El vicepresidente de EE.UU. desestima la guerra de Irán como una "cuestión política"

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Dallas, 10 sep (EFE).- El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, desestimó este jueves las críticas a la guerra en Irán como una mera "cuestión política", durante un discurso en la convención nacional republicana que se celebra esta semana en Texas.

En un llamamiento a los votantes de su partido que se oponen a la impopular guerra, prolongada ya durante más de siete meses, el líder republicano les pidió que no "entreguen el país a un montón de gente loca", en referencia al Partido Demócrata, que amenaza con arrebatar a los republicanos el control del Congreso en los comicios de noviembre. EFE

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