Gloria Trevi lanza contundente mensaje por sus pleitos legales: “No pueden decir mentiras”

Gloria Trevi posa para Playboy a sus casi 60 años y asegura que lo hizo porque ahora es “más intelectual” (Foto: Instagram/ Gloria Trevi )

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Gloria Trevi volvió a encontrarse con los medios de comunicación y habló sobre los recientes acontecimientos legales que la involucran. Entre ellos está la resolución favorable que obtuvo ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) por el uso de fotografías suyas en el libro Todo a la luz, escrito por Karla de la Cuesta y publicado por Grijalbo.

Aunque la resolución fue considerada favorable para la cantante, Trevi evitó asumirla como una victoria personal. “A mí no me gusta nada hablar de victorias ni nada de eso”, expresó ante los reporteros. La intérprete expl icó que preferiría que no existieran enfrentamientos y que los asuntos se resolvieran mediante “cordialidad con todos”.

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Respecto al contenido del libro, Gloria aseguró que no lo ha revisado personalmente y que decidió dejar el asunto en manos de quienes llevan su defensa. “Todo se lo dejo así a Dios, en manos de Dios y de mis abogados”, comentó. Su postura, dijo, no significa estar en contra de alguien, sino defender aquello que considera correcto.

Gloria Trevi defiende la libertad de expresión, pero marca un límite

Foto de archivo de la estrella mexicana de la música Gloria Trevi. EFE/ Fernando Alvarado

Durante el encuentro, la cantante hizo especial énfasis en su postura sobre la libertad de expresión. Ante las preguntas relacionadas con el libro, Trevi aclaró que no pretende impedir que otras personas expresen sus opiniones o publiquen investigaciones. “Yo soy la primera en estar a favor de la libertad de expresión”, afirmó.

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Sin embargo, inmediatamente estableció el límite que, desde su perspectiva, debe existir en cualquier publicación. “Lo único que no considero que sea correcto es que se digan mentiras”, señaló. Para Trevi, la discusión no debería centrarse solamente en su figura, sino también en la responsabilidad de la información que llega al público.

Incluso utilizó el humor para explicar su posición: “Ustedes me pueden decir greñuda, ojerosa, fachosa, todo lo que quieran, pero no, no pueden decir mentiras de otras personas”. Con esa frase, la cantante diferenció entre las opiniones sobre ella y aquello que considera información falsa.

¿Qué implica el fallo contra Penguin Random House?

Gloria Trevi dijo que considera que cuenta con un saldo a favor de al rededor de un millón de pesos (Foto: Instagram)

El conflicto con Penguin Random House surgió por el uso de fotografías de Gloria Trevi en Todo a la luz. El IMPI ordenó frenar la comercialización del libro mientras conserve las imágenes cuestionadas. La editorial podría volver a distribuirlo si retira esas fotografías o consigue el consentimiento expreso de la cantante.

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Además, la editorial recibió una multa cercana a los 540 mil pesos. Previamente, un tribunal de la Ciudad de México había determinado que las medidas solicitadas por Trevi no constituían censura previa y también sancionó a la editorial por mantener la distribución pese a una restricción provisional.

El caso también generó un debate jurídico sobre el uso de imágenes de personajes públicos. Especialistas han cuestionado que el interés público de la obra fuera reconocido inicialmente y posteriormente se resolviera en otro sentido, mientras advierten que el criterio podría tener consecuencias para periodistas, escritores y documentalistas.

TV Azteca, Pati Chapoy y los otros procesos que siguen

La cantante Gloria Trevi decide ser dueña de su destino musical con el lanzamiento de su disquera (Gloria Trevi)

Otro de los asuntos legales que rodean a Gloria Trevi es el litigio contra TV Azteca y Pati Chapoy. Cuando los reporteros le preguntaron si existían avances en ese proceso, la cantante respondió de manera afirmativa: “Pues claro, claro que ya-- O sea, claro que hay avances, por eso hay tanto”.

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La cantante también fue cuestionada sobre si desea que las personas a quienes señala terminen en prisión. Su respuesta fue contundente, pero evitó expresar un deseo de castigo: “Yo no le deseo eso a nadie.

Eso yo lo viví y de verdad que no se lo deseo a nadie”. Con ello, Trevi volvió a remarcar que prefiere dejar los procedimientos en manos de las autoridades y sus abogados.