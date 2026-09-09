“Si lo robé, fue para dárselo a ustedes”: alcalde de Nicolás Flores defiende manejo de un préstamo de 7 millones de pesos

El alcalde de Nicolás Flores defiende el préstamo de $7 millones y asegura que se usa en obra pública

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Nicolás González Elizalde, alcalde panista de Nicolás Flores, Hidalgo, defendió públicamente la contratación de un préstamo por 7 millones de pesos solicitado por el ayuntamiento que encabeza, al asegurar que los recursos fueron destinados a obra pública y que su administración ha rendido cuentas ante la autoridad fiscalizadora correspondiente.

El panista Nicolás González Elizalde sostiene, en un audio que circula en redes sociales, que el crédito se destinó a infraestructura y que ya entregó la cuenta pública a la Auditoría Superior

“No me he robado ningún peso”: la defensa del edil

En una intervención pública de la que circula un audio, el munícipe abordó directamente los cuestionamientos sobre el crédito contraído por el municipio. De acuerdo con la grabación, el alcalde explicó que del préstamo de siete millones de pesos, seis millones diecisiete mil pesos correspondían a la parte que le tocaba al ayuntamiento, recursos con los que —afirmó— se realizó una obra con un valor superior a los 25 millones de pesos.

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González Elizalde señaló que las cuentas de ese ejercicio ya fueron entregadas a la Auditoría Superior, aunque sin precisar si se refería al órgano fiscalizador estatal o federal. El edil no ofreció, hasta el momento, documentación pública adicional que respalde de forma independiente esta afirmación.

(Facebook-Nicolás González Elizalde)

La frase que generó reacciones

El momento que más atención ha captado en redes sociales fue cuando el alcalde, en tono desafiante hacia quienes cuestionan su gestión, pronunció la frase que se ha vuelto viral:

“No me he robado ningún peso. Al contrario, si lo robé, fue para dárselo a ustedes. Esa es mi verdad y esa es la verdad con la que me quedo.”

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El edil también hizo referencia a “quienes se sienten fiscalizadores o se sienten también auditores”, en un mensaje que interpretó como un cuestionamiento hacia su gestión del recurso público, frente a lo cual insistió en que las autoridades tienen “la necesidad de rendir cuentas” y que él cuenta con la experiencia para hacerlo con honestidad, según sus propias palabras.

Contexto: el préstamo municipal

El monto en cuestión asciende a 7 millones de pesos .

Según lo dicho por el propio alcalde, 6.017 millones de pesos correspondían a la parte municipal del crédito.

El funcionario sostuvo que con ese recurso se ejecutó una obra valuada en más de 25 millones de pesos , sin que hasta el momento se haya especificado públicamente de qué obra se trata ni la fuente de los recursos complementarios.

El munícipe afirmó que la información fue entregada a la Auditoría Superior, aunque esta nota no cuenta con confirmación oficial independiente de dicho órgano sobre el estatus de la revisión.

Cabe señalar que, hasta la publicación de esta nota, no existe un pronunciamiento oficial adicional por parte de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo ni de otras autoridades fiscalizadoras sobre el manejo específico de este préstamo, por lo que las declaraciones corresponden únicamente a la versión del alcalde.

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Lo que viene

La frase del alcalde ha comenzado a circular ampliamente en plataformas digitales, lo que podría derivar en un mayor escrutinio ciudadano sobre el destino final de los recursos del préstamo. Se mantiene pendiente si organismos fiscalizadores o representantes de oposición en el municipio emitirán una postura formal al respecto.