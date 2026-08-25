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Movimiento Ciudadano toma la palabra a Kuri contra narcopartidos, pero exige la ‘seis de seis’ a todo el gabinete de Querétaro

La diputada federal, Laura Ballesteros, seguirá el protocolo propuesto por el gobernador estatal

Una mujer identificada como Laura Ballesteros, coordinadora estatal de Movimiento Ciudadano en Querétaro, presenta un mensaje político. En el video se observa un formato de pantalla dividida donde ella habla y se muestra a un hombre en un traje. Se mencionan propuestas relacionadas con el periodo electoral y la prevención de candidaturas de delincuentes en Querétaro. El contenido se centra en la integridad de los aspirantes a cargos de elección popular en el estado.

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Laura Ballesteros Mancilla, coordinadora estatal de Movimiento Ciudadano (MC) en Querétaro, aceptó la iniciativa del gobernador Mauricio Kuri para cerrar el paso a los “narcocandidatos”, pero aprovechó para lanzar un reto directo al mandatario estatal y su gabinete.

Ballesteros destacó que ha escuchado con atención la propuesta del gobernador y coincidió en la necesidad de poner un “muro” para evitar que cualquier delincuente pueda postularse a un cargo de elección popular.

Querétaro debe seguir siendo un oasis de paz para nuestras familias, y eso también significa garantizar que quienes aspiren a representarnos sean personas honestas, transparentes y a la altura de lo que significa servir a las y los queretanos”, enfatizó.

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La diputada federal advirtió que el crimen organizado no solo genera una economía paralela, sino que es detonador de violencia, crímenes y asesinatos en el país.

Retan al gobierno de Kuri y su gabinete

A pesar del respaldo a la medida, MC elevó la apuesta y exigió mayor congruencia a la administración actual en Querétaro. Señalaron que para blindar a los gobiernos, no basta con enfocarse en las campañas electorales, sino que la exigencia debe recaer primero en los gobernantes.

Además, recordó a Kuri que “no olvidan” los señalamientos a políticos miembros del Partido Acción Nacional (PAN), Mauricio Cárdenas y Alejandro Sterling “y su presunto cancelamiento de visa”, enfatizó, además de que “el sesenta y dos por ciento de los queretanos piensa que hay corrupción en el gobierno, de acuerdo a cifras oficiales”.

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Retrato de Mauricio Kuri sonriendo con una camisa azul claro en un espacio interior
El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, propone implementar un protocolo de seguridad para evitar la injerencia del crimen organizado en las elecciones locales. (@makugo)

Ballesteros dijo que, bajo la premisa de que “el ejemplo se pone”, presentará personalmente el protocolo “seis de seis”.

En su mensaje, la diputada también arremetió contra las administraciones de Morena a nivel federal y estatal, acusó a gobernadores como el de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otras personas militantes del partido guinda y que “han generado el exponenciamiento de los feminicidios en México, de las desapariciones, del reclutamiento de niñas y de niños por parte del crimen organizado y de asesinatos por todo el país”.

Acusó que tanto el PAN como Morena están violando la ley con sus campañas anticipadas; Ballesteros advirtió que quienes corrompen los procesos electorales terminan formando gobiernos corruptos.

‘Seis de seis’ en Querétaro

La propuesta de Mauricio Kuri, para aplicar el protocolo ‘seis de seis’, es un mecanismo diseñado como filtro de integridad para evitar que personas vinculadas a la delincuencia se registren como candidatos a un cargo de elección popular.

Mauricio Kuri, gobernador de Querétaro, emite una declaración oficial. Vistiendo un traje oscuro y corbata, gesticula ante la cámara desde una sala con mobiliario de madera y una gran lámpara. El mensaje aborda los requisitos para aspirantes a cargos de elección popular en Querétaro, exigiendo declaración patrimonial, fiscal, de ausencia de conflicto de interés y una prueba de polígrafo. Esta es una cobertura de un pronunciamiento oficial del gobernador.

Este mecanismo exige cumplir con seis requisitos antes de cualquier registro con intención de aspiraciones electorales:

  1. Declaración patrimonial.
  2. Declaración fiscal.
  3. Declaración de ausencia de conflicto de interés.
  4. Constancia de no tener antecedentes penales.
  5. Constancia de no ser deudor alimentario.
  6. Prueba toxicológica.

Kuri afirmó que este protocolo es porque “quien no tiene nada que esconder, no tiene nada que temer”.

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