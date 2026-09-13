Investigan a Iván “N” por presunto intento de feminicidio contra una niña en Teoloyucan

La FGJEM detuvo a Ivan N por el delito de intento de feminicidio en Teoloyucan Edomex (especial)

Guardar

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) obtuvo la vinculación a proceso de Iván “N”, investigado por su probable participación en el delito de feminicidio en grado de tentativa, en agravio de una menor de edad en el municipio de Teoloyucan.

Un juez con sede en Cuautitlán determinó iniciar proceso penal contra el individuo luego de analizar los datos de prueba presentados por el Ministerio Público, relacionados con una agresión que habría ocurrido el pasado 26 de junio en un domicilio ubicado en el Barrio San Sebastián, en Teoloyucan, Estado de México.

PUBLICIDAD

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía mexiquense, ese día la víctima, una menor de edad, se encontraba en el inmueble junto con otra menor y el ahora detenido, quien presuntamente habitaba en ese domicilio.

Menor habría sido agredida mientras lloraba

La FGJEM señaló que la menor fue agredida para que dejara de llorar REUTERS/Raquel Cunha

La FGJEM señaló que, en un momento determinado, la niña comenzó a llorar. Ante esta situación, Iván “N” presuntamente la tomó entre sus brazos y comenzó a sacudirla mientras le exigía que dejara de llorar.

La investigación establece que posteriormente el individuo habría colocado una de sus manos sobre la boca y nariz de la menor, con lo que aparentemente le impidió respirar de manera adecuada.

PUBLICIDAD

Según la Fiscalía, la agresión provocó que la pequeña comenzara a convulsionar. En ese momento, el probable responsable habría detenido la agresión.

La autoridad ministerial también investiga que los hechos presuntamente fueron grabados en video por Iván “N”. De acuerdo con la carpeta de investigación, el material habría sido enviado a la madre de la menor.

Presunta amenaza contra la madre de las niñas

Detención Feminicidio Teoloyucan Edomex FGJEM

La FGJEM indicó que, además de registrar la agresión, el detenido habría utilizado el video para advertir a la madre de las menores que presuntamente privaría de la vida a sus hijas.

Tras conocer los hechos, la Fiscalía mexiquense inició las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido e identificar al probable responsable.

Como resultado de las indagatorias, el Ministerio Público reunió datos que permitieron solicitar ante un juez una orden de aprehensión contra Iván “N”.

El mandamiento judicial fue cumplimentado por agentes de la Fiscalía mexiquense, quienes posteriormente trasladaron al detenido al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Cuautitlán.

PUBLICIDAD

Ahí quedó a disposición de la autoridad judicial, que llevó a cabo la audiencia correspondiente para determinar su situación jurídica.

Iván “N” permanecerá en prisión preventiva

Después de analizar los elementos aportados por el Ministerio Público, el juez determinó vincular a proceso a Iván “N” por el delito de feminicidio en grado de tentativa.

Como parte de la resolución, la autoridad judicial estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo durante el cual la Fiscalía deberá continuar con las diligencias necesarias para fortalecer su investigación.

Asimismo, el juez impuso prisión preventiva justificada como medida cautelar, por lo que el imputado permanecerá privado de la libertad mientras continúa el proceso penal.

PUBLICIDAD

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México recordó que la investigación continúa y que será la autoridad judicial la encargada de determinar, con base en las pruebas que sean presentadas durante el procedimiento, si existe responsabilidad penal.