México

Video l Cohete cayó en un tanque de gas y provocó explosión en una casa de CDMX: hay 13 perritos muertos

Uno fue rescatado con vida pese a la terrible explosión que dejó la casa de dos pisos inhabitable ya que quedó totalmente destruida de paredes y techo

Un video grabado de noche muestra un incendio en una vivienda ubicada en la colonia Nueva Atzacoalco, en la alcaldía Gustavo A. Madero. En las imágenes, personas observan desde la calle el avance del fuego y las detonaciones dentro del inmueble, provocadas por el uso de pirotecnia. Las llamas consumen parte de la estructura mientras se producen resplandores en la zona.

Guardar

Un incendio en una vivienda de la colonia Nueva Atzacoalco, en la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México (CDMX) provocado por una explosión de un tanque de gas que mató a 13 perros perros durante la madrugada del miércoles 16 de septiembre de 2026, uno más logró ser rescatacado con vida. La pirotecnia usada durante los festejos patrios se mantuvo como la principal hipótesis sobre el origen del fuego, aunque las autoridades todavía debían determinar la causa oficial.

El siniestro ocurrido por la caída de un cohete en un inmueble ubicado en la calle 310, esquina con 317, donde los habitantes no se encontraban al momento de la emergencia. Por esa razón no hubo personas lesionadas, pero los animales que permanecían dentro de la casa quedaron expuestos a las llamas, era 13 perros pequeños y el que fue rescatado se trata de uno de raza Bull Terrier.

PUBLICIDAD

El Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México acudió para sofocar el fuego y evitar que se extendiera hacia viviendas cercanas. La corporación informó que el primer nivel del domicilio quedó consumido en su totalidad.

Los bomberos lograron sacar con vida a un perro, el único sobreviviente entre los animales que se encontraban en el predio. El can fue rescatado ileso, mientras que los otros 13 murieron dentro de la vivienda.

Una explosión ocurrió por pirotecnia que cayó en las conexiones de un tanque de gas y mató a 13 perros en la colonia Nueva Atzacoalco en la delegación Gustavo A. Madero Foto: Captura de poantalla video y Bomberos CDMX
Una explosión ocurrió por pirotecnia que cayó en las conexiones de un tanque de gas y mató a 13 perros en la colonia Nueva Atzacoalco en la delegación Gustavo A. Madero Foto: Captura de poantalla video y Bomberos CDMX

Un cohete habría ingresado al patio o garaje

Los primeros reportes señalaron que un cohete detonó en la calle durante las celebraciones por la noche del 15 de septiembre y habría caído dentro de la propiedad. La versión indicaba que el artefacto ingresó por el patio o el garaje, donde habría iniciado el incendio.

PUBLICIDAD

También surgió la hipótesis de que la pirotecnia habría causado la explosión de un tanque de gas, lo que habría acelerado la propagación del fuego en la planta baja del inmueble. Esa posibilidad no había sido confirmada oficialmente por las autoridades encargadas de investigar el caso.

Otra versión apuntaba a que el cohete presuntamente fue lanzado por menores de edad, aunque tampoco existía una determinación oficial que estableciera quién detonó el artefacto ni bajo qué circunstancias llegó a la vivienda. La investigación debía precisar el punto donde comenzaron las llamas y el material que permitió su expansión.

El cuerpo de bomberos describió las labores realizadas en el predio: “Una casa se quemó el primer nivel en su totalidad, rescatamos a un perrito ileso; procedimos a extinguir el fuego. Sin lesionados”. Tras controlar la emergencia, los elementos verificaron las condiciones de seguridad en el lugar.

Imagen WY4B6RL6GNBQNOYZVUVPVE6O5I

La vivienda quedó dañada y no hubo víctimas humanas

El incendio afectó de forma total el primer piso de la casa, donde se concentró el daño material. Los servicios de emergencia permanecieron en la zona para extinguir los puntos de fuego y reducir el riesgo de que las llamas alcanzaran otras construcciones de Nueva Atzacoalco.

La ausencia de los habitantes del domicilio evitó que se registraran víctimas humanas. El saldo del siniestro quedó concentrado en los animales que estaban resguardados dentro de la vivienda y en los daños ocasionados al inmueble.

La muerte de los 14 perros ocurrió en medio de los festejos por el aniversario de la Independencia de México, una fecha en la que la detonación de cohetes y otros artefactos pirotécnicos ocurre en distintos puntos de la Ciudad de México. En este caso, la relación entre la pirotecnia y el fuego debía ser establecida por las autoridades.

El pasado 20 de junio una mujer de la tercera edad fue rescatada después de pedir ayuda a gritos tras el colapso de la losa de un inmueble de dos pisos en la colonia Hipódromo, en la CDMX, su hijo murió Foto: Bomberos CDMX
El pasado 20 de junio una mujer de la tercera edad fue rescatada después de pedir ayuda a gritos tras el colapso de la losa de un inmueble de dos pisos en la colonia Hipódromo, en la CDMX, su hijo murió Foto: Bomberos CDMX

La indagatoria también debía determinar si hubo responsabilidades por el uso de cohetes en la vía pública o por el posible ingreso de un artefacto explosivo a una propiedad particular. Hasta ese momento, la causa relacionada con la pirotecnia permanecía como una hipótesis basada en los primeros informes.

