México

Detienen a mujer por el feminicidio de sus hijas de 1 y 6 años de edad en Edomex: la madre se autolesionó tras cometer el ataque

La mujer es señalada por presuntamente agredir a sus hijas y luego autolesionarse

Detenida en Edomex por doble feminicidio
Foto: Fiscalía de Edomex
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Fabiola “N” fue detenida por su presunta responsabilidad en el feminicidio de sus dos hijas de 1 y 6 años de edad, ocurrido el pasado 11 de septiembre en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) cumplimentó una orden de aprehensión en contra de la mujer tras la realización de las indagatorias.

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De acuerdo con las pesquisas, los hechos ocurrieron en el domicilio de la familia, ubicado en la comunidad de ejido San Pedro. Las menores se encontraban en compañía de su madre cuando esta las comenzó a agredir con un objeto punzocortante que las dejó gravemente lesionadas y les provocó la muerte.

Una vez cometida la agresión, según las autoridades, la mujer también se habría provocado lesiones con el mismo objeto punzocortante utilizado contra las niñas, por lo que tuvo que ser trasladada a un hospital para recibir atención médica antes de su ingreso al sistema penitenciario.

Policía de Tlalnepantla de Baz Edomex seguridad
Imagen ilustrativa /Policía de Tlalnepantla de Baz. (Gob. Tlalnepantla)

Las diligencias establecieron la probable intervención de Fabiola “N” en el crimen, lo que motivó a la institución a solicitar ante un juez la orden de aprehensión en su contra.

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Una vez cumplimentado el mandamiento judicial, Fabiola “N” fue ingresada al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Almoloya de Juárez, donde quedó a disposición de la autoridad judicial, encargada de definir su situación legal.

Procesan a mujer que asesinó a su hija de 11 meses en Edomex

Un hecho similar ocurrió en el mes de agosto, cuando una mujer, identificada como Mirna Samary “N”, presuntamente agredió a su hija de 11 meses de edad con un objeto punzocortante y le provocó la muerte.

Los hechos se registraron el 23 de agosto en la colonia San Mateo, dentro del municipio de Tequixquiac. Según las indagatorias de la FGJEM, madre e hija se encontraban solas en el interior de un domicilio cuando la mujer habría agredido a la menor de edad.

Procesan a una mujer por matar a su hija de 11 meses con un arma punzocortante en el Edomex. FGJEM
Procesan a una mujer por matar a su hija de 11 meses con un arma punzocortante en el Edomex. FGJEM

Las heridas provocadas a la bebé le causaron la muerte. Tras el ataque, Mirna Samary “N” se infligió diversas lesiones en el cuello con la intención de quitarse la vida, de acuerdo con la reconstrucción de los hechos por la Fiscalía del Estado.

La mujer fue auxiliada en el propio domicilio y trasladada de urgencia a un hospital de alta especialidad en el municipio de Zumpango, donde recibió atención médica. Su condición impidió que la detención se concretara de inmediato, por lo que los elementos de la Fiscalía debieron esperar a que recibiera el alta hospitalaria para ejecutar el mandato judicial en su contra.

Al tener conocimiento del suceso, el agente del Ministerio Público inició las averiguaciones correspondientes, identificó a la probable responsable y, con base en las diligencias practicadas, solicitó y obtuvo de un juez la orden de aprehensión por el homicidio de la menor.

La vinculación a proceso y la medida cautelar

Una vez que Mirna Samary “N” fue dada de alta, elementos de la FGJEM cumplimentaron la orden de captura y la mujer fue ingresada al Centro Penitenciario de Reinserción Social de Zumpango, donde quedó a disposición de la autoridad judicial.

Las manos de un hombre están sujetas a la espalda con esposas metálicas de seguridad.
Un hombre permanece bajo custodia policial con las manos sujetas por esposas metálicas a la espalda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante el juez, la representación ministerial expuso el material probatorio reunido durante la etapa inicial de la investigación. El juzgador resolvió vincular a proceso a la imputada por el delito de homicidio en agravio de su hija y le impuso prisión preventiva como medida cautelar.

Además, otorgó un plazo de tres meses para que la Fiscalía desarrolle la investigación complementaria del caso.

Qué es el filicidio y qué dice la evidencia sobre estos casos

El término filicidio designa la muerte de un hijo a manos de su padre o madre. Cuando la víctima es un bebé mayor de 24 horas, el Código Penal lo tipifica como homicidio calificado en razón de parentesco, la figura por la que fue procesada la imputada en este expediente.

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