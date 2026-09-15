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Gala Montes acepta estar en crisis y se reencuentra con su expareja Icho Van, “se me está cayendo todo a pedazos”

En medio de una crisis, Gala Montes se reencontró en Las Vegas con Icho Van, contrabajista de Jenny and the Mexicats

Gala Montes reconoce crisis y se reencuentra con su expareja Icho Van, “se me está cayendo todo a pedazos” (Redes Sociales)
Gala Montes reconoce crisis y se reencuentra con su expareja Icho Van, “se me está cayendo todo a pedazos” (Redes Sociales)
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Gala Montes reaparece en Las Vegas junto a Icho Van, su expareja y contrabajista de Jenny and the Mexicats, en medio de la crisis que enfrenta tras dejar La Casa de los Famosos México 2026 y las polémicas que ha protagonizado.

En un mensaje publicado en X, la actriz aceptó que atraviesa un momento difícil y defendió la presencia de Icho a su lado: “Vino a ayudarme porque se me está cayendo todo a pedazos”.

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La actriz confirmó que Icho sólo es su amigo, negando cualquier versión que aseguraba que aún mantenía una relación de pareja con él.

Gala Montes rechaza las versiones sobre consumo de drogas (RS)
Gala Montes rechaza las versiones sobre consumo de drogas (RS)

Gala Montes revela cuál es la relación con su ex Icho Van

La actriz y cantante compartió en su cuenta de X que Icho Van viajó a Las Vegas para acompañarla en un momento de crisis personal y aseguró que sólo son amigos: “Para eso están los amigos exes, si sus exes no son así, entonces se enamoraron de la persona incorrecta”, escribió Montes en la publicación.

Icho fue su pareja en una relación abierta que la actriz hizo pública en diciembre de 2024, cuando también se desempeñaba como su representante. La expareja también funge como bajista de la agrupación Jenny and the Mexicats.

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Gala Montes acepta crisis y confirma que Icho es sólo su amigo (Captura)
Gala Montes acepta crisis y confirma que Icho es sólo su amigo (Captura)

¿Qué le pasó a Gala Montes? Reconoce que está en crisis

“Solo somos amigos, vino a ayudarme porque se me está cayendo todo a pedazos”, declaró Gala Montes sobre la presencia de Icho en Las Vegas. La frase llega días después de que la actriz negara en un live haber sufrido un “brote psicótico”, aunque sí admitió sentirse deprimida.

Este reconocimiento público ocurre en medio de un cúmulo de conflictos que la actriz enfrenta desde principios de septiembre. Su salida de La Casa de los Famosos México, la suspensión indefinida de su participación en Malinche, El Musical y los cruces públicos con figuras como Poncho de Nigris y Joanna Vega-Biestro marcaron las últimas dos semanas.

Icho ya había intervenido durante la salida de La Casa de los Famosos México

Gala Montes -México- 12 septiembre
(Instagram)

Este no es el primer episodio en el que el músico aparece vinculado a la crisis de la actriz. De acuerdo con reportes previos, la producción de La Casa de los Famosos México contactó al propio Icho para intentar calmar a Montes cuando la actriz decidió abandonar el reality, apenas 48 horas después de haber ingresado como habitante sorpresa.

Paparazzis también captaron a Montes junto a Icho al momento de salir del foro, descartando versiones que la vinculaban con otra persona. Las imágenes circularon como parte de la cobertura sobre los momentos posteriores a su salida del programa.

El vínculo entre ambos se remonta a 2024

Gala Montes confirmó la relación abierta con Icho Van en una transmisión en vivo el 26 de diciembre de 2024. “Icho y yo tenemos una relación abierta desde hace mucho tiempo. Antes que todo, él es mi cómplice, mi amigo, el amor de mi vida”, dijo entonces la actriz.

Icho Van y Gala Montes -México- 27 diciembre
(Instagram)

En diciembre de 2025, Montes le dedicó un mensaje público en redes sociales agradeciéndole su apoyo. La reaparición de Icho en Las Vegas se produce después de que la actriz enfrentara semanas de señalamientos sobre su salud mental, negados de manera directa por ella misma.

¿Quién es la pareja actual de Gala Montes?

No hay confirmación oficial de una pareja actual. Los rumores más recientes vinculan a Gala Montes con Emiliano Aguilar, hijo de Pepe Aguilar, tras la salida de la actriz de La Casa de los Famosos México.

Montes compartió un video en Instagram con imágenes junto a Aguilar acompañado de la frase “Te amo, Emiliano”. Después, la descripción del post fue editada a “I can’t get enough” (“no puedo tener suficiente”), lo que reavivó las especulaciones.

Esto ocurre en paralelo al reencuentro de Montes con Icho Van, su expareja de relación abierta y bajista de Jenny and the Mexicats, quien viajó a Las Vegas para acompañarla durante su crisis actual, según confirmó la propia actriz en X.

Hasta el momento no existe ninguna declaración directa de Gala Montes que confirme una relación de pareja formal, ni con Aguilar ni con Van. Ambos vínculos permanecen descritos por la actriz y por los medios como amistades cercanas.

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