México

Claudia Sheinbaum recibe a Los Tigres del Norte en Palacio Nacional: “Nos sentimos muy orgullosos de sus éxitos”

La presidenta reconoce a la agrupación por proyectar a las y los mexicanos en el país y fuera de él

La presidenta reconoce a la agrupación por proyectar a las y los mexicanos en el país y fuera de él
Sheinbaum publicó el mensaje “Muy contenta de recibir a Los Tigres del Norte en Palacio Nacional” tras el encuentro. Crédito: X/@Claudiashein
Guardar

Claudia Sheinbaum Pardo recibió este 14 de septiembre a Los Tigres del Norte en Palacio Nacional y expresó su reconocimiento al grupo musical por representar a las mexicanas y los mexicanos en México y el mundo.

“Muy contenta de recibir a Los Tigres del Norte en Palacio Nacional”, escribió Sheinbaum en su publicación. También destacó que sus integrantes son “personas muy sencillas dentro de su grandeza y afirmó que “nos sentimos muy orgullosas y orgullosos de todos sus éxitos.”

PUBLICIDAD

Tigres del Norte encabezan el Grito en Venustiano Carranza este 15 de septiembre

Cinco hombres vestidos con trajes de gala posan ante un espectáculo de fuegos artificiales con un letrero que dice Gran Fiesta Mexicana.
La alcaldía anunció un concierto gratuito desde las 18:00 horas en su explanada de Jardín Balbuena, con cupo limitado y recomendación de llegar temprano para ingresar al festejo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los Tigres del Norte encabezarán el Grito de Independencia en la alcaldía Venustiano Carranza el 15 de septiembre de 2026, con un concierto gratuito en la explanada de la demarcación como parte de los festejos por el 216° aniversario del inicio de la lucha independentista.

El concierto comenzará a las 18:00 horas en la Explanada de la Alcaldía Venustiano Carranza, ubicada en Francisco del Paso y Troncoso 219, colonia Jardín Balbuena, en el oriente de la CDMX. El acceso estará sujeto a la capacidad del lugar, por lo que se recomienda llegar con anticipación.

PUBLICIDAD

Información en desarrollo

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumTigres Del NorteGrito de IndependenciaÚltima horaPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Paseo Nocturno de Día de Muertos en CDMX: fecha, horario y ruta para recorrer la ciudad en bicicleta

La Ciudad de México se prepara para celebrar Día de Muertos sobre ruedas con una edición del Paseo Nocturno “Muévete en Bici”

Paseo Nocturno de Día de Muertos en CDMX: fecha, horario y ruta para recorrer la ciudad en bicicleta

Condenan a 41 años de cárcel a "el Cris", considerado como el primer "pozolero" e integrante de los Arellano Félix

“El Cris” fue uno de los primeros operadores en disolver cuerpos humanos en sosa cáustica y ácido clorhídrico

Condenan a 41 años de cárcel a "el Cris", considerado como el primer "pozolero" e integrante de los Arellano Félix

Julio César Chávez Jr. califica su nocaut como “espectacular” tras vencer a Jeison Troncoso: qué viene para el Junior

El hijo de Julio César Chávez regresó al ring con un victoria por la vía del cloroformo y analiza qué sigue en su carrera

Julio César Chávez Jr. califica su nocaut como “espectacular” tras vencer a Jeison Troncoso: qué viene para el Junior

Morelos, estado donde murió asesinada joven española de intercambio, tiene una de los peores percepciones de seguridad en México, señala INEGI

El estado ha sido escenario de varios homicidios violentos en los últimos meses

Morelos, estado donde murió asesinada joven española de intercambio, tiene una de los peores percepciones de seguridad en México, señala INEGI

Caso Claudia Tacoronte: sale a la luz un video en donde se ve al presunto asesino de la estudiante española

Las cámaras vecinales lo captan corriendo con una mochila en Cuautla, mientras la Fiscalía de Morelos indaga el feminicidio y mantiene como principal línea un posible robo

Caso Claudia Tacoronte: sale a la luz un video en donde se ve al presunto asesino de la estudiante española
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 14 de septiembre: México supera los 200 policías asesinados en 2026, Jalisco encabeza la lista de víctimas

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 14 de septiembre: México supera los 200 policías asesinados en 2026, Jalisco encabeza la lista de víctimas

Condenan a 41 años de cárcel a "el Cris", considerado como el primer "pozolero" e integrante de los Arellano Félix

La fragmentación del Cártel del Golfo dejó cinco facciones dedicadas a distintos negocios criminales

Sentencian a tres por secuestro agravado en Tamaulipas: reciben 52 años de prisión

Episcopado mexicano pide al gobierno garantizar la seguridad, la justicia y escuchar a las víctimas

ENTRETENIMIENTO

Acusan de fraude a La Casa de los Famosos México tras salida de Masad Altamimi, destapan quién era la verdadera eliminada

Acusan de fraude a La Casa de los Famosos México tras salida de Masad Altamimi, destapan quién era la verdadera eliminada

Tras el asesinato de su tecladista, Camilo Séptimo lanza petición a sus fans y cancelan conciertos

Camila Fernández no obtuvo permiso laboral de EEUU y no podrá cantar en Las Vegas junto a Alejandro Fernández

“Prefiero la cárcel antes que borrarlo”: El documental de un mexicano que provocó su arresto en Colombia

Sandra Cuevas celebra a su “hijo” Daniell: así fue la fiesta del oso de peluche que representa su deseo de ser mamá

DEPORTES

Julio César Chávez Jr. califica su nocaut como “espectacular” tras vencer a Jeison Troncoso: qué viene para el Junior

Julio César Chávez Jr. califica su nocaut como “espectacular” tras vencer a Jeison Troncoso: qué viene para el Junior

Cruz Azul no puede viajar a EEUU por un problema en el avión y se complica el duelo ante Inter Miami

Alistan demandas contra Edson Álvarez: productor del documental acusó al futbolista de fraude y secuestro

Denver Broncos vs Kansas City Chiefs: cuándo y dónde ver EN VIVO el Monday Night Football desde México

Toros de Tijuana se coloca a un triunfo de proclamarse como campeón en la Liga Mexicana de Beisbol