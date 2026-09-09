¿En qué gastará México en 2027? Pemex y trenes encabezan la inversión del Paquete Económico

La propuesta de inversión federal en México contempla recursos para proyectos de transporte, energía, seguridad y obras hidráulicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2027 plantea una bolsa de inversión de 560 mil 172.6 millones de pesos para distintos proyectos de infraestructura, transporte, energía, seguridad y obras hidráulicas, de acuerdo con la información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

La propuesta coloca a Petróleos Mexicanos (Pemex) como el rubro con mayores recursos de inversión proyectados, seguido por los nuevos proyectos ferroviarios, en una estrategia que concentra buena parte del gasto en infraestructura energética y transporte.

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Es importante señalar que las cantidades corresponden a recursos proyectados para 2027, por lo que se trata de cifras contempladas en el proyecto presupuestario y no necesariamente de montos ejercidos o definitivos.

Pemex concentra la mayor inversión proyectada

De acuerdo con la tabla de prioridades de inversión, Pemex tendría asignados 255 mil 529.2 millones de pesos dentro del PPEF 2027.

Este monto representa cerca de 45.6 por ciento del total de inversión contemplado en la relación presentada por Hacienda, convirtiendo a la empresa petrolera en el principal destino de estos recursos.

La cifra destinada a Pemex supera ampliamente a los demás conceptos incluidos en el listado, entre ellos los proyectos ferroviarios, infraestructura hidráulica y construcción de carreteras.

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La importancia de este monto refleja el peso que mantiene el sector energético dentro de las prioridades de inversión pública previstas para el próximo ejercicio fiscal.

Nuevos trenes, segunda prioridad de inversión

El gobierno federal busca invertir en proyectos de trenes para 2027 con una cifra de 150 mil 875.6 millones de pesos (Foto: Jorge Contreras/Infoabe México)

El segundo gran componente corresponde a los nuevos trenes, con una inversión proyectada de 150 mil 875.6 millones de pesos.

El monto contempla diversos proyectos ferroviarios considerados dentro de la estrategia de expansión de infraestructura de transporte.

Entre ellos destacan:

Tren Saltillo-Nuevo Laredo: 41 mil 985.8 millones de pesos.

Tren Querétaro-Saltillo: 24 mil 025.5 millones de pesos.

Istmo de Tehuantepec: 25 mil millones de pesos.

Tren Querétaro-Irapuato: 20 mil 054.7 millones de pesos.

Materia Rodante: 14 mil 629.5 millones de pesos.

Tren México-Querétaro: 5 mil 682.2 millones de pesos.

Tren AIFA-Pachuca: mil 339 millones de pesos.

Tren Irapuato-Guadalajara: mil millones de pesos.

Tren Maya: 17 mil 158.8 millones de pesos.

El documento también incluye el proyecto Tren Querétaro-San Luis Potosí-Saltillo, identificado con una inversión proyectada de 24 mil 025.5 millones de pesos, de acuerdo con la nota al pie de la tabla.

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Obras hidráulicas y carreteras también reciben recursos

Se espera que haya una inversión en Conagua de 22 mil 761.9 millones de pesos en 2027 (Conagua)

Después de Pemex y los proyectos ferroviarios, las obras hidráulicas de Conagua aparecen como otro de los principales destinos de inversión, con 22 mil 761.9 millones de pesos.

En tanto, Carreteras y Caminos tendría una bolsa proyectada de 24 mil 212.1 millones de pesos, mientras que Toluca-Zihuatanejo contempla 7 mil 700 millones de pesos.

El listado incorpora además Puentes y Distribuidores, con 3 mil 598.8 millones de pesos.

Defensa, Marina y seguridad

Se contempla una gran inversión en temas de seguridad para 2027 en presupuesto (Foto: Juan Carlos Buenrostro /Presidencia)

La propuesta presupuestaria también considera recursos para áreas vinculadas con seguridad y defensa.

La Secretaría de la Defensa Nacional aparece con una inversión proyectada de 12 mil 781.5 millones de pesos, mientras que la Secretaría de Marina tendría 10 mil 030.8 millones de pesos.

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Por su parte, el concepto de Inversión SSPC contempla 8 mil 370.8 millones de pesos.

El Proyecto Sargazo recibiría mil 866.9 millones de pesos, mientras que las Asociaciones Público-Privadas (APPs) y Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) consideran mil 544.3 millones.

CFE también figura entre las prioridades

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) tendría una inversión proyectada de 60 mil 991.6 millones de pesos, colocándose como uno de los rubros de mayor importancia después de Pemex y los proyectos ferroviarios.

En conjunto, las cifras muestran que el PPEF 2027 plantea una fuerte concentración de recursos en energía, infraestructura ferroviaria, carreteras y obras hidráulicas, aunque los montos todavía forman parte de una propuesta presupuestaria.

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La cifra global de 560 mil 172.6 millones de pesos representa, por tanto, el monto de inversión proyectado en este conjunto de prioridades para 2027 y estará sujeto al proceso de discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación.