Confiscan más de 2 millones de pesos en artículos sexuales en un local del Centro Histórico. SSC

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Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, en coordinación con efectivos de la Secretaría de Marina (Semar), apoyaron a personal de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) durante un operativo realizado en la alcaldía Cuauhtémoc. Como resultado, se decomisaron cerca de 7 mil juguetes y artículos de índole sexual, con un valor aproximado de 2.07 millones de pesos.

La diligencia se llevó a cabo en un establecimiento ubicado en el Callejón Flamencos, colonia Centro, según informó la dependencia.

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Un local sin documentación para operar

En el establecimiento se ofertaba una amplia variedad de artículos sexuales de uso íntimo para adultos. Sin embargo, el negocio no contaba con la documentación correspondiente para acreditar la legal adquisición y comercialización de esos productos dentro del territorio nacional.

Esta irregularidad fue el motivo que derivó en la intervención de las autoridades y en el posterior decomiso de la mercancía. La revisión se centró en verificar el origen y la legalidad de los productos que se comercializaban en el sitio.

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Como resultado de la diligencia, las autoridades incautaron 110 cajas de cartón y 128 bolsas negras. Ambos contenedores almacenaban una amplia variedad de juguetes y artículos de uso íntimo para adultos.

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Traslado y custodia de la mercancía

Una vez concluida la revisión, las cajas y las bolsas fueron selladas para preservar la evidencia. La mercancía quedó bajo custodia de los oficiales de la SSC.

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Posteriormente, los elementos policiales trasladaron el total de lo decomisado hacia las instalaciones de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, ubicadas en la alcaldía Iztacalco, para las diligencias correspondientes.

Coordinación entre corporaciones

El operativo se distingue por la participación conjunta de tres instancias con funciones distintas. La SSC aportó el resguardo y traslado de la mercancía. La Semar sumó su apoyo en la diligencia de campo. Mientras que la SAF, en su carácter de autoridad hacendaria, fue la responsable de verificar la documentación fiscal y de importación de los productos.

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El decomiso en el Callejón Flamencos se enmarca en una serie de operativos que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) de la Ciudad de México han realizado en el Centro Histórico de la alcaldía Cuauhtémoc durante 2026, enfocados en detectar mercancía sin comprobante de legal procedencia.

Este no es un caso aislado. Apenas dos días antes, el 12 de septiembre, la SSC y la SAF decomisaron 2 mil 123 discos grabados valuados en 53 mil pesos en un puesto semifijo de la colonia Popotla, alcaldía Miguel Hidalgo, por la misma causa: falta de documentación que acreditara el origen legal de la mercancía.

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En abril de 2026, un operativo de mayor escala en el propio Centro Histórico derivó en el decomiso de más de 79 toneladas de mercancía, entre los que destacaron perfumes árabes, cosméticos y barnices, tras hallar una bodega en la calle República de Costa Rica sin comprobantes de procedencia. En ese caso intervino además la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior (CEVCE).

Un antecedente de mayor magnitud económica ocurrió en marzo de 2025, cuando la SSC, en coordinación con la Semar y la SAF, aseguró mil 139 toneladas de motocicletas, patines y bicicletas eléctricas de procedencia extranjera en la colonia Centro, con un valor estimado de 17 millones de pesos.

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El marco regulatorio de fondo

La importación y venta de juguetes y artículos sexuales en México está sujeta a trámites específicos ante autoridades federales. De acuerdo con la página oficial de trámites del gobierno mexicano, quienes desean introducir este tipo de productos al país deben presentar un Aviso Sanitario de Importación ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), acompañado de una constancia sanitaria o certificado de libre venta del producto.

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De forma complementaria, el sitio de asesoría en comercio exterior Duyou detalla que este tipo de importaciones también requiere factura comercial, lista de empaque, pedimento de importación ante la aduana mexicana y certificado de origen, además de cumplir con el etiquetado en español que exige la norma mexicana NMX-E-265-CNCP-2016 para juguetes y artículos sexuales.

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Cuando un establecimiento no puede exhibir esta documentación durante una visita de verificación administrativa, como ocurrió en el Callejón Flamencos, la mercancía queda sujeta a decomiso mientras se determina su situación legal ante la autoridad correspondiente.