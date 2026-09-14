México

Tras operativo, aseguran vehículos y arsenal bélico a metros de la casa de Rocha Moya

El aviso sobre hombres armados moviliza a policías estatales y militares hacia Banús 360, donde encuentran dos inmuebles con material ilícito y varias unidades, algunas con reporte de robo

Tras operativo, aseguran vehículos y arsenal bélico cerca a metros de la casa de Rocha Moya. RRSS
Tras operativo, aseguran vehículos y arsenal bélico cerca a metros de la casa de Rocha Moya. RRSS
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Un operativo conjunto del Ejército Mexicano y la Policía Estatal Preventiva aseguró dos viviendas y al menos siete vehículos en la privada Banús 360, dentro del fraccionamiento Isla Musalá, en Culiacán. El despliegue coincidió en la zona donde se ubica la residencia del gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya.

La acción se registró la mañana del domingo, cuando comenzó el despliegue de patrullas hacia la privada Salduero. Poco antes del mediodía, una llamada anónima al número de emergencias 089 alertó sobre la presencia de sujetos armados dentro del conjunto de Isla Musalá, lo que activó de inmediato la respuesta de las autoridades estatales y federales en ese sector.

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Origen del operativo y primer despliegue

Elementos del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES), perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado, se trasladaron al sitio tras recibir el reporte ciudadano. Poco después se sumó personal del Ejército Mexicano, que tendió un cerco con unidades artilladas y blindadas en el sector.

Al ingresar a la privada, los policías estatales revisaron las viviendas señaladas en la denuncia y confirmaron la presencia de objetos ilícitos en su interior, sin que se reportaran personas detenidas en ese momento. Se aseguraron dos casas con armamento, municiones y equipo táctico, además de siete vehículos, dentro de la privada Banús 360en Culiacán.

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Personal militar, al verificar una de las privadas desde el exterior, alcanzó a ver varios vehículos con matrículas reportadas como robadas, lo que motivó el ingreso formal al conjunto habitacional para ampliar la revisión.

Armamento y vehículos asegurados

Dentro de las dos residencias cateadas se localizó armamento automático, cargadores, cartuchos y equipo táctico, según confirmaron las autoridades estatales. Hasta el momento no se ha difundido un desglose oficial sobre el número exacto de armas ni el calibre del material asegurado.

Tras operativo, aseguran vehículos y arsenal bélico cerca a metros de la casa de Rocha Moya. RRSS
Tras operativo, aseguran vehículos y arsenal bélico cerca a metros de la casa de Rocha Moya. RRSS

En cuanto a los vehículos, distintos reportes coinciden en que se trató de al menos siete unidades estacionadas por las calles de la privada. Algunas de ellas presentaban reporte de robo, aunque las autoridades no han precisado la situación legal de la totalidad de las unidades.

Para el traslado de los vehículos fue necesario solicitar el apoyo de grúas de la Fiscalía General del Estado (FGE), que remolcaron las unidades decomisadas hacia la unidad de bienes de esa misma dependencia.

Movilización cerca de la residencia de Rocha Moya

De forma paralela al cateo en Banús 360, la Policía Estatal desplegó elementos hacia las inmediaciones de la privada Salduero, mismo sector donde se ubica la residencia del gobernador con licencia, Rocha Moya.

Al menos cinco patrullas se posicionaron en puntos estratégicos alrededor del conjunto habitacional. Oficiales a pie se apostaron a los costados del portón de acceso principal para resguardar la entrada.

Cierre de vialidad y estado actual de las diligencias

El operativo obligó al cierre temporal de la avenida Revillagigedo, una de las vías que conecta con el sector de Isla Musalá. Al cierre de las primeras informaciones, la circulación ya se encontraba liberada en ese tramo.

Tras operativo, aseguran vehículos y arsenal bélico cerca a metros de la casa de Rocha Moya. RRSS
Tras operativo, aseguran vehículos y arsenal bélico cerca a metros de la casa de Rocha Moya. RRSS

Las autoridades mantienen un dispositivo de resguardo en el sitio mientras se emite la orden de cateo correspondiente y se desarrollan el resto de las diligencias. Peritos permanecen en la zona para practicar las revisiones técnicas del armamento, las municiones y el equipo táctico localizados.

No se ha reportado ningún detenido como resultado de esta acción, y ninguna autoridad ha rendido un informe oficial completo sobre el número final de armas de fuego, cargadores y cartuchos hallados en el interior de las dos residencias aseguradas.

Este operativo se suma a una serie de acciones de seguridad registradas en días recientes en distintos municipios de Sinaloa, entre ellos Culiacán y Escuinapa, donde elementos de la Policía Estatal, el Ejército y la Marina han reportado detenciones y aseguramientos de armas, vehículos y equipo táctico en el marco de despliegues similares.

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