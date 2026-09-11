México

STPRM: cultura con impacto y futuro

El proyecto parte de una idea sencilla: el bienestar de las y los trabajadores también está relacionado con las oportunidades que encuentran sus familias fuera del centro laboral

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A ocho meses de iniciar actividades, la Casa de la Cultura de la Sección 10 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), en Minatitlán, Veracruz, suma ya 294 alumnos, convirtiéndose en una experiencia que amplía la manera tradicional de entender la labor de una organización sindical.

El proyecto parte de una idea sencilla: el bienestar de las y los trabajadores también está relacionado con las oportunidades que encuentran sus familias fuera del centro laboral. Por ello, el espacio ofrece actividades culturales, artísticas, deportivas y formativas dirigidas principalmente a niñas, niños y jóvenes de la comunidad petrolera.

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Música, canto, danza, pintura, ajedrez, oratoria y disciplinas deportivas forman parte de una oferta que busca generar espacios de convivencia, aprendizaje y desarrollo. Más allá del número de inscripciones, la participación alcanzada durante sus primeros meses muestra que existe demanda por este tipo de iniciativas dentro de las comunidades vinculadas a la industria petrolera.

La experiencia de Minatitlán también representa un cambio en la conversación sobre el papel de los sindicatos. Mientras la defensa de los derechos laborales, el salario y las prestaciones continúa siendo su función central, proyectos como éste incorporan dimensiones como educación, cultura, deporte y fortalecimiento del tejido comunitario.

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Para el STPRM, el proyecto tiene además un componente estratégico: la posibilidad de construir un modelo replicable. La organización cuenta con 36 secciones distribuidas en distintas regiones del país, lo que abre la posibilidad de adaptar experiencias similares a las necesidades y características de cada comunidad petrolera.

Replicar el modelo no implica necesariamente reproducir la misma infraestructura en todos los lugares. Su valor está en la fórmula: identificar necesidades locales, generar espacios de formación, involucrar a las familias y establecer indicadores que permitan medir participación, continuidad e impacto.

Los 294 alumnos alcanzados en ocho meses constituyen así un primer indicador para evaluar el proyecto. Si la participación se mantiene y el programa consolida sus resultados, la Casa de la Cultura puede convertirse en una referencia para desarrollar nuevas iniciativas sociales y comunitarias dentro de la estructura sindical.

En un momento en que las organizaciones laborales enfrentan el reto de responder a nuevas necesidades de sus afiliados, la experiencia coloca sobre la mesa una visión más amplia del sindicalismo: proteger derechos en el trabajo, pero también contribuir a generar oportunidades para las familias y las siguientes generaciones.

En ese sentido, Ricardo Aldana Prieto, secretario general del STPRM, ha planteado que la política sindical debe mirar también hacia el desarrollo integral de las familias petroleras: “Queremos que nuestras niñas, niños y jóvenes encuentren en la cultura, el deporte y la educación oportunidades para crecer. Fortalecer a las familias petroleras es también fortalecer a nuestro sindicato y construir un mejor futuro para las nuevas generaciones”, señaló.

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