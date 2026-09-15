Rinden homenaje a estudiante española asesinada en UAEM: exigen justicia por su feminicidio

Estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos colocan veladoras en el sitio de homenaje a Claudia Tacoronte, estudiante española de intercambio, en el Instituto de Ciencias de la Educación. La joven fue asesinada en Cuautla la noche del sábado 12 de septiembre, mientras estudiaba en México mediante un programa de intercambio académico con la Universidad de Granada. Cuernavaca, Morelos, 14 de septiembre de 2026. REUTERS/Margarito Perez Retana

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Estudiantes y maestros del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la UAEM rindieron homenaje este lunes 14 de septiembre a Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante española de 21 años, y exigieron justicia por su feminicidio. La comunidad realizó un pase de lista y guardó un minuto de silencio.

El cónsul Marcos Rodríguez Cantero se reunió este lunes con el fiscal de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, y la gobernadora Margarita González Saravia para hablar sobre la entrega y repatriación del cuerpo, además del avance de las investigaciones.

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Fotografías de Claudia Tacoronte, estudiante española de intercambio, son colocadas sobre una banca escolar en el homenaje organizado por estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en el Instituto de Ciencias de la Educación. La joven fue asesinada en Cuautla la noche del sábado 12 de septiembre, mientras estudiaba en México mediante un programa de intercambio académico con la Universidad de Granada. Cuernavaca, Morelos, 14 de septiembre de 2026. REUTERS/Margarito Perez Retana

La Fiscalía de Morelos solicitó videos de cámaras de seguridad oficiales y privadas, y citó a varios testigos para obtener información que permita localizar al responsable.

Claudia murió el sábado en la Casa de la Cultura de Cuautla, donde se hospedaba después de participar en la Feria Nacional de la Planta Medicinal.

Vecinos señalaron que un sujeto descrito como “chaparro y con una mochila” se acercó a ella y la hirió varias veces con un cuchillo.

Estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos reaccionan durante un homenaje a Claudia Tacoronte, estudiante española de intercambio, en el Instituto de Ciencias de la Educación. La joven fue asesinada en Cuautla la noche del sábado 12 de septiembre, mientras estudiaba en México mediante un programa de intercambio académico con la Universidad de Granada. Cuernavaca, Morelos, 14 de septiembre de 2026. REUTERS/Margarito Perez Retana

La joven llevaba un mes en Cuernavaca y ya había establecido amistades en la comunidad universitaria. Durante el homenaje, Pamela Martínez, estudiante de la licenciatura en Docencia, afirmó:

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“Además de la tristeza, hoy también sentimos indignación, porque ninguna familia debería despedir a una hija, ninguna amistad debería perder a una compañera y ningún estudiante debería ver truncados sus sueños por la violencia”.

El director del ICE, Juan Rodrigo Velázquez Ángel, pidió solidaridad con la familia y el esclarecimiento del caso. El fiscal sostuvo que no se descarta ninguna línea de investigación y explicó que un familiar viajará a México para recibir el cuerpo y realizar la repatriación.

Personas permanecen junto a un cartel que dice “En memoria de Claudia Tacoronte Aguilera”, durante un homenaje organizado por estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en el Instituto de Ciencias de la Educación. Tacoronte, estudiante española de intercambio, fue asesinada en Cuautla la noche del sábado 12 de septiembre, mientras estudiaba en México en un programa de intercambio académico con la Universidad de Granada. Cuernavaca, Morelos, 14 de septiembre de 2026. REUTERS/Margarito Perez Retana

Claudia Tacoronte participaba en una feria de medicina tradicional

Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante española de 21 años, fue asesinada la noche del sábado durante un presunto asalto afuera de la Casa de la Cultura de Cuautla, en Morelos, cuando se dirigía a dormir tras participar en una feria sobre plantas medicinales. La Fiscalía General del Estado investiga el caso como feminicidio y busca localizar e identificar al responsable.

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La joven llegó a México semanas antes para realizar una estancia de intercambio académico entre la Universidad de Granada, donde cursaba el cuarto año del Grado en Educación Infantil, y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). Al momento de su muerte, llevaba cerca de un mes en Morelos.

El ataque ocurrió durante la 42° Fiesta Nacional de la Planta Medicinal, organizada por el Instituto Mexicano de Medicinas Tradicionales Tlahuilli A.C. La actividad se desarrollaba del 12 al 14 de septiembre en la Casa de la Cultura de Cuautla.

Tacoronte fue herida con un arma blanca por un hombre, de acuerdo con los reportes. Tras la agresión, entró al recinto cultural para pedir ayuda, pero murió minutos después.

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Foto: Instagram

Los asistentes a la feria podían pernoctar en el sitio desde la noche del viernes 11 de septiembre, debido a la construcción del primer temazcal del municipio. Claudia Tacoronte se dirigía a dormir cuando fue atacada al exterior de las instalaciones.

El Instituto Tlahuilli A.C. la describió como una joven interesada en aprender, convivir y formar parte de una comunidad enfocada en los saberes sobre plantas medicinales, salud y cuidado colectivo.

Antes de estudiar en la Universidad de Granada, cursó el bachillerato en el Instituto Nelson Mandela de Tafira y en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. En sus redes sociales compartía fotografías de excursiones en la montaña, visitas a playas, sus mascotas y convivencias con familiares y amistades.

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Medios españoles informaron que participó en actividades de la Concejalía de Juventud, entre ellas labores voluntarias de apoyo en La Palma después de la erupción del volcán de Cumbre Vieja. También recibió formación Scout en Santa Brígida.

Amalia Fajardo, quien fue su docente en una Escuela de Jóvenes Emprendedores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, recordó en redes sociales su paso por el aula. La profesora señaló que la estudiante quedó “encapsulada” en su memoria con el paso de los años.

“Recuerdo a una chica muy tímida, con una educación brillante, que participaba en las dinámicas y actividades, siempre acompañada de una sonrisa, incluso cuando la vergüenza podía más. Era una alumna que se esforzaba. Que estaba creciendo. Que tenía toda una vida por delante”, escribió Fajardo.

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Foto: Instagram

La Fiscalía de Morelos investiga el asesinato como feminicidio

La UAEM y la Universidad de Granada condenaron el asesinato de Claudia Tacoronte durante su intercambio en México. Ambas instituciones expresaron solidaridad con sus familiares, amigos y compañeros, además de informar que mantenían comunicación con las autoridades consulares.

La universidad morelense pidió a la Fiscalía General del Estado una investigación inmediata, exhaustiva y con perspectiva de género para garantizar justicia en el caso.

La Universidad de Granada realizó un homenaje este lunes a las 11:00 horas en las puertas de sus centros de trabajo. Durante el acto, la comunidad universitaria guardó un minuto de silencio y transmitió sus condolencias a familiares, compañeros y personas cercanas a la joven.

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Fernando Blumenkron, fiscal de Morelos, explicó que el expediente se abrió bajo los protocolos establecidos para las muertes violentas de mujeres. “La Fiscalía General del estado intervino desde el primer momento en el levantamiento del cuerpo con protocolo de feminicidio, que esa es una de las indicaciones que se han dado para cualquier muerte violenta de una mujer”, declaró ante medios de comunicación.

Las autoridades continúan con las indagatorias para identificar y localizar al agresor.