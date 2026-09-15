Claudia Sheinbaum recibe a Los Tigres del Norte en Palacio Nacional: “Nos sentimos muy orgullosos de sus éxitos”

Sheinbaum publicó el mensaje “Muy contenta de recibir a Los Tigres del Norte en Palacio Nacional” tras el encuentro. Crédito: X/@Claudiashein

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Claudia Sheinbaum Pardo recibió este 14 de septiembre a Los Tigres del Norte en Palacio Nacional y expresó su reconocimiento al grupo musical por representar a las mexicanas y los mexicanos en México y el mundo.

“Muy contenta de recibir a Los Tigres del Norte en Palacio Nacional”, escribió Sheinbaum en su publicación. También destacó que sus integrantes son “personas muy sencillas dentro de su grandeza” y afirmó que “nos sentimos muy orgullosas y orgullosos de todos sus éxitos.”

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Tigres del Norte encabezan el Grito en Venustiano Carranza este 15 de septiembre

La alcaldía anunció un concierto gratuito desde las 18:00 horas en su explanada de Jardín Balbuena, con cupo limitado y recomendación de llegar temprano para ingresar al festejo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los Tigres del Norte encabezarán el Grito de Independencia en la alcaldía Venustiano Carranza el 15 de septiembre de 2026, con un concierto gratuito en la explanada de la demarcación como parte de los festejos por el 216° aniversario del inicio de la lucha independentista.

El concierto comenzará a las 18:00 horas en la Explanada de la Alcaldía Venustiano Carranza, ubicada en Francisco del Paso y Troncoso 219, colonia Jardín Balbuena, en el oriente de la CDMX. El acceso estará sujeto a la capacidad del lugar, por lo que se recomienda llegar con anticipación.

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