Detonar cohetes sin permiso puede derivar en multa o arresto

La Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México prohíbe encender o detonar cohetes, hacer fogatas o elevar aeróstatos sin autorización de la autoridad competente. La restricción aparece en el artículo 28, fracción VII, que clasifica esta conducta como una infracción cívica.

Quien encienda pirotecnia sin los permisos correspondientes puede recibir una sanción económica de entre $3,000 y $3,519. La falta está contemplada como una infracción tipo C dentro de la legislación capitalina.

Tres bomberos con uniformes negros y franjas amarillas reflectantes se paran en un paso a desnivel con el suelo cubierto de agua oscura. Uno sostiene una pieza de vehículo. Un gran cartel publicitario se ve al fondo
Bomberos de la Ciudad de México trabajan en un paso a desnivel inundado en Avenida Insurgentes, Colonia Guadalupe Victoria Segunda Sección. (Bomberos CDMX) (Bomberos CDMX)

Dependiendo de la conducta y de las circunstancias en que ocurra, la sanción también puede consistir en un arresto de 6 a 12 horas. La autoridad puede imponer además de tres a seis horas de trabajo comunitario.

Las autoridades debían establecer si el incendio en la vivienda de Nueva Atzacoalco estuvo relacionado con la detonación de un cohete y si existieron elementos para aplicar las sanciones previstas por la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.

Temas Relacionados

perrosexplosióntanque de gasmexico-noticiaspirotecnia15 de septiembreDía de la Independencia de MéxicoCDMXCiudad de Méxicocohetes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 16 de septiembre?

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 16 de septiembre?

Líneas telefónicas que no fueron registradas serán suspendidas en tres días: esta es la terminación afectada

Casi 10 mil líneas con terminación 1 que fueron canceladas, ya fueron registradas y vinculadas nuevamente

Líneas telefónicas que no fueron registradas serán suspendidas en tres días: esta es la terminación afectada

Del Altiplano a una ubicación secreta en EEUU: el misterio que rodea la custodia de Ovidio Guzmán

El hijo de “El Chapo” Guzmán permanece bajo custodia federal en Estados Unidos y fuera del registro penitenciario público mientras coopera con las autoridades

Del Altiplano a una ubicación secreta en EEUU: el misterio que rodea la custodia de Ovidio Guzmán

¿Por qué llevaron a Alex Fernández a urgencias? Este fue el diagnóstico por el que canceló show patrio en Sinaloa

El hijo del ´Potrillo’ daría un concierto con motivo de la Independencia de México

¿Por qué llevaron a Alex Fernández a urgencias? Este fue el diagnóstico por el que canceló show patrio en Sinaloa

Hijo de Ernesto Zedillo Jr. cree que crisis de Gala Montes podría ser una estrategia para viralizarse

Nicolás Buenfil también habló sobre como es la relación con su familia paterna

Hijo de Ernesto Zedillo Jr. cree que crisis de Gala Montes podría ser una estrategia para viralizarse
MÁS NOTICIAS

NARCO

Entre fuegos artificiales y fosas clandestinas: Guanajuato nombró a las madres buscadoras en el Grito de Independencia

Entre fuegos artificiales y fosas clandestinas: Guanajuato nombró a las madres buscadoras en el Grito de Independencia

Del Altiplano a una ubicación secreta en EEUU: el misterio que rodea la custodia de Ovidio Guzmán

Identifican al sospechoso del feminicidio de Claudia Tacoronte y activan su búsqueda

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 16 de septiembre: asesinan a dos mujeres en Tepito en plenos festejos patrios

Ataque directo en Tepito deja dos mujeres muertas durante el Grito de Independencia en CDMX

ENTRETENIMIENTO

Feria de San Francisco del Rincón 2026: Alex Lora, Grupo Bronco y El Trono de México encabezan 21 días de música y tradición

Feria de San Francisco del Rincón 2026: Alex Lora, Grupo Bronco y El Trono de México encabezan 21 días de música y tradición

¿Por qué llevaron a Alex Fernández a urgencias? Este fue el diagnóstico por el que canceló show patrio en Sinaloa

Hijo de Ernesto Zedillo Jr. cree que crisis de Gala Montes podría ser una estrategia para viralizarse

Lo tomó con humor: Gala Montes se burla de su propio look con icónica imagen de perfil

Abuchean a Aleks Syntek en el Grito de Independencia por hablar más que cantar; explota cuando le piden temas de Juan Gabriel

DEPORTES

Fox Sports México suspende transmisiones en vivo ante amenaza de paro laboral y desacuerdos en televisión de paga

Fox Sports México suspende transmisiones en vivo ante amenaza de paro laboral y desacuerdos en televisión de paga

Así nació la Charrería, el deporte nacional que lleva el orgullo de México

Excanterano del América rompe el silencio tras señalamientos de presunta agresión contra su esposa e hija: “Voy a defender mi nombre”

Toros de Tijuana conquistan su tercera corona como campeones de la Serie del Rey 2026 tras vencer a los Olmecas de Tabasco

Isaac del Toro vuelve a estar entre los tres mejores ciclistas del mundo tras conquistar Montreal