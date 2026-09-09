México

“Si lo robé, fue para dárselo a ustedes”: alcalde de Nicolás Flores defiende manejo de un préstamo de 7 millones de pesos

La grabación del alcalde panista detona críticas por su respuesta a señalamientos sobre un financiamiento municipal

El alcalde de Nicolás Flores defiende el préstamo de $7 millones y asegura que se usa en obra pública

Guardar

Nicolás González Elizalde, alcalde panista de Nicolás Flores, Hidalgo, defendió públicamente la contratación de un préstamo por 7 millones de pesos solicitado por el ayuntamiento que encabeza, al asegurar que los recursos fueron destinados a obra pública y que su administración ha rendido cuentas ante la autoridad fiscalizadora correspondiente.

El panista Nicolás González Elizalde sostiene, en un audio que circula en redes sociales, que el crédito se destinó a infraestructura y que ya entregó la cuenta pública a la Auditoría Superior
El panista Nicolás González Elizalde sostiene, en un audio que circula en redes sociales, que el crédito se destinó a infraestructura y que ya entregó la cuenta pública a la Auditoría Superior

“No me he robado ningún peso”: la defensa del edil

En una intervención pública de la que circula un audio, el munícipe abordó directamente los cuestionamientos sobre el crédito contraído por el municipio. De acuerdo con la grabación, el alcalde explicó que del préstamo de siete millones de pesos, seis millones diecisiete mil pesos correspondían a la parte que le tocaba al ayuntamiento, recursos con los que —afirmó— se realizó una obra con un valor superior a los 25 millones de pesos.

PUBLICIDAD

González Elizalde señaló que las cuentas de ese ejercicio ya fueron entregadas a la Auditoría Superior, aunque sin precisar si se refería al órgano fiscalizador estatal o federal. El edil no ofreció, hasta el momento, documentación pública adicional que respalde de forma independiente esta afirmación.

(Facebook-Nicolás González Elizalde)
(Facebook-Nicolás González Elizalde)

La frase que generó reacciones

El momento que más atención ha captado en redes sociales fue cuando el alcalde, en tono desafiante hacia quienes cuestionan su gestión, pronunció la frase que se ha vuelto viral:

“No me he robado ningún peso. Al contrario, si lo robé, fue para dárselo a ustedes. Esa es mi verdad y esa es la verdad con la que me quedo.”

PUBLICIDAD

El edil también hizo referencia a “quienes se sienten fiscalizadores o se sienten también auditores”, en un mensaje que interpretó como un cuestionamiento hacia su gestión del recurso público, frente a lo cual insistió en que las autoridades tienen “la necesidad de rendir cuentas” y que él cuenta con la experiencia para hacerlo con honestidad, según sus propias palabras.

Contexto: el préstamo municipal

  • El monto en cuestión asciende a 7 millones de pesos.
  • Según lo dicho por el propio alcalde, 6.017 millones de pesos correspondían a la parte municipal del crédito.
  • El funcionario sostuvo que con ese recurso se ejecutó una obra valuada en más de 25 millones de pesos, sin que hasta el momento se haya especificado públicamente de qué obra se trata ni la fuente de los recursos complementarios.
  • El munícipe afirmó que la información fue entregada a la Auditoría Superior, aunque esta nota no cuenta con confirmación oficial independiente de dicho órgano sobre el estatus de la revisión.

Cabe señalar que, hasta la publicación de esta nota, no existe un pronunciamiento oficial adicional por parte de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo ni de otras autoridades fiscalizadoras sobre el manejo específico de este préstamo, por lo que las declaraciones corresponden únicamente a la versión del alcalde.

Lo que viene

La frase del alcalde ha comenzado a circular ampliamente en plataformas digitales, lo que podría derivar en un mayor escrutinio ciudadano sobre el destino final de los recursos del préstamo. Se mantiene pendiente si organismos fiscalizadores o representantes de oposición en el municipio emitirán una postura formal al respecto.

Temas Relacionados

Política Mexicanamexico-noticiasMunicipiosAlcalde

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 9 de septiembre

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 9 de septiembre

Canelo Álvarez ya está en Europa de cara a su pelea contra Mbilli: “Gracias por venir”

El tapatío tendrá una preparación diferente afuera de su gimnasio de San Diego

Canelo Álvarez ya está en Europa de cara a su pelea contra Mbilli: “Gracias por venir”

Otra renuncia en el INE: así es la carta con la que Claudia Arlett Espino formalizó su salida de la Secretaría Ejecutiva

La dimisión de Claudia Arlett Espino se formaliza este 9 de septiembre de 2026 ante la consejera presidenta Guadalupe Taddei Zavala

Otra renuncia en el INE: así es la carta con la que Claudia Arlett Espino formalizó su salida de la Secretaría Ejecutiva

El Gobierno de México fortalece el servicio eléctrico en Morelos con inversión y atención en territorio

CFE refuerza la coordinación con el Gobierno de Morelos y los municipios para prevenir riesgos y atender de manera directa las necesidades relacionadas con el servicio eléctrico

El Gobierno de México fortalece el servicio eléctrico en Morelos con inversión y atención en territorio

Simulacro Nacional septiembre 2026: qué dirá el mensaje sobre un sismo hipotético del SSN y a qué hora llegará

El aviso se publicará en sus canales oficiales para informar sobre el escenario planteado por Protección Civil y no representa una alerta sísmica

Simulacro Nacional septiembre 2026: qué dirá el mensaje sobre un sismo hipotético del SSN y a qué hora llegará
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 9 de septiembre: se cumplen 2 años del inicio de la guerra del Cártel de Sinaloa

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 9 de septiembre: se cumplen 2 años del inicio de la guerra del Cártel de Sinaloa

El último adiós a El R5 y su joven escolta: familiares y amigos se despiden del ex líder del Cártel de Los Reyes

Tenía 13 años, una navaja y un plan: herir a su padrastro para no entrar al anexo

Capturan a “El Chabelo”, operador financiero de la Alianza de Sindicatos de Oaxaca, tras desmantelar 7 casas de seguridad

Cobraban una deuda ya pagada con amenazas e intereses inflados: así operaba la pareja detenida en Azcapotzalco

ENTRETENIMIENTO

Gala Montes arremete contra “Malinche El Musical” tras suspensión: los llama irrespetuosos y denuncia falta de pago justo

Gala Montes arremete contra “Malinche El Musical” tras suspensión: los llama irrespetuosos y denuncia falta de pago justo

Moenia va por el Palacio de los Deportes: prepara una noche con estos invitados y repertorio especial

Qué es la hepatoesplenomegalia, el padecimiento que sacó a Aldo Rendón de La Casa de los Famosos México

El papá de Gala Montes habla sobre la actriz en medio de la polémica por su salida de La Casa de los Famosos México

Oficial y confirmado|Gobierno de México organiza mega batalla de “farmear aura” en Chapultepec: fecha, premios y cómo participar

DEPORTES

Toros de Tijuana vs Olmecas de Tabasco: a qué hora y dónde ver EN VIVO hoy el Juego 2 de la Serie del Rey en la LMB

Toros de Tijuana vs Olmecas de Tabasco: a qué hora y dónde ver EN VIVO hoy el Juego 2 de la Serie del Rey en la LMB

Canelo Álvarez ya está en Europa de cara a su pelea contra Mbilli: “Gracias por venir”

Bayern vs Bodo-Glimt: cuándo y dónde ver EN VIVO el encuentro de la UEFA Champions League desde México

WWE presenta nuevo podcast en español y lo hace con AAA como parte de su nueva oferta de contenido

Alek Thomas permanecerá en Dodgers y será enviado a Ligas Menores