Confirman suspensión de clases para el 15 y 16 de septiembre, pero solo para una sección del SNTE

Una estudiante mexicana señala el 16 de septiembre, Día de la Independencia, en un calendario escolar colgado en la pared de su aula. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La SEP establece la suspensión general de actividades escolares el 16 de septiembre de 2026 y, en la Ciudad de México.

Sin embargo, dicha suspensión no será para el alumnado sino únicamente para las secciones 9, 10, 11 y 60 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

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Los maestros acordaron que el 15 de septiembre sea día no laborable para el personal docente de estas secciones por lo que las clases se reanudan el 17 de septiembre en los planteles vinculados.

Por su parte, el calendario escolar para educación básica indica que el 15 de septiembre debe ser una jornada de clases presenciales y actos cívicos en escuelas públicas y particulares.

La suspensión de ese día aplica a los trabajadores de la educación afiliados a las secciones señaladas, quienes podrán participar en las actividades conmemorativas por el inicio de la Independencia de México.

La siguiente suspensión de clases para el alumnado está prevista para el 25 de septiembre, debido a la sesión del Consejo Técnico Escolar.

Las familias deben consultar con cada plantel de la capital las actividades programadas, porque los acuerdos sindicales corresponden únicamente a determinadas secciones de la CDMX.

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Por su parte, la SEP mantiene el miércoles 16 de septiembre como día de descanso obligatorio por la conmemoración del inicio de la Independencia de México en 2026; no se recorre al lunes para formar un puente y quienes trabajen esa fecha deben recibir un pago triple, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo.

El lunes 14 y el martes 15 de septiembre serán días laborales regulares, mientras que las actividades se reanudarán el jueves 17. En las escuelas de educación básica habrá clases el martes 15 y suspensión total de labores el miércoles 16, según el calendario de la SEP.

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El 15 de septiembre no es un día festivo oficial. Las empresas y comercios deben operar en su horario habitual, salvo que exista un acuerdo interno, contrato colectivo o que el empleador otorgue el día libre.

El artículo 75 de la Ley Federal del Trabajo establece que las personas que laboren el 16 de septiembre recibirán su salario ordinario más el doble por el servicio prestado. La suma equivale a tres veces el pago habitual de la jornada.

Un grupo de alumnos de primaria con uniforme escolar permanece sentado en sus pupitres mientras presta atención en el aula. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los días feriados que quedan en México de este 2026

A partir de hoy, 7 de septiembre de 2026, quedan tres días de descanso obligatorio a nivel federal para trabajadores en México:

Miércoles 16 de septiembre: conmemoración de la Independencia de México.

Lunes 16 de noviembre: tercer lunes de noviembre, en conmemoración del 20 de noviembre, inicio de la Revolución Mexicana.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

El 1 de octubre no aplica este año: es descanso obligatorio cada seis años, cuando ocurre la transmisión del Poder Ejecutivo Federal. El siguiente correspondería en 2030.

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Si se trabaja en cualquiera de esos días, la Ley Federal del Trabajo establece el pago del salario normal más un salario doble por el servicio prestado.

Intocable encabeza los festejos del 15 de septiembre en el Zócalo

El grupo Intocable dará un concierto gratuito en la Plaza de la Constitución antes de la ceremonia del Grito. La jornada también tendrá verbenas gratuitas en ocho alcaldías de CDMX y en una veintena de municipios del Estado de México.

El desfile cívico-militar del 16 de septiembre partirá a las 10:00 horas desde las inmediaciones del Zócalo. El contingente avanzará por 5 de Mayo, el Palacio de Bellas Artes, avenida Juárez, Paseo de la Reforma y Campo Marte.

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En esta edición participarán 12,804 efectivos, 536 vehículos y 424 caballos. El recorrido forma parte de los actos oficiales posteriores a la ceremonia de la noche anterior.

La alcaldía Benito Juárez tendrá presentaciones de Aleks Syntek, Diego Schoening y Baxter desde las 18:00 horas en su explanada, ubicada en avenida División del Norte y Uxmal, colonia Narvarte Poniente.

En Xochimilco, El Gran Silencio, Los Mismos Reyes y Lorenzo Negrete se presentarán a las 21:00 horas en la explanada de la alcaldía, sobre avenida Guadalupe I. Ramírez 5, colonia El Rosario.

Iztacalco programó a Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey como acto principal a las 20:45 horas. Desde las 16:00 habrá danza folclórica y regional, verbena, feria y fuegos pirotécnicos; a las 17:00 será la coronación de la Reina de las Fiestas Patrias Iztacalco 2026 y a las 23:00 encabezará la ceremonia la alcaldesa Lourdes Paz.

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Un puesto de artículos patrios atiende a transeúntes en una calle peatonal del Centro Histórico de la Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cartelera también contempla a Paty Cantú y Yaguarú en Miguel Hidalgo; a Ninel Conde, Sonido La Changa, Internacional Carro Show y Estrellas de Sinaloa de Germán Lizárraga en Cuajimalpa de Morelos; además del concepto “90’s Pop Tour” en Álvaro Obregón, con Kabah, JNS, Caló, Mercurio, Erik Rubín y La Sonora Dinamita.