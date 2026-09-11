Industria tequilera presiona al Congreso para modificar el impuesto a las bebidas alcohólicas

La industria tequilera mexicana propone una modificación en el IEPS. Crédito: Notimex

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La industria tequilera insiste en que se modifique el modelo fiscal del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a las bebidas alcohólicas, sin importar que el gobierno federal ya haya entregado el Paquete Económico 2027 al Congreso.

El modelo con el que están de acuerdo los tequileros sustituye el ad valorem, basado en el valor del producto, por uno al “quantum”, que grava el contenido del alcohol puro por litro.

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Industria tequilera busca que México se alinee a las mejores prácticas internacionales

Este jueves, en conferencia de prensa, Felipe Villalobos, gerente de Planeación Financiera de la Cámara Nacional de la Industria Tequilera (CNIT), reveló que la iniciativa busca alinear a México con las mejores prácticas internacionales, donde la mayoría de los países ya utilizan este método.

De acuerdo con los cálculos del organismo, con una cuota de 138 pesos por litro de alcohol puro, la recaudación se debería mantener estable en aproximadamente 83 mil millones de pesos para 2026, con un ingreso adicional estimado de tres mil 900 millones de pesos en IVA.+

Hacienda entregó el Paquete Económico 2027 en la Cámara de Diputados (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué propone el nuevo modelo?

El nuevo modelo busca corregir distorsiones del mercado que incentivan la venta de bebidas baratas con alto contenido de alcohol, como los aguardientes, que actualmente pagan menos impuestos por su bajo precio.

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Villalobos ejemplificó que una botella de tequila de 750 mililitros con 38 por ciento de alcohol paga 142 pesos de IEPS bajo el esquema vigente; con el modelo propuesto, ese pago bajaría a 39.33 pesos. En contraste, un aguardiente económico de 960 mililitros con 24 por ciento de alcohol pasaría de pagar menos de 9 pesos a 31.79 pesos, con lo que se equilibraría la carga impositiva según el contenido alcohólico.

Modificación también busca influir en la salud pública

Por su parte, Ana Cristina Villalpando, directora general del CNIT, destacó que el cambio también integra un componente de salud pública, al buscar desincentivar el consumo de alcohol de bajo costo y alta graduación, que ha ganado mercado frente al tequila.

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Villalpando también señaló que la medida puede beneficiar a pequeños productores y bebidas con denominación de origen como el mezcal, raicilla, bacanora, sotol y charanda, al reducir la carga en productos de mayor valor agregado y fomentar la formalidad.

Los tequileros mexicanos buscan que haya una mejor recaudación de impuestos. Crédito: UNAM

Distintos sectores de la industria de bebidas alcohólicas respaldan la medida

La propuesta, respaldada por distintos sectores de la industria de bebidas alcohólicas, también simplificaría la administración del impuesto. Actualmente, más de 800 mil contribuyentes participan en la cadena del IEPS.

No obstante, con el esquema al “quantum”, la recaudación se concentraría en menos de mil contribuyentes, lo que facilitaría el control fiscal y reduciría fenómenos como la subvaluación.

Villalobos sostuvo que implementar este modelo permitiría mantener la estabilidad de la industria del tequila, afectada por la sobreoferta de agave, y fortalecería la política macroeconómica sin incrementar de forma agresiva la carga tributaria.

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Tequileros mexicanos trabajan para firmar acuerdo con la India

Por otro lado, Villalpando informó que la industria tequilera mexicana mantiene conversaciones avanzadas para la firma de un tratado comercial parcial con India, lo que podría dar paso a un incremento considerable de las exportaciones de tequila al país asiático.

La representante del gremio tequilero también detalló que la decisión del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo –de modificar fracciones arancelarias el año pasado– ha abierto la puerta para un acuerdo con la India.

FOTO DE ARCHIVO. El secretario mexicano de Economía, Marcelo Ebrard, se dirige a los medios de comunicación en relación con la primera de las tres rondas de negociación para revisar el tratado de libre comercio entre Estados Unidos, México y Canadá, en Ciudad de México, México. 27 de mayo de 2026. REUTERS/Henry Romero

Exportaciones al mercado indio van al alza

Cristina Villalpando comentó que espera que el tratado sea firmado para finales del año, mismo que se centrará en productos importados, incluyendo el tequila. Asimismo, pese a las barreras arancelarias, el mercado indio ha visto un crecimiento a doble dígito, alcanzando los dos millones de litros en exportaciones.

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Por último, reconoció que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y el subsecretario Luis Rosendo han sido clave en las conversaciones con el gobierno indio. La industria tequilera espera que el acuerdo se concrete pronto, lo que representaría una oportunidad para el crecimiento de ésta.

Vamos a ver si la propuesta de la industria tequilera prospera en el Congreso, y se apruebe la modificación del IEPS, pese a que ya fue entregado el Paquete Económico 2027.