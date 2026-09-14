Hoy No Circula lunes 14 de septiembre: estos autos no podrán circular en CDMX (Foto: Cuartoscuro)

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Luego de que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CaMe) suspendió la contingencia ambiental por ozono la tarde del domingo 13 de septiembre en la Zona Metropolitana del Valle de México, se dejó de aplicar el doble Hoy No Circula tras la mejoría de las condiciones atmosféricas en CDMX y el Estado de México.

La Fase I se activó desde la noche del sábado 12 de septiembre, cuando autoridades detectaron altos niveles de ozono en estaciones de monitoreo ubicadas al norte y sur del Valle de México. Las restricciones buscaban reducir las emisiones para mejorar la calidad del aire.

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De acuerdo con el último análisis de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, los índices de ozono disminuyeron y permitieron retirar las medidas con base en los Programas para Prevenir y Responder a Contingencias Ambientales Atmosféricas en la ZMVM, publicados por los gobiernos de la Ciudad de México y del Estado de México. La CaMe precisó que el lunes 14 de septiembre el Programa Hoy No Circula funcionará sin las restricciones extraordinarias de la contingencia. Los automovilistas deberán revisar la terminación de sus placas y el holograma de verificación para corroborar su día de circulación.

¿Quiénes no circulan el lunes 14 de septiembre?

La Comisión Ambiental de la Megalópolis suspende la Fase 1 de contingencia ambiental por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México el 13 de septiembre de 2026. (X/ @CAMegalopolis)

De acuerdo con el calendario de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México y la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), las restricciones siguen el esquema habitual de color y terminación de placa. El horario de aplicación va de las 05:00 a las 22:00 horas.

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Para este lunes Hoy No Circula 14 de septiembre aplicará para autos con engomado amarillo en la Ciudad de México y en municipios del Estado de México, cuyo último dígito de placa sea 5 o 6 y tengan holograma 1 o 2.

La restricción opera en las 16 alcaldías de la capital del país. También abarca 18 municipios conurbados del Estado de México. Entre los vehículos exentos están los automóviles con holograma 00 y 0, así como los eléctricos e híbridos. También pueden circular libremente unidades de transporte escolar, de perecederos, de residuos peligrosos y de seguridad pública.

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En el Estado de México, el programa opera actualmente en los siguientes municipios y zonas metropolitanas:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

Zona Metropolitana del Valle de Toluca

Almoloya de Juárez

Calimaya

Capultepec

Lerma

Metepec

Mexicaltzingo

Ocoyoacac

Otzolotepec

Rayón

San Antonio la Isla

San Mateo Atenco

Temoaya

Tenango del Valle

Toluca

Xonacatlán

Zinacantepec

Zona Metropolitana de Santiago Tianguistenco

Almoloya del Río

Atizapán

Capulhuac

Texcalyacac

Tianguistenco

Xalatlaco

¿Cuál es la multa por ignorar el Hoy no Circula?

El programa se mantiene de forma habitual en la ZMVM, integrada por las 16 alcaldías de CDMX y 18 municipios ( VICTORIA VALTIERRA / CUARTOSCURO.COM)

Quienes incumplan con el programa recibirán una sanción con base en el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México. Para 2026, la multa fue de 20 a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que representa entre $2,346 y $3,519.30.

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¿Quiénes están exentos del Hoy no Circula?

También hay otras excepciones previstas dentro del programa. No están obligados a cumplirlo los vehículos con placa para personas con capacidades diferentes, los de servicio de emergencia y funerarios, además del transporte público.

La lista de vehículos que no deben suspender la circulación incluye:

Holograma 00 o 0

Vehículos eléctricos o híbridos

Autos con placa para personas con capacidades diferentes

Unidades de emergencia o funerarias

Transporte público

Transporte escolar, de perecederos, de residuos peligrosos y de seguridad pública

El programa se mantiene de forma habitual en la ZMVM, integrada por las 16 alcaldías de CDMX y 18 municipios conurbados del Estado de México: Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.

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Los vehículos con hologramas uno y dos deben dejar de circular un día entre semana según el color de su engomado y la terminación de placa. Las unidades con holograma uno tampoco circulan dos sábados al mes conforme a su placa, mientras que las de holograma dos no pueden circular ningún sábado.