¿Cuidaste a tu hermano hasta su muerte? La Corte dice que eso puede darte derecho a heredar antes que sus padres

El caso se originó en una disputa familiar en Puebla. (Visuales IA)

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que los jueces deben analizar caso por caso si un hermano tiene derecho a heredar por encima de un padre, incluso cuando la ley establece lo contrario.

El Pleno aprobó el criterio el 9 de junio de 2026, mediante el Amparo en Revisión 349/2024. El caso surgió en Puebla, donde una mujer impugnó la declaración de su padre como heredero único de su hermano fallecido, tras haber vivido junto a él y haberlo cuidado hasta su muerte.

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Una mujer impugnó la declaración de su padre como heredero único de su hermano fallecido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hermano murió sin testamento, sin hijos, sin esposa y sin pareja de hecho. Bajo el Código Civil de Puebla, esa ausencia de descendientes directos convertía al padre en el heredero legal automático.

La hermana argumentó que compartía con él la propiedad de una casa y que había ejercido labores de cuidado durante años.

Los padres siguen primero en la ley, pero ya no de forma automática

La Corte no eliminó el orden de prioridad que establece la ley poblana.

Los artículos 3326 y 3348 del Código Civil de Puebla, que dan preferencia a los padres sobre los hermanos, fueron declarados constitucionales por el máximo tribunal.

Los jueces deberán revisar caso por caso si existen circunstancias que justifiquen apartarse del orden legal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cambio está en la obligación impuesta a los jueces. A partir de este criterio, las personas juzgadoras deben revisar las pruebas de cada caso para determinar si existen circunstancias que justifiquen apartarse del orden legal.

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Entre los elementos a valorar destacan la convivencia entre los hermanos, si compartían la propiedad de algún bien y el papel de cuidado que uno ejerció hacia el otro.

El criterio, según el comunicado oficial de la Corte, busca proteger “la familia como una realidad social diversa”.

La convivencia entre hermanos es uno de los factores que ahora deben valorar los jueces. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La resolución precisa que corresponde analizar “si existen circunstancias jurídicas que deban ser valoradas para resolver la controversia con una prelación distinta a la establecida en la ley”. Esta obligación aplica para los jueces de todo el país.

Vivir juntos y compartir bienes, las pruebas que pesan más

El fallo no dice que cuidar a un familiar te dé automáticamente derecho a sus bienes. La Corte exige que existan pruebas concretas que respalden una decisión distinta a la que marca la ley.

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Un juez debe revisar, entre otros factores, si hubo convivencia constante, si existía un acuerdo formal de copropiedad sobre casas u otros bienes, y si el familiar cumplió funciones de cuidado sostenidas en el tiempo.

La Corte exige pruebas concretas para apartarse del orden legal tradicional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La falta de cualquiera de estos elementos puede ser suficiente para que gane el orden legal ordinario, es decir, que el padre siga siendo el único heredero.

En el caso concreto de Puebla, la Corte no resolvió si la hermana hereda. Ordenó que el tribunal responsable determine si ella tiene derecho a participar en la herencia con reglas distintas a las que marca la ley, y que se pronuncie también sobre si es dueña de la mitad de la casa en disputa.

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El criterio de la Corte es obligatorio para jueces de todo el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El criterio aplica solo cuando no hay testamento

El alcance se limita estrictamente a las sucesiones intestamentarias, es decir, a los casos donde una persona muere sin haber dejado un testamento válido.

Cuando sí existe un testamento, la voluntad de quien falleció debe respetarse como regla general.

El criterio aplica únicamente a familiares de personas que fallecen sin dejar un testamento. (YouTube/@scjn)

La resolución de la SCJN no da a los jueces la facultad de modificar libremente lo que dice un testamento; su efecto se concentra en flexibilizar el orden automático de herederos que marca la ley cuando no hay un documento de por medio.

Cuidar a un familiar y compartir una casa: lo que ahora pesa en una herencia

Al resolver el caso, la Corte determinó que los códigos civiles locales deben interpretarse bajo la realidad de las “familias de cuidado”.

El cuidado ejercido por un familiar hacia otro es un elemento a considerar, aunque no garantiza la herencia por sí solo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se ordenó a los jueces de Puebla valorar las pruebas de apoyo mutuo y solidaridad aportadas por la hermana, y pronunciarse de forma directa sobre su reclamo como copropietaria del 50% del inmueble en disputa, evaluando cómo esto afecta sus derechos patrimoniales.

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La regla aplica en todo México, no solo en Puebla

El criterio fija una referencia para que los jueces de todo el país no apliquen las reglas de herencia de forma puramente mecánica según el vínculo de sangre.

La resolución no otorga a los jueces la facultad de modificar lo establecido en un testamento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Podrá invocarse en disputas similares en otros estados, donde los códigos civiles también den preferencia automática a los padres sobre los hermanos en casos de intestado.