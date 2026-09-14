El error con las cortinas que hace ver más pequeña tu sala

La forma en que cuelgas las cortinas puede reducir visualmente el tamaño de una sala, aun cuando tenga buena luz natural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La colocación de las cortinas puede hacer que una sala se vea más pequeña cuando la barra queda demasiado cerca del marco, los paños terminan antes del suelo o el tejido bloquea la luz.

Las recomendaciones de diversos portales especializados en decoración de interiores indican que este problema se corrige al elevar el soporte, alargar las telas y despejar el cristal. El efecto se produce desde el momento en que la cortina interrumpe las líneas verticales de la pared y reduce la entrada de luz.

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La decisión importa tanto en viviendas pequeñas como en salas luminosas con techos bajos. Una ventana mal vestida puede acortar visualmente la pared, estrechar el hueco de luz y concentrar demasiado volumen textil en un punto de la habitación.

El error de instalar la barra al ras del marco

La primera equivocación consiste en colocar la barra apenas por encima del marco. Esa ubicación crea una línea horizontal a media altura de la pared y convierte a la ventana en un límite visual.

Se recomienda ubicar el soporte entre 10 y 15 centímetros por encima del marco. Si el techo es bajo, la instalación puede acercarse todavía más a la línea superior de la habitación.

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La finalidad de esa decisión es prolongar la caída de la tela desde un punto alto. Cuando la cortina comienza cerca del techo, la mirada recorre una superficie vertical más extensa y el techo parece estar a mayor distancia del suelo.

El cambio no altera los metros reales de la sala. Aun así, modifica la proporción que percibe quien entra al ambiente, porque la ventana deja de dominar la pared como un rectángulo aislado.

En espacios con molduras, rieles o soluciones de techo, el resultado puede ser más continuo. La tela parece partir del encuentro entre la pared y el cielorraso, en lugar de comenzar sobre el vano.

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La primera equivocación consiste en colocar la barra apenas por encima del marco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Llevar las cortinas desde el techo hasta el suelo

La altura de la barra debe ir acompañada por una longitud adecuada. Una cortina que se queda a la altura del alféizar o varios centímetros por encima del piso divide la pared y reduce el efecto de verticalidad.

Se recomienda instalar las cortinas desde el techo hasta el suelo en pisos pequeños.

La caída larga crea un recorrido visual sin interrupciones. El paño acompaña toda la altura disponible y evita que quede una franja de pared desnuda bajo la ventana que haga parecer más bajo el conjunto.

Se aconseja que la tela roce el suelo o quede aproximadamente medio centímetro por encima. Esa referencia busca una terminación limpia, sin un corte evidente entre la cortina y el piso.

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La alternativa de dejar un exceso importante de tela sobre el suelo requiere más mantenimiento y puede añadir volumen. En una sala reducida, conviene evitar que los paños se acumulen de forma excesiva en la parte inferior.

Priorizar tejidos claros para conservar la luz natural

El segundo gran error es elegir telas oscuras, demasiado tupidas o con un peso visual elevado. Estos materiales pueden ser útiles para oscurecer una habitación, pero suelen resultar poco favorables cuando el objetivo es ampliar visualmente la sala.

Se recomienda escoger una tonalidad ligeramente más clara que la pared para abrir un ambiente pequeño.

Los tonos claros reducen el contraste entre la superficie de la pared y el textil. De esa manera, la cortina se integra con el entorno en vez de convertirse en un bloque que concentra la atención.

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Los visillos de lino o algodón en blanco y beige son recomendables para pisos de dimensiones limitadas. Esos materiales aportan intimidad, aunque permiten que la luz natural atraviese la tela.

La luz cumple una función visual directa: cuanto más despejada se percibe la ventana, mayor parece el ambiente. Una cortina que absorbe demasiada luminosidad puede generar sombras y volver más pesado el perímetro de la estancia.

La elección del tejido debe ajustarse a las necesidades de privacidad. Si la sala recibe sol intenso o está expuesta a miradas desde el exterior, se puede recurrir a una solución que filtre la luz sin convertir la ventana en una superficie opaca.

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Se recomienda escoger una tonalidad ligeramente más clara que la pared para abrir un ambiente pequeño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las cortinas deben rozar el suelo

La longitud adecuada no debe confundirse con el ancho de los paños. Una cortina larga pero demasiado estrecha puede dejar la composición incompleta y hacer que la ventana parezca más angosta.

