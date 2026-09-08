Onda tropical 37 se desplaza sobre México con lluvias intensas en 24 estados, tormenta tropical Marie continúa debilitándose

Una lluvia densa provocada por el paso de la onda tropical 37 cubre una zona montañosa y habitada en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El pronóstico del clima en México para este martes contempla lluvias intensas en Guanajuato, además de precipitaciones muy fuertes en 21 entidades, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Las condiciones serán ocasionadas por la onda tropical número 37, el monzón mexicano, una circulación ciclónica, inestabilidad atmosférica y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera.

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Mientras tanto, la tormenta tropical Marie continuará debilitándose y alejándose gradualmente de las costas mexicanas. El sistema se encuentra suficientemente distante y no genera efectos en el territorio nacional.

Tormenta tropical Marie se aleja de México

La tormenta tropical Marie continúa activa sobre el océano Pacífico, aunque pierde fuerza conforme se aleja de las costas nacionales.

A las 03:00 horas de este martes, su centro se localizó aproximadamente a mil 170 kilómetros al oeste-suroeste de Punta Eugenia, Baja California Sur.

El sistema presentaba vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora, rachas de hasta 95 kilómetros por hora y mantenía un desplazamiento hacia el oeste-noroeste a una velocidad de 13 kilómetros por hora.

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Debido a su distancia y trayectoria, Marie no afecta al país, precisó el organismo perteneciente a la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Las precipitaciones previstas para esta jornada estarán relacionadas con los sistemas atmosféricos situados sobre el territorio nacional, principalmente la onda tropical 37, y no con la circulación de Marie.

Onda tropical 37 recorrerá el sureste mexicano

La onda tropical número 37 se desplazará este martes sobre el sureste de México y favorecerá el desarrollo de nubosidad con capacidad para generar lluvias fuertes y muy fuertes.

El fenómeno interactuará con el monzón mexicano, establecido sobre el noroeste del país, así como con inestabilidad atmosférica, una circulación ciclónica y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera.

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La combinación de estos sistemas permitirá el ingreso y ascenso de humedad, lo que favorecerá tormentas desde el noroeste y norte hasta el centro, oriente, sur y sureste del territorio.

Las precipitaciones más intensas podrían presentarse con descargas eléctricas, rachas fuertes de viento y caída de granizo.

¿Dónde habrá lluvias intensas y muy fuertes?

Las precipitaciones más abundantes serán intensas, de 75 a 150 milímetros, y se concentrarán en el sur y sureste de Guanajuato.

Además, se pronostican lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros en 21 estados:

Norte y centro de Baja California Sur

Norte y este de Sonora

Oeste y suroeste de Chihuahua

Este de Sinaloa

Oeste y sur de Durango

Sur de Zacatecas

Centro, sur y este de San Luis Potosí

Aguascalientes

Norte y este de Nayarit

Noreste y este de Jalisco

Colima

Norte, centro y este de Michoacán

Norte, oeste y sur de Querétaro

Norte y este de Hidalgo

Este de Guerrero

Norte y sur de Veracruz

Norte de Puebla

Norte, oeste, sur y este de Oaxaca

Oeste de Tabasco

Norte, oeste y sur de Chiapas

Centro y oeste de Yucatán

El reporte también contempla lluvias fuertes de 25 a 50 milímetros en el centro y sur de Baja California, sur de Tamaulipas, así como norte y oeste del Estado de México.

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Habrá intervalos de chubascos de cinco a 25 milímetros en Coahuila, Nuevo León, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Campeche y Quintana Roo.

Las lluvias fuertes, muy fuertes e intensas podrían elevar los niveles de ríos y arroyos, además de ocasionar desbordamientos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

Ante estas condiciones, la población deberá evitar cruzar calles inundadas, corrientes de agua, ríos, arroyos o vados. También se recomienda consultar los avisos del SMN y atender las indicaciones de las autoridades estatales y municipales de Protección Civil.

Onda de calor continuará en tres estados

A pesar de las tormentas, durante la tarde continuará el ambiente de caluroso a muy caluroso en el norte de México y en entidades ubicadas en los litorales del Pacífico y del golfo de México, así como en la península de Yucatán.

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La onda de calor persistirá en el centro y sur de Sinaloa; centro, sur y este de Nuevo León, además del oeste de Tamaulipas.

Las temperaturas máximas alcanzarán entre 40 y 45 grados Celsius en:

Noreste de Baja California

Noroeste de Sonora

Noreste de Chihuahua

Norte de Coahuila

Este de Nuevo León

Noroeste y oeste de Tamaulipas

También se esperan valores de 35 a 40 grados en el norte y centro de Baja California Sur; Durango; norte y centro de Sinaloa; San Luis Potosí, Nayarit y Jalisco; este y sur de Colima; Morelos; norte y suroeste de Puebla, así como en Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

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El termómetro marcará entre 30 y 35 grados en Zacatecas, Aguascalientes, Michoacán, Hidalgo, Querétaro y el suroeste del Estado de México.

Ante el calor, se recomienda mantenerse hidratado, utilizar ropa de manga larga y colores claros, limitar la exposición prolongada al Sol y brindar especial atención a la niñez, personas adultas mayores, pacientes con enfermedades crónicas y otros grupos vulnerables.

Viento fuerte, mar de fondo y temperaturas mínimas

El pronóstico contempla rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán, además del istmo de Tehuantepec, en Oaxaca.

Habrá rachas de 30 a 50 kilómetros por hora en:

Baja California

Baja California Sur

Sonora

Sinaloa

Chihuahua

Durango

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Aguascalientes

Zacatecas

San Luis Potosí

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Estado de México

Ciudad de México

Puebla

Veracruz

Quintana Roo

Los vientos podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, especialmente en lugares donde el suelo se encuentre reblandecido por las lluvias.

Asimismo, se prevé oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en la costa occidental de la península de Baja California.

El mar de fondo generará olas de uno a dos metros en los litorales de Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Finalmente, durante el amanecer se esperan temperaturas mínimas de cero a cinco grados Celsius en zonas montañosas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

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