicano recuperar el tercer puesto de la clasificación, en la que ahora aparece solamente por detrás del esloveno Tadej Pogacar y del belga Remco Evenepoel.

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Isaac del Toro recupera un lugar en el podio mundial

Con la más reciente actualización de la clasificación, el Torito dejó atrás el cuarto puesto y escaló nuevamente a la tercera posición.

El mexicano acumula 6 mil 476.46 puntos, mientras que Remco Evenepoel ocupa el segundo lugar con 7 mil 921.61 unidades. En la cima aparece Tadej Pogacar, compañero de Del Toro en el UAE Team Emirates XRG, con 11 mil 676.75 puntos.

El movimiento en la clasificación llegó después de la actuación del mexicano en Montreal, donde consiguió una victoria que también le permitió recuperar terreno dentro del ranking mundial.

Del Toro llega al Mundial con un nuevo triunfo

(REUTERS/Stephanie Lecocq)
(REUTERS/Stephanie Lecocq)

La victoria del mexicano en el Gran Premio de Montreal llegó después de un intenso duelo con el francés Paul Seixas.

A 11 kilómetros de la meta, Seixas intentó tomar distancia, pero Del Toro logró mantenerse en la pelea y reducir la diferencia hasta llegar a los metros finales. Cuando restaban apenas 300 metros, el mexicano lanzó el ataque definitivo y se impuso en el sprint para quedarse con la victoria.

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Isaac del Toro ya aseguró podio en el Tour de Francia 2026 (EFE)
(EFE)

El resultado llega pocos días antes del Mundial de Ciclismo de Ruta, competencia en la que Del Toro encabezará a la delegación mexicana.

Junto al ciclista del UAE Team Emirates XRG también estarán Eder Frayre, Edgar Cadena, Ulises Castillo, Carlos García, Antonio Escárcega, Tomás Aguirre, Romina Hinojosa y Andrea Fregoso.

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