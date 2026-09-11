Cuatro alcaldes exigen a David Monreal frenar ola delictiva en el corredor Zacatecas-Aguascalientes

Cuatro alcaldes de Zacatecas y Aguascalientes exigieron reforzar la seguridad ante reportes de asaltos y hechos delictivos en carretera. Foto: Adolfo Vladimir/Cuartoscuro

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La seguridad en el corredor carretero entre el sur de Zacatecas y Aguascalientes llevó a cuatro presidentes municipales a solicitar formalmente una intervención coordinada de las autoridades estatales y federales, luego de reportes ciudadanos sobre presuntos hechos delictivos, principalmente en el tramo Huanusco-Calvillo.

Alcaldes exigen a David Monreal reforzar seguridad en corredor Zacatecas-Aguascalientes

Cuatro alcaldes de municipios de Zacatecas y Aguascalientes solicitaron al gobernador David Monreal Ávila y a las autoridades de seguridad estatales y federales reforzar la vigilancia en el corredor carretero que conecta Jalpa, Huanusco y Calvillo, ante los recientes reportes ciudadanos sobre presuntos hechos delictivos.

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La petición fue formalizada mediante un documento fechado el 9 de septiembre de 2026 y firmado por Olegario Viramontes Gómez, presidente municipal de Jalpa; Julieta Isamar Camacho García, de Huanusco; Carlos Fabián Vera Loera, de Tabasco, y Daniel Romo Urrutia, alcalde de Calvillo, Aguascalientes.

Comunicado oficial.

El oficio fue dirigido al gobernador de Zacatecas y enviado con copia a los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, la Guardia Nacional y la Sedena.

La Higuera, uno de los puntos señalados por los alcaldes

Los presidentes municipales señalaron que la solicitud deriva de reportes ciudadanos sobre presuntos hechos delictivos registrados en el tramo carretero Huanusco-Calvillo, particularmente en las inmediaciones de la comunidad de La Higuera, en Huanusco.

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En la información difundida sobre la situación se mencionan reportes de robos de vehículos y asaltos a conductores. También se han señalado incidentes de mayor gravedad en distintos puntos de las carreteras del sur de Zacatecas, entre ellos bloqueos, incendios de vehículos y enfrentamientos armados.

La comunidad de La Higuera, en Huanusco, fue señalada como uno de los puntos donde se han reportado presuntos hechos delictivos.

Uno de los hechos referidos en el contexto de esta problemática corresponde a un asalto contra cuatro familias en la carretera federal 70, cerca de La Higuera, en los límites entre Jalpa y Calvillo.

Los reportes también incluyen un enfrentamiento armado contra policías estatales de Zacatecas en la zona limítrofe, con saldo de personas heridas.

La situación ha generado preocupación entre autoridades municipales y usuarios de las vías que conectan ambas entidades, por tratarse de rutas utilizadas para el traslado cotidiano entre Zacatecas y Aguascalientes.

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Alcaldes piden llevar el caso a la Mesa Estatal de Construcción de Paz

En su primer punto, los alcaldes solicitaron una valoración inmediata de las condiciones de seguridad en el tramo Huanusco-Calvillo y que el asunto sea incorporado a la Mesa Estatal de Construcción de Paz.

El segundo planteamiento está dirigido a las corporaciones encargadas de la seguridad.

Los alcaldes solicitaron que la situación de inseguridad en el corredor Huanusco-Calvillo sea analizada en la Mesa Estatal de Construcción de Paz. (FOTO: ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO.COM)

Los municipios pidieron que la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas, la Guardia Nacional y, dentro de sus atribuciones, la Sedena coordinen y, en su caso, refuercen las labores de vigilancia, patrullaje, prevención y auxilio.

Entre los principales planteamientos del documento se encuentran:

Evaluar de manera inmediata las condiciones de seguridad en el tramo Huanusco-Calvillo .

Incorporar la situación a la Mesa Estatal de Construcción de Paz .

Coordinar y reforzar patrullajes y acciones de vigilancia y prevención.

Analizar un esquema regional de seguridad entre Jalpa, Huanusco y Calvillo .

Dar seguimiento institucional a las medidas que sean determinadas.

El tercer punto plantea establecer un esquema coordinado de vigilancia regional que abarque la ruta Jalpa-Huanusco-Calvillo, tomando en cuenta la incidencia delictiva y los puntos y horarios considerados de mayor riesgo.

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Alcaldes proponen vigilancia coordinada en la ruta Jalpa-Huanusco-Calvillo para reforzar la seguridad en los puntos de mayor riesgo. (especial)

Finalmente, los alcaldes solicitaron que exista seguimiento institucional y que los ayuntamientos firmantes sean informados sobre las medidas que eventualmente se adopten.

Corredor carretero enfrenta reportes de asaltos y bloqueos

La solicitud de los cuatro presidentes municipales ocurre en un contexto de distintos reportes de violencia en carreteras del sur de Zacatecas.

Además de los hechos señalados en el tramo Huanusco-Calvillo, se han reportado bloqueos e incendios de vehículos utilizados para impedir el tránsito en diferentes puntos carreteros. También se ha señalado como zona de atención la autopista Aguascalientes-Zacatecas, a la altura de la caseta de Vetagrande, así como conexiones hacia Ojuelos y Luis Moya.

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Ante los hechos, autoridades de Aguascalientes y entidades colindantes han activado filtros de vigilancia y revisión con el objetivo de impedir el desplazamiento de civiles armados.

La estrategia contempla vigilancia especial en horarios y zonas con más reportes delictivos. (Verónica Trujillo/FB)

La problemática también se relaciona con otros episodios recientes registrados en Zacatecas. El 31 de agosto, un vehículo cargado con explosivos detonó frente a instalaciones de seguridad en Ojocaliente, de acuerdo con el contexto proporcionado, ocasionando daños en viviendas y establecimientos cercanos.

Alcaldes buscan vigilancia coordinada entre Zacatecas y Aguascalientes

El corredor señalado por los municipios conecta distintas localidades del sur de Zacatecas con Calvillo, en Aguascalientes, y forma parte de una zona carretera que también mantiene conexiones con otros municipios.

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En días recientes, el senador Saúl Monreal señaló que Ojocaliente y Luis Moya forman parte de un corredor utilizado para el tránsito entre Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí. También sostuvo que la región enfrenta disputas territoriales entre organizaciones criminales y que la violencia puede extenderse hacia municipios como Villa García, Pinos, Villanueva y Jerez.

Saúl Monreal señaló que el corredor entre Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí enfrenta una creciente disputa territorial. FOTO: ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO.COM

Los señalamientos del legislador se produjeron después del ataque con explosivos en Ojocaliente y de otro atentado contra una patrulla en Luis Moya.

No obstante, el documento firmado por los cuatro alcaldes precisa que su solicitud tiene carácter preventivo y de coordinación institucional.

Los municipios aclaran que no buscan establecer responsabilidades sobre los hechos reportados, debido a que corresponde a las autoridades competentes investigar las circunstancias de cada caso.

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La petición conjunta busca que las corporaciones estatales y federales establezcan una estrategia de vigilancia en el corredor Jalpa-Huanusco-Calvillo y que los gobiernos municipales reciban información sobre las acciones que se determinen para atender los reportes de inseguridad.