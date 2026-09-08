México

Programas Bienestar 2026: qué beneficiarios reciben su pago de hasta 24 mil pesos

os depósitos se realizan de forma directa mediante la tarjeta del Bienestar y alcanzan montos desde 7,300 pesos hasta los 24 mil pesos

Los Programas del Bienestar abren su convocatoria cada dos meses (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los Programas del Bienestar en México comenzaron a entregar pagos a algunos beneficiarios el 7 de septiembre (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Los Programas del Bienestar en México comenzaron a entregar pagos a algunos beneficiarios el 7 de septiembre. Los depósitos se realizan de forma directa mediante la tarjeta del Bienestar y alcanzan montos desde 7.300 pesos hasta los 24 mil pesos.

Estas iniciativas sociales del Gobierno de México están dirigidas a sectores de la población en condición de vulnerabilidad. Los apoyos se distribuyen con periodicidad mensual o bimestral, según el programa al que pertenezca cada persona inscrita.

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La entrega a través de la tarjeta del Bienestar busca que los recursos lleguen sin intermediarios a las personas beneficiarias.

Primer plano de una tarjeta de débito del Banco del Bienestar con chip EMV y símbolo de pago sin contacto, junto a billetes de pesos mexicanos en una mesa de madera.
Una tarjeta de débito del Banco del Bienestar con chip EMV y símbolo de pago sin contacto reposa junto a aproximadamente 5,000 pesos mexicanos en billetes de 200 y 500 en una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Producción para el Bienestar entrega pagos desde el 7 de septiembre

Producción para el Bienestar comenzó a entregar su pago anual desde el pasado 7 de septiembre. Cabe recordar que el apoyo se destina a derechohabientes con hasta 20 hectáreas de temporal o hasta 5 hectáreas de riego. El monto anual anunciado va de $7,300 a $24,000, según el cultivo y las hectáreas registradas.

Algunos beneficiarios pudieron ver el depósito desde días previos. Para revisar la disponibilidad del recurso, la se puede consultar el número 800 900 2000.

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Producción para el Bienestar comenzó a entregar su pago anual desde el pasado 7 de septiembre (X@avisosbienestar)
Producción para el Bienestar comenzó a entregar su pago anual desde el pasado 7 de septiembre (X@avisosbienestar)

Detalles del programa

Producción para el Bienestar entrega apoyos económicos directos a productores agropecuarios de pequeña y mediana escala en México. La iniciativa busca mejorar la producción de alimentos e impulsar la autosuficiencia alimentaria.

El apoyo está dirigido a campesinos que trabajan superficies de temporal o riego. La prioridad alcanza a quienes producen maíz, frijol, trigo, arroz, caña de azúcar, café, cacao, nopal y miel de abeja, de acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

Un nuevo calendario garantizará la entrega directa de recursos a los pequeños y medianos productores agrícolas. (Producción para el Bienestar)
Un nuevo calendario garantizará la entrega directa de recursos a los pequeños y medianos productores agrícolas. (Producción para el Bienestar)
(foto:@apoyosbienestar/X)
(foto:@apoyosbienestar/X)

Los recursos se entregan de forma anual y el importe depende del producto y de la cantidad de hectáreas registradas por cada beneficiario. El programa está enfocado en fortalecer la actividad de las unidades productivas de menor escala.

(foto: @apoyosbienestar/X)
(foto: @apoyosbienestar/X)

Los montos pueden ir de 7 mil 300 pesos a 24 mil pesos por persona beneficiaria. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural señala que la asignación varía según las características de cada productor y del cultivo apoyado.

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