Suspenden contingencia ambiental en CDMX y Edomex: quitan el doble Hoy no Circula para este domingo

Suspenden contingencia ambiental en CDMX: quitan el doble Hoy no Circula para este domingo (CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM)

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La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CaMe) informó la suspensión de la contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) y de las medidas asociadas a partir de las 15:00 horas de este domingo 13 de septiembre de 2026.

Luego de que las autoridades reportaran altos niveles de ozono desde la noche del sábado 12 de septiembre, la CaMe activó la Fase I de la contingencia ambiental, por lo que entró en vigor el doble Hoy No Circula para mejorar las condiciones atmosféricas.

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De acuerdo con el último análisis de los niveles de ozono, la Comisión Ambiental detectó índices bajos, por lo que se retiraron las restricciones con fundamento en los Programas para Prevenir y Responder a Contingencias Ambientales Atmosféricas en la ZMVM, publicados por los gobiernos de la Ciudad de México y del Estado de México.

“La Comisión Ambiental de la Megalópolis informa que se suspende la contingencia ambiental atmosférica por ozono y sus medidas a partir de las 15:00 horas del día de hoy”, se lee en el comunicado oficial.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis suspende la Fase 1 de contingencia ambiental por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México el 13 de septiembre de 2026. (X/ @CAMegalopolis)

Mejora calidad del aire en el Valle de México, reporta la CaMe

La medida se aplicaba ante los niveles de ozono registrados en algunas estaciones de monitoreo ubicadas al norte y al sur del Valle de México. El Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México reportó que permanece una estabilidad atmosférica moderada y que la nubosidad presenta un mayor desarrollo en comparación con el día anterior. También indicó que el viento comenzó a incrementarse con componente del norte, lo que favoreció las condiciones de ventilación en la región.

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Las concentraciones de ozono que alcanzaron niveles de mala calidad del aire mostraron una disminución como resultado de la ventilación y de la nubosidad. De acuerdo con la evaluación de las autoridades, se espera que esta tendencia continúe durante las siguientes horas y que los niveles de ozono no aumenten.

Por otra parte, las autoridades precisaron que seguirán monitoreando los niveles de ozono en la atmósfera para emitir las recomendaciones pertinentes.

“La Comisión Ambiental de la Megalópolis, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y las autoridades ambientales de la Ciudad de México y del Estado de México, estarán atentas a la evolución de la calidad del aire y a las condiciones meteorológicas y agradecen a la población el seguimiento de las recomendaciones para la protección de la salud”.

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