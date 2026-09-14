“Es un tema del Comité Nacional, no del gobernador”: Alfredo Bedolla sobre el proceso interno de Morena

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla lidera una conferencia de prensa en Michoacán. Aborda el proceso interno del partido Morena, incluyendo la posición del Comité Nacional.

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Durante su conferencia de prensa, Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, anticipó que el Comité Nacional de Morena dará a conocer este lunes 14 de septiembre la persona encargada de coordinar los trabajos de la defensa de la Cuarta Transformación en el estado; el nombramiento posiciona al al individuo seleccionado como virtual candidato a la gubernatura rumbo a las elecciones 2027.

El mandatario estatal señaló que recibió el aviso de Ariadna Montiel Reyes, dirigente nacional de Morena, quien le informó que la definición estaba prevista para este mismo día, luego de meses de asambleas y labores internas.

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La decisión sobre la coordinación de la defensa de la Cuarta Transformación en Michoacán corresponde al Comité Nacional de Morena y se basará, según indicó el gobernador, en los resultados de las encuestas, donde aparecen 5 aspirantes:

Fabiola Alanís: exdirigente del PRD estatal y diputada local de Morena. Reyna Celeste Ascencio Ortega: representante de Morena en el Senado de la República. Gladyz Butanda: exsecretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad del estado, realizó obras emblemáticas dentro de la administración del actual gobernador. Carlos Torres Piña: dos veces diputado federal y secretario de gobierno en la entidad y exfiscal general del Estado de Michoacán. Raúl Morón: excandidato a la gubernatura de Michoacán en 2021 por Morena, pero el INE canceló su participación por irregularidades durante la precampaña.

Bedolla Ramírez sostuvo que la unidad debe construirse alrededor del Movimiento de Regeneración y del proyecto nacional de la Cuarta Transformación.

El gobernador consideró que la espera por el nombramiento estaba próxima a concluir. También dijo que la población y la militancia del estado permanecerían atentas a la comunicación oficial.

¿A quién respalda Alfredo Bedolla?

Ante la pregunta sobre un eventual respaldo a quien resulte elegido, el mandatario evitó expresar apoyo público hacia cualquiera de las personas mencionadas en el proceso, entre ellas Raúl Morón, Carlos, Gladys y Fabiola.

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Alfredo Bedolla explicó que debe mantener una postura institucional por tratarse de un proceso electoral:

“Yo tengo que ser respetuoso porque es un proceso electoral; si bien es cierto que yo pertenezco a Morena, a un movimiento político, la verdad es que mi voto es libre y secreto, y tengo que mantener institucionalmente un respeto al proceso. Yo no puedo apoyar a ningún candidato”, afirmó.

Aunque reconoció su pertenencia a Morena y al movimiento político, remarcó que su voto es libre y secreto.

Simpatizantes y liderazgos de Morena se cerraron las asambleas en defensa de la soberanía en la CDMX. Crédito: X/ @CitlaHM

El gobernador sostuvo que la legislación le impide promover abiertamente a un aspirante, ya sea en una contienda interna o externa. Por ello, insistió en que no puede pronunciarse a favor de ninguna candidatura.

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El mandatario subrayó que el nombramiento no depende del gobierno de Michoacán. “Es un tema del Comité Nacional de Morena, no es un tema del gobernador”, expresó.