La barra debe estar nivelada y que la medida debe calcularse desde el punto exacto de instalación hasta el suelo. Esa comprobación evita que los paños queden cortos después de su colocación.

Para sistemas instalados desde el techo, pueden elegirse cortinas uno o dos centímetros más largas si se busca que toquen el piso. La medida final depende del tipo de riel y del sistema de sujeción.

La cortina debe cubrir el vano al cerrarse, pero también necesita espacio suficiente para retirarse del cristal cuando permanece abierta. Esta condición influye en la elección de la barra y en la cantidad de tela necesaria.

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Un paño demasiado escaso puede verse tenso y limitar la cobertura. Uno excesivamente voluminoso ocupa más espacio visual del necesario, sobre todo si se suma a muebles próximos, cojines, alfombras estampadas u otros textiles.

Extender los rieles fuera del cristal

Una barra del mismo ancho que la ventana suele mantener parte de la tela sobre el vidrio incluso cuando las cortinas están abiertas. Ese detalle limita tanto la entrada de luz como la percepción del tamaño del vano.

Se aconseja usar rieles largos que permitan retirar los paños por completo del área de cristal. Cuando la tela descansa sobre la pared, la ventana muestra toda su anchura y el ambiente parece más abierto.

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La superficie de las cortinas puede extenderse más allá de los laterales del marco. La composición deja de quedar concentrada exclusivamente sobre la abertura y gana continuidad con el resto de la pared.

La guía práctica consiste en no tomar el borde del marco como límite absoluto. La cortina necesita un margen lateral para que, una vez recogida, no invada la zona por donde ingresa la luz.

Esta solución también ayuda a que la ventana se vea más ancha. El ojo interpreta el conjunto formado por barra, tela y pared como una composición de mayor dimensión, aunque el tamaño del vidrio no haya cambiado.

En salas con ventanales cercanos a una pared lateral, puede resultar conveniente llevar la tela hasta ese borde. Si hay más distancia disponible, los paños pueden ocupar parte del muro sin bloquear el paso ni invadir el mobiliario.

Una cortina larga pero demasiado estrecha puede dejar la composición incompleta y hacer que la ventana parezca más angosta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dejar espacio entre las cortinas y los muebles

La relación entre las cortinas y el mobiliario también puede hacer que la sala se sienta saturada. Un sofá, una biblioteca o un aparador pegados a los paños reducen el espacio libre que rodea la ventana.

Se recomienda mantener un margen entre la caída textil y los muebles cercanos. Ese respiro permite que la cortina se mueva con normalidad y evita que la abertura quede encajonada entre objetos.

La separación resulta especialmente útil cuando se usan telas con pliegues. Aunque los paños estén abiertos, el tejido necesita una zona lateral donde reunirse sin chocar contra un respaldo, una lámpara de pie o un mueble alto.

La idea no exige vaciar por completo las paredes de la sala. El objetivo es impedir que la ventana quede rodeada por demasiados elementos voluminosos, ya que esa acumulación compite con la luz y acorta la percepción del ambiente.

En el caso de varias ventanas, conviene mantener un mismo tipo de cortina y un acabado coherente. La repetición ordenada de materiales y colores favorece una lectura visual más limpia de toda la pared.

Errores en la colocación de cortinas que afectan la percepción de espacio en la sala. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Evitar el exceso de volumen

La ventana debe aportar altura, luz y continuidad. Para lograrlo, la tela necesita partir de un punto elevado, llegar casi hasta el suelo y retirarse del cristal al abrirse.

Los visillos claros y ligeros resultan adecuados cuando se busca mantener luminosidad sin renunciar a cierta privacidad. Si se eligen colores similares a los de la pared, la continuidad visual puede ser todavía mayor.

Los estampados grandes o los contrastes intensos pueden llamar demasiado la atención en un espacio limitado. Una tela lisa o con un diseño discreto permite que la pared conserve una apariencia más uniforme.

La barra colocada muy cerca del marco reduce la pared visible por encima de la ventana. Ese es el error que más claramente puede hacer que una sala parezca más baja y más pequeña de lo que es.

La corrección puede comenzar con una medición simple: revisar la distancia hasta el techo, verificar el largo real de los paños y comprobar cuánto vidrio queda visible cuando las cortinas están abiertas.

Con esos tres ajustes, la ventana puede pasar de ser un límite visual a convertirse en un recurso para ampliar la percepción de la sala.