México

“He gobernado sin escándalos”: sostiene Alfonso Durazo en su Quinto Informe de Gobierno, pese a señalamientos de retiro de visa de EEUU

El funcionario estatal afirma que la cooperación con el gobierno estadounidense en materia de seguridad ha dado buenos resultados

Un hombre maduro con traje oscuro, camisa blanca y corbata rosada habla frente a dos micrófonos ante un fondo azul claro
El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, habla en un evento oficial sobre los trámites de visado con Estados Unidos. (Youtube | Gobierno de Sonora )
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Este domingo 13 de septiembre, el gobernador de Sonora, Francisco Alfonso Durazo Montaño, arrancó su Quinto Informe de Gobierno afirmando que ha encabezado el poder estatal durante estos años “con austeridad, sin escándalos, sin excentricidades ni lujos”, destacando que ha gobernado con cercanía a la ciudadanía.

“Estos cinco años he demostrado que se puede gobernar sin robar, que es posible priorizar a las y los que menos tienen”, afirmó.

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Sin embargo, Durazo Montaño, según una publicación de Los Angeles Times, el gobierno de Estados Unidos le habría revocado la visa, mientras presuntamente lo investigaba por posibles vínculos con el crimen organizado, al igual que a otros funcionarios de Morena a los que se les ha retirado el documento.

Durazo negó el retiro de visa y tener una relación con el crimen organizado

En su momento, Alfonso Durazo negó categóricamente los señalamientos del medio estadounidense, afirmó que su visa estaba vigente y negó tener vínculos con grupos criminales; además, señaló que no recibió ninguna notificación de ser investigado.

Paloma Terán, vocera del gobierno de Sonora, calificó la información de “completa falsa”, y sostuvo que el gobernador tiene visa; también desconoció que Estados Unidos estuviera investigando al funcionario.

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Sin embargo, la directora del semanario Zeta, Adela Navarro Bello, dijo contar con fuentes en el Departamento de Estado que le informaron que, aunque Durazo conservaría físicamente su visa, esta aparecería revocada en el sistema estadounidense.

¿Quieres estudiar en EEUU? Esta será la nueva norma para obtener una visa
Crédito: Difusión

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) respondió a una solicitud de información y desmintió que Durazo Montaño haya recibido el permiso migratorio parole, lo que permitiría su entrada al país norteamericano bajo ese esquema especial, sin visa, siempre que su presencia represente un beneficio reconocido para el gobierno, el interés público o la seguridad nacional.

Sin visa y con acusaciones de nexos con el crimen organizado: militantes de Morena

El señalamiento de que Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, y al igual que otros nueve funcionarios, colaboraron con la facción criminal “Los Chapitos” del cártel de Sinaloa por parte del Departamento de Justicia de Nueva York desató una oleada de acusaciones contra militantes de Morena así como la circulación de presuntos retiros de documentación para ingresar a Estados Unidos.

Aún no existe una lista oficial con el nombre de funcionarios y personajes políticos a los que se les ha revocado la visa; sin embargo, algunos funcionarios han informado públicamente la situación con este documento, entre ellos:

  • Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora de Baja California. En mayo de 2025 informó que Estados Unidos canceló su visa; también fue afectado su entonces esposo, Carlos Torres Torres, quien ocupaba cargos honoríficos y de proyectos estratégicos en Baja California. Ambos negaron tener investigación o acusación en México o EEUU.
  • Andrés Manuel “Andy” López Beltrán, exsecretario de Organización de Morena e hijo del expresidente López Obrador. Comunicó en agosto de 2026 que le fue retirada la visa y calificó la decisión de política y propagandística; EE. UU. no divulgó una causa concreta.
  • Brighite Granados de la Rosa, presidenta estatal de Morena en Chihuahua. Confirmó que le cancelaron la visa al intentar entrar a Estados Unidos el 29 de mayo de 2026. Según su versión, las autoridades migratorias le atribuyeron la medida a una multa de tránsito ocurrida en Nuevo México aproximadamente diez años antes.
  • Norma Alicia Bustamante Martínez, alcaldesa de Mexicali (Morena); Araceli Brown Figueredo, diputada federal de Morena; José Luis Dagnino López, alcalde de San Felipe por Morena; y José Eduardo Cantón Rocha, diputado local morenista de Baja California, aparecen en recuentos periodísticos sobre revocaciones en la entidad. En el caso de Brown, el reporte lo relaciona con su inclusión en una lista de sanciones de la OFAC.

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