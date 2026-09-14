México supera los 200 policías asesinados en 2026: Jalisco encabeza la lista de víctimas

Un homenaje al oficial Julio Meza Gaona, excoordinador de la Policía de Investigación de Michoacán, asesinado a balazos la noche del 9 de julio de 2026. (Crédito: FGE Michoacán)

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Al menos 212 agentes de seguridad pública han sido asesinados en México en lo que va de 2026, de acuerdo con el registro actualizado de la organización Causa en Común. El recuento, con corte al 10 de septiembre, incluye a policías municipales y estatales, así como integrantes de la Guardia Nacional, el Ejército, la Policía Federal y la Marina.

Jalisco encabeza la lista nacional con 36 agentes asesinados, seguido por Michoacán, con 29; Sinaloa, con 25, y Estado de México y Morelos, con 14 casos cada uno.

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Los policías municipales concentran la mayor cantidad de víctimas dentro del registro, con 85 asesinatos. Les siguen los policías estatales, con 66; integrantes de la Guardia Nacional, con 44; elementos del Ejército, con 11; policías federales, con cuatro, y miembros de la Marina, con dos.

La actualización más reciente de Causa en Común incorporó además 10 asesinatos ocurridos entre el 4 y el 10 de septiembre en siete entidades. Guerrero concentró tres casos y Veracruz dos, mientras que Durango, Sinaloa, Michoacán, San Luis Potosí y Jalisco registraron una víctima cada uno.

El registro de la organización permite dimensionar la violencia contra quienes integran las corporaciones de seguridad en los distintos niveles de gobierno. Hasta el corte del 10 de septiembre, policías municipales y estatales reunían 151 de las 212 víctimas documentadas durante 2026.

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Jalisco encabeza los asesinatos de agentes de seguridad

Los 36 casos registrados en Jalisco colocan a la entidad en el primer lugar nacional por asesinatos de agentes de seguridad pública durante 2026.

Michoacán ocupa la segunda posición con 29 víctimas y Sinaloa la tercera con 25. Más abajo aparecen Estado de México y Morelos, ambos con 14 agentes asesinados.

En conjunto, estas cinco entidades concentran 118 de los 212 asesinatos documentados por Causa en Común, es decir, más de la mitad de los casos registrados en el país hasta el 10 de septiembre.

El listado también muestra un cambio respecto al año anterior. Durante todo 2025, Sinaloa encabezó el registro de policías asesinados con 48 víctimas, seguido por Guerrero, con 39; Guanajuato, con 36; Michoacán, con 34, y Veracruz, con 24.

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Para 2026, en cambio, Jalisco ocupa el primer lugar del recuento, mientras Michoacán y Sinaloa permanecen entre las entidades con mayor número de víctimas.

Los policías municipales representan el grupo con más víctimas, con 85 asesinatos registrados por Causa en Común hasta el 10 de septiembre. (Crédito: Secretaría de Seguridad Quintana Roo)

La comparación permite observar cómo cambia la distribución territorial de los asesinatos de integrantes de corporaciones de seguridad de un año a otro. Sin embargo, el acumulado de 2026 todavía corresponde únicamente al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 10 de septiembre, mientras que las cifras de 2025 abarcan el año completo.

Policías municipales, el grupo con más víctimas

Los policías municipales son el grupo más afectado dentro del registro actualizado, con 85 víctimas. La cifra representa el mayor número entre todas las corporaciones consideradas por Causa en Común.

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La diferencia entre las corporaciones es relevante porque el registro no se limita a homicidios de policías municipales. Causa en Común incorporó en su actualización de 2026 a agentes de seguridad pública pertenecientes a los distintos niveles de gobierno y a corporaciones federales y militares.

Por esa razón, aunque el reporte se denomina “Registro de policías asesinados”, la actualización más reciente utiliza un universo más amplio de agentes de seguridad pública y especifica la corporación a la que pertenecía cada víctima.

El registro suma 654 agentes asesinados desde octubre de 2024

Causa en Común también presentó un acumulado correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2024 y el 10 de septiembre de 2026. Durante ese lapso, la organización documentó al menos 654 agentes de seguridad pública asesinados en México.

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La cifra incorpora los casos registrados durante los últimos tres meses de 2024, los documentados a lo largo de 2025 y los ocurridos hasta el 10 de septiembre de 2026.

El dato permite colocar el acumulado de este año dentro de un periodo más amplio. Tan sólo durante 2025, Causa en Común documentó 348 policías asesinados en el país.

Esa cifra representó un aumento de 9% respecto al número de casos registrados por la organización durante el mismo periodo de 2024. Los estados con más víctimas durante 2025 fueron Sinaloa, Guerrero, Guanajuato, Michoacán y Veracruz.

(Fuente: Causa en Común | Infografía: Infobae México)

El nuevo corte de 2026 muestra una modificación en las entidades que concentran los mayores registros, con Jalisco en el primer lugar y Michoacán y Sinaloa en las siguientes posiciones.

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Los asesinatos de policías superaron los 300 casos en cada uno de los últimos años

El registro histórico de Causa en Común permite observar que los asesinatos de policías y otros integrantes de corporaciones de seguridad se han mantenido como una constante en el país.

Durante 2025, la organización documentó 348 policías asesinados. En 2024 registró al menos 320 casos y en 2023 contabilizó 412.

Guanajuato encabezó los registros de 2024 con 61 policías asesinados. Le siguieron Estado de México, con 24; Guerrero, con 22; Chiapas, con 20, y Michoacán, con 17. Ese mismo año también aparecieron entre las entidades con mayor número de víctimas Nuevo León y Tamaulipas, con 16 casos cada uno, así como Sinaloa, con 16.

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En 2023, Guanajuato también encabezó la lista con 60 policías asesinados, seguido por Guerrero, con 40; Zacatecas, con 32; Michoacán, con 28, y Jalisco, con 24.

La presencia recurrente de entidades como Michoacán y Jalisco en los distintos recuentos contrasta con los cambios en otros estados que han encabezado las listas de un año a otro.

Causa en Común realiza un seguimiento hemerográfico desde 2018

Las cifras utilizadas para el recuento provienen del “Registro de policías asesinados” elaborado por Causa en Común junto con una red de periodistas especializados en temas de seguridad.

La organización mantiene este seguimiento desde 2018 y reúne los casos documentados públicamente para elaborar sus registros anuales y actualizaciones periódicas.

Por ello, el reporte debe entenderse como un registro elaborado a partir de un seguimiento hemerográfico de los asesinatos de agentes, con la clasificación de las víctimas según la corporación a la que pertenecían y la entidad donde ocurrió cada caso.

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La organización actualiza de manera periódica sus cifras y mantiene disponibles los registros de los últimos años, desde 2018 hasta el corte más reciente de 2026.