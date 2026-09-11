La mexicana Marcela Turati recibe el premio a la mejor labor periodística de EL MUNDO

Marcela Turati es reconocida por documentar a víctimas del narcotráfico, investigar desapariciones y examinar la actuación de las autoridades ante esos crímenes en México. Crédito: Wikimedia Commons

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La mexicana Marcela Turati y el periodista indio Siddharth Varadarajan recibirán en febrero de 2027 los XXIV Premios Internacionales de Periodismo de EL MUNDO, por sus investigaciones y la defensa de la libertad profesional frente a presiones políticas, criminales y gubernamentales en México e India.

El jurado eligió a Varadarajan para el Premio Libertad de Prensa y a Turati para el reconocimiento a la Mejor Labor Periodística. Ambos fundaron medios independientes y desarrollan su trabajo en dos democracias de gran tamaño que el diario describe como frágiles.

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Los galardones buscan reconocer la excelencia periodística y los valores cívicos y profesionales del periódico. El acta del jurado señaló que distinguen a “dos profesionales de continentes alejados entre sí pero cuya lucha por la libertad y la democracia nos concierne a todos”.

Turati recibe el premio por más de dos décadas de investigación en México

Marcela Turati y Siddharth Varadarajan recibirán en febrero de 2027 los XXIV Premios Internacionales de Periodismo de EL MUNDO por sus investigaciones y la defensa de la libertad profesional en México e India. (@columbiajourn)

Marcela Turati, nacida en Ciudad de México en 1974, es reconocida por documentar a las víctimas del narcotráfico, investigar desapariciones y examinar la actuación de las autoridades ante esos crímenes. Su trabajo, de acuerdo con la publicación, ha buscado fijar los hechos, delimitar responsabilidades y contribuir a la reparación simbólica de las víctimas.

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Sus dos principales obras son Fuego Cruzado y San Fernando: Última Parada. El primer libro aborda la guerra contra las drogas en México desde la experiencia de quienes padecieron la violencia.

En San Fernando: Última Parada, Turati reconstruyó lo ocurrido en una estación de autobuses de San Fernando, Tamaulipas. Ahí desaparecieron al menos 193 hombres migrantes que viajaban hacia Estados Unidos; posteriormente fueron ejecutados y abandonados en fosas comunes.

La periodista dedicó 12 años a investigar esa matanza, según dijo Joaquín Manso, director de EL MUNDO e integrante del jurado. El funcionario del diario afirmó que el reconocimiento “reivindica una de las expresiones más valientes del periodismo latinoamericano”.

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“Turati dedicó 12 años a reconstruir la matanza de San Fernando. Es un ejemplo del periodismo comprometido que repara las injusticias donde el Estado no existe”, declaró Manso al anunciar el fallo.

El director añadió que el Gobierno mexicano habría espiado ilegalmente a la reportera para conocer sus fuentes y movimientos. Turati es fundadora de Periodistas de a Pie y de Quinto Elemento Lab, organizaciones desde las que ha impulsado redes de periodistas en un país que el medio considera uno de los más peligrosos para ejercer la profesión.

Varadarajan es premiado por su trabajo crítico ante el Gobierno de Modi

El jurado otorgó a Varadarajan el Premio Libertad de Prensa y a Turati el reconocimiento a la Mejor Labor Periodística en la XXIV edición de los premios. Crédito: Wikimedia Commons

Siddharth Varadarajan nació en 1965, durante la hegemonía del Congreso Nacional Indio. Se formó en Inglaterra y regresó a India para trabajar en The Times of India y dirigir The Hindu, dos diarios con millones de lectores.

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En 2015 dejó la dirección de The Hindu, en medio de la consolidación del partido nacionalista BJP, y fundó The Wire. El medio digital se convirtió en una plataforma crítica del poder durante un periodo marcado por crecimiento económico, choques étnicos, populismo y recortes democráticos.

El trabajo de Varadarajan se desarrolla en India, país que cuenta con 1 mil 476 millones de habitantes y 970 millones de votantes registrados. Narendra Modi ocupa la jefatura de Gobierno desde 2014 y, según el diario, el periodista ha sido una de las voces de resistencia ante la tendencia autocrática de su administración.

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En 2025, The Wire y Varadarajan impulsaron las llamadas “protestas de las cucarachas”, una movilización de jóvenes y sectores urbanos de clase media contra la corrupción estatal. El nombre surgió a partir del desprecio expresado por un alto magistrado hacia los manifestantes y la protesta derivó en la renuncia del ministro de Educación.

Manso sostuvo que Varadarajan enfrentó denuncias, investigaciones policiales y acusaciones por fiscalizar los abusos del Gobierno de Modi. “Cuando una nueva generación de indios, la de las Cucarachas, ha comenzado a rebelarse también contra el conformismo de los medios oficiales, encontró en Varadarajan al periodista que llevaba ya una década defendiendo el espacio de libertad que hizo posible esa contestación”, afirmó.

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El jurado reúne a periodistas de Europa y España

En 2025, The Wire y Varadarajan impulsaron las “protestas de las cucarachas”, que derivaron en la renuncia del ministro de Educación tras una movilización contra la corrupción estatal. EFE/EPA/RAJAT GUPTA

Además de Manso, el jurado estuvo integrado por Sara Gandolfi, periodista de Corriere della Sera; Aislinn Laing, directora de Reuters en España; Carlos Franganillo, director de Informativos de Telecinco; el politólogo y columnista José Ignacio Torreblanca; el periodista Felipe Sahagún; Ana Palacio, exministra de Asuntos Exteriores y columnista del diario; Xavier Colás, ganador del Premio Libertad de Prensa en 2024, y Silvia Román, subdirectora de la publicación.

Los Premios Internacionales de Periodismo surgieron en 2002 con la inspiración de José Luis López de Lacalle, columnista de EL MUNDO asesinado por ETA en Andoáin en mayo de 2007, y Julio Fuentes, reportero que murió en noviembre de 2001 durante una emboscada contra un convoy de periodistas en la guerra de Afganistán.

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En 2003, el reportero Julio Anguita Parrado fue asesinado en Bagdad mientras cubría la llegada de las tropas estadounidenses para el diario. Ese año, los premios incorporaron su nombre y reconocieron a Javier Bauluz, Enric Martí, Santiago Lyon y la escritora india Arundhati Roy.

Desde entonces, el palmarés incluye a Anne Applebaum, Alexey Kovalev, Raúl Rivero, Roula Khalaf, Luz Escobar y Lydia Cacho. En 2025, la reina Letizia entregó en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando los premios de la XXIV edición a Emma Tucker, directora de The Wall Street Journal, y Laurent Richard, presidente del consorcio periodístico Forbidden Stories.

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