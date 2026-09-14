Lolita Cortés confiesa si Yuridia le pagó por hacer un video en su concierto tras sus malos tratos en La Academia hace 21 años

Yuridia - (X)

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Lolita Cortés y Yuridia protagonizaron uno de los reencuentros más comentados alrededor de los conciertos que la cantante ofreció en el Estadio GNP de la Ciudad de México. Lo que durante años estuvo marcado por una relación distante terminó en un acercamiento que, para sorpresa del público, ambas decidieron mostrar en pantalla durante las presentaciones.

En entrevista exclusiva con Sale el Sol, Lolita explicó que el encuentro ocurrió después de más de dos décadas sin una verdadera oportunidad para hablar. “En todos estos años, veinti... más de veinte años, no nos dieron la oportunidad nunca de hablar, ni de conocernos, ni de nada”, relató sobre la historia que comenzó cuando Yuridia participó en La Academia.

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Pero la sorpresa no terminó con el abrazo. Cortés contó que Yuridia quiso agradecerle económicamente por formar parte de aquel momento, aunque ella rechazó la propuesta de inmediato. “Esto es un regalo de la vida, yo no le cobro eso. La vida me lo regaló”, afirmó.

La historia entre Lolita Cortés y Yuridia nació en La Academia

El video inicia con escenas de un programa de talentos en vivo, mostrando a dos jueces en un panel y una pantalla con la imagen de una concursante. Una de las jueces, Lola Cortés, parece evaluar a la participante, Yuridia. Posteriormente, se observan imágenes de un ambiente con velas, objetos en una mesa, y una mujer hablando, con texto en pantalla que indica 'será una artista'. El metraje finaliza con otra mujer bajo un velo, y el texto 'una gran cantante'. - (X/@cuttfine13)

La relación entre ambas quedó marcada desde la etapa de Yuridia en La Academia, cuando Lolita Cortés ocupaba uno de los lugares más visibles como jueza. Desde aquella posición, sus críticas hacia la concursante podían ser duras y se convirtieron en parte del espectáculo que rodeaba al programa.

Con los años, aquella dinámica televisiva fue interpretada como una rivalidad, aunque Lolita aseguró que detrás de las cámaras nunca tuvieron la oportunidad de conocerse realmente. Incluso recordó un encuentro posterior en el que Yuridia simplemente se acercó para abrazarla, un gesto que para ella tuvo un significado especial.

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Ahora, con el paso del tiempo, Cortés observa a aquella concursante de otra manera. Al hablar de Yuridia después del reencuentro, fue contundente: “Esto es un mujerón que sabe lo que quiere y a dónde va”. La frase resume el cambio que percibió en la artista que alguna vez juzgó frente a las cámaras.

Yuridia preparó personalmente el encuentro con Lolita

Yuridia - (Instagram)

El reencuentro tuvo un detalle que hizo todavía más especial la participación de Lolita Cortés. La propia Yuridia fue quien buscó a la actriz y le propuso formar parte del proyecto. “Quiero que hagas esto”, le dijo, según relató Cortés, quien al principio incluso bromeó con la reacción que podría provocar. “Me van a matar”, respondió antes de aceptar la invitación.

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Yuridia no solo tuvo la idea, sino que también estuvo involucrada en cada detalle de la escena. “Yuri dirigió todo, Yuridia hizo todo”, contó Lolita, quien recordó que la cantante decidió cómo debía estar colocada la mesa, qué cartas utilizarían y hasta dónde y cómo encender las velas. El resultado fue un visual cuidadosamente preparado para los conciertos, en el que ambas pudieron darle un nuevo significado a una historia que durante años estuvo relacionada con una supuesta rivalidad.

En la escena, Cortés aparece como una lectora de cartas frente a Yuridia y comienza a hablar sobre el futuro de la cantante. “Aquí veo... de mucho éxito. Auditorios llenos, plazas de toros”, le dice, mientras la intérprete cuestiona si terminará convertida en una artista “de esos de plástico, de tele”. Lolita entonces responde: “No. No, tú vas a ser una grande cantante”. El momento funciona como un guiño al pasado y como una celebración del presente de Yuridia, quien finalmente consiguió llenar grandes escenarios.

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“No le cobro eso”: Lolita revela que rechazó el dinero

(Foto: @soylolacortes, @yuridiamusic/Instagram)

Después de aquella experiencia, Lolita recibió una propuesta que podría haber convertido el reencuentro en un trabajo remunerado. Sin embargo, decidió no aceptar. Según relató, Matías Aranda, esposo de Yuridia, se acercó para agradecerle su participación y le ofreció pagarle.

“Sí”, confirmó Cortés cuando le preguntaron si habían querido pagarle. Su reacción, sin embargo, fue tajante: “Eso no se hace”. Para ella, aceptar dinero habría cambiado el significado de un momento que consideraba mucho más importante en el plano personal.

“Yo no le cobro eso”, insistió. “La vida me lo regaló”. Así, el supuesto misterio sobre si Yuridia pagó a Lolita Cortés tiene una respuesta clara: la intérprete quiso agradecerle económicamente, pero Lolita se negó a recibirlo.

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Yuridia consolida una nueva etapa con grandes escenarios

Concierto (Selene Miranda/Infobae México)

El reencuentro ocurrió en un momento especialmente importante para Yuridia, quien llegó al Estadio GNP con su gira Las Cartas Sobre la Mesa. La artista abrió una segunda fecha en el recinto después de agotar los boletos de la primera en apenas tres días.

Las dos presentaciones reunieron a decenas de miles de personas y forman parte de una etapa en la que la los grandes escenarios y continúa ampliando su lugar dentro de la música mexicana, el encuentro con Lolita Cortés terminó convirtiéndose en algo más que una aparición especial: fue el cierre simbólico de una historia que durante años estuvo asociada a la cantante que ha llevado su propuesta a escenarios cada vez mayores.

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Su repertorio actual también muestra una conexión más marcada con el regional mexicano, con canciones y versiones que forman parte de su espectáculo.