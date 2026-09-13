La brecha entre los frentes de obra y los informes: obreros denuncian deudas mientras la concesionaria del Metro asegura estar al día

El representante a la Cámara por Bogotá, Mauricio Andrés Toro Orjuela, puso en la lupa el incumplimiento de pagos a terceros por parte de un consorcio a obreros del Metro de Bogotá, así como posibles retrasos - crédito Cortesía

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Las protestas de los obreros de la primera línea del Metro de Bogotá se repitieron en distintos puntos de la ciudad durante 2026, con bloqueos y reclamos por salarios y horas extras que, según los trabajadores, permanecían pendientes.

Fueron al menos cuatro episodios que contrastaron con la posición de la concesionaria Metro Línea 1 S.A.S., que en documentos escritos aseguró no tener atrasos, alertas ni empleados afectados por falta de pago.

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La entidad negó atrasos salariales y afirmó que no tiene reportes internos sobre incumplimientos laborales, pese a las cuatro protestas que obreros vinculados a la Primera Línea del Metro de Bogotá realizaron durante 2026.

La posición quedó consignada en una respuesta formal a un derecho de petición presentado por el representante a la Cámara Mauricio Andrés Toro Orjuela.

Según la documentación conocida por Infobae Colombia, la concesionaria aseguró que los desembolsos a contratistas y proveedores se han cumplido dentro de los plazos pactados. También indicó que las consultas dirigidas a la Empresa Metro de Bogotá S.A. y a la interventoría fueron remitidas a esas entidades para que respondieran dentro de sus competencias.

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En el transcurso del 2026, se han presentado cerca de cuatro protestas de trabajadores de la concesionaria, por incumplimiento de pagos - crédito Metro de Bogotá / Facebook

¿Cuál fue la respuesta?

Las manifestaciones ocurrieron el 6 de febrero, el 6 de marzo, el 6 de abril y el 8 de julio de 2026. Los reclamos incluyeron denuncias por retrasos en quincenas, horas extras y otras obligaciones laborales de subcontratistas que participan en distintos frentes de la obra.

La protesta más reciente tuvo lugar en la avenida Caracas con calle 60, en Chapinero. Obreros del proyecto bloquearon el sector para exigir el pago de salarios que, según sus reclamos, se encontraban pendientes.

El episodio de abril se concentró en la Avenida Primero de Mayo y afectó a más de 20.000 usuarios de TransMilenio. Decenas de trabajadores de las empresas Inacar y Gragontec denunciaron demoras en los pagos de sus quincenas y de las horas adicionales trabajadas.

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El 6 de febrero de 2026, el patio taller ya había sido escenario de un bloqueo por deudas atribuidas a la firma Icmec. Un mes después, el 6 de marzo, trabajadores volvieron a protestar sobre la avenida Caracas por atrasos que, de acuerdo con sus denuncias, superaban los 30 días.

Esta fue la respuesta que dio la concesionaria al representante a la Cámara, tras indagar por las diferentes protestas en Bogotá - crédito Cortesía

Para la Alcaldía, el bloqueo de la Primera de Mayo correspondió a un “incidente de terceros”. La secuencia de movilizaciones, no obstante, puso el foco sobre la vigilancia de la concesionaria, la interventoría y la Empresa Metro de Bogotá frente a la situación financiera y laboral de los subcontratistas.

Obligaciones laborales antes de pagar

La respuesta de Metro Línea 1 S.A.S., fechada el 31 de julio de 2026, afirmó que “todos y cada uno de los pagos realizados a contratistas y proveedores se da dentro de los tiempos contractuales firmados entre las partes”. El documento fue entregado como contestación al requerimiento del represante a la Cámara.

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La concesionaria añadió que cada desembolso contempla una “previa verificación de pagos de obligaciones labores asociados al periodo en el que los servicios o productos fueron entregados”. Con ese argumento, la empresa sostuvo que aplica controles documentales antes de transferir recursos.

La firma también negó que haya trabajadores de sus contratistas directos afectados por faltas de pago. En su respuesta, indicó que los compromisos entre las partes se han cumplido y descartó que existan personas perjudicadas durante 2025 y 2026.

Metro Línea 1 S.A.S. ademássostuvo : “No se cuenta con reportes o alertas a la fecha, motivo por el cual las labores en los diferentes frentes de obra se mantienen con normalidad”. Esa afirmación contrasta con las protestas que paralizaron o alteraron varios puntos de Bogotá durante el año.

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La concesionaria encargada de la obra señaló que no se han reportado quejas o reclamos al respecto - crédito Cortesía

Ante las denuncias, la concesionaria informó que hizo un “llamado expreso” a sus contratistas directos para que garantizaran el “cumplimiento absoluto” de sus obligaciones con terceros. El documento prevé que, si se comprueban deudas, pueden aplicarse “sanciones o deducciones entre otras”.

Infobae Colombia consultó a varios trabajadores de la obra en la troncal Caracas 76 y la 63. Uno de ellos contó que llevaba tres meses trabajando con un contrato de obra –explicó que es por pago de tramo, por tiempo indefinido– y durante este tiempo sus pagos no habían sido cumplidos.

Otro de los obreros afirmó que ningún obrero o constructor tenía autorizado dar información a los medios de comunicación.

Por su parte, la empresa señaló que las eventuales medidas correctivas por el incumplimiento de obligaciones laborales pertenecen a contratos entre privados. Por ese motivo, aseguró que esos procesos tienen “absoluta reserva”.

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Metro Línea 1 S.A.S. aclaró, de todos modos, que existe un procedimiento para que los contratistas subsanen las irregularidades que puedan ser detectadas. La publicación indicó que el alcance de las sanciones y de los procesos de corrección no quedó expuesto públicamente.

La respuesta oficial separó las obligaciones de la concesionaria de las relaciones laborales que mantienen los subcontratistas con sus empleados. Esa distinción aparece en el centro de las protestas, porque los obreros que bloquearon vías atribuyeron sus reclamos a compañías que ejecutan partes específicas de la construcción.

El alcalde Carlos Fernando Galán condena los disturbios protagonizados por trabajadores del Metro de Bogotá en la avenida Primero de Mayo - crédito X

¿Cómo operan los contratos en la obra?

Un profesional que trabaja en el proyecto, nombre bajo reserva, explicó a Infobae Colombia que la contratación no responde a un único esquema. “Cada persona puede tener un contrato diferente”, afirmó al describir que parte del personal opera a través de empresas temporales o subcontratistas.

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El trabajador indicó que Metro Línea 1 no vincula de forma directa a todo el personal operativo. “Hay gente que trabaja directa acá en Metrolínea, pero están tercerizados, están por una empresa temporal”, relató ante este portal.

Según su explicación, esas compañías temporales se encargan de vincular a trabajadores con prestaciones y otros pagos laborales. Además, diferenció esa modalidad de los contratos adjudicados a empresas responsables de segmentos determinados del viaducto.

El profesional describió que la concesionaria Metro de Bogotá contaba con contratistas directamento de China y nacionales, por lo que desconocía la manera de contrato con los extranjeros.

Cada compañía, agregó, define cómo contrata al personal destinado a ejecutar su tramo de la obra. “Puede tenerlos por obra o labor”, sostuvo el trabajador al referirse a las distintas modalidades posibles.

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El trabajador también aseguró que el ingreso a las instalaciones exige una inducción previa y la presentación de documentos de seguridad industrial. “Si no, no puedes entrar”, afirmó a la publicación.