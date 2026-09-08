México

Faisy destapa la verdad sobre su relación con Mariana Echeverría: “Cuando una amistad tan fuerte se quiebra, difícilmente puede volver”

El conductor habló de la distancia entre ambos, explicó su versión del conflicto y aseguró que las heridas quedaron atrás

Mariana Echeverría se pronunció sobre una serie de rumores que la han perseguido tras salir de La Casa de los Famosos México.
Mariana Echeverría se pronunció sobre una serie de rumores que la han perseguido tras salir de La Casa de los Famosos México. (Foto: @faisirrito, @marianaecheve, Instagram)
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Faisy habló ante los medios de comunicación sobre la relación que durante años mantuvo con Mariana Echeverría y reconoció que aquel vínculo terminó después de una etapa complicada. Aunque evitó presentar el tema como una disputa vigente, sí dejó claro que actualmente existe una distancia entre ambos y que, desde su perspectiva, las conversaciones necesarias ya ocurrieron.

“Lo que tenemos que arreglar y platicar ya lo hicimos”, aseguró el conductor. También recordó la importancia que Mariana tuvo en su vida: “Fue una persona, es una persona que fue muy importante para mí y ella lo sabe”. Para Faisy, esa cercanía fue suficientemente profunda como para que ambos conocieran de primera mano lo que pensaban.

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Ahora, sin embargo, considera que esa etapa quedó cerrada. “Creo que las cosas ya se cerraron, pues, y creo que se cerraron bien”, afirmó. Incluso señaló que tomar distancia permitió que las heridas sanaran, mientras reconoció el cariño que todavía existe hacia el esposo y la familia de Mariana.

La amistad de Faisy y Mariana Echeverría terminó tras un fuerte desencuentro

Faisy se pronunció sobre una campaña surgida en 'X', donde fans de MCDR piden que Mariana Echeverría no vuelva al programa
Faisy se pronunció sobre una campaña surgida en 'X', donde fans de MCDR piden que Mariana Echeverría no vuelva al programa. (@faisirrito, @marecheve)

Faisy explicó que en el pasado él y Mariana fueron “tan grandes amigos” que nunca se quedó con algo pendiente por decirle. “Siempre le dije todo”, recordó. Esa frase ayuda a entender la dimensión que tuvo la relación antes de que ambos tomaran caminos separados y dejaran atrás aquella cercanía.

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El conductor también habló de la relación profesional que compartieron en Me Caigo de Risa, proyecto al que atribuye un significado especial. Recordó que el conflicto fue un proceso difícil, pero también aseguró que esa experiencia lo ayudó a “cerrar filas con la familia disfuncional, con el programa, con el proyecto” y a crecer.

Para Faisy, el problema no puede explicarse desde una sola mirada. “Creo que hay varias versiones de una historia, como la vivió ella, como la viví yo, como la vivieron los demás”, señaló. Después añadió una reflexión que evita colocar toda la verdad en una sola versión: “Ninguna es realmente la correcta”.

Faisy explica dónde apareció Yurem en el conflicto

Faisy sobre la pelea con Mariana Echeverría
(Instagram @faisirrito/@marianaecheve)

Al hablar de lo ocurrido, Faisy hizo referencia a Yurem y explicó que Mariana pudo haber interpretado aquella situación sin conocer completamente la dinámica que él mantenía con el conductor. “A lo mejor ella no supo la dinámica que yo traía con Yurem, porque veníamos de gira”, comentó.

Faisy explicó que durante esa gira había hablado con Yurem sobre aspectos profesionales que podía mejorar. Incluso recordó que el propio conductor le pidió consejos. “Me pidió algunos consejos y le dije: podemos probar esto en el programa. Si te dejas dirigir, yo te ayudo lo más que pueda”, relató.

Desde su perspectiva, Mariana reaccionó ante una situación cuya historia previa desconocía. “Ella explotó”, dijo Faisy, antes de reconocer su propia reacción: “Yo lo único que en ese momento hice fue ya sí explotar y sí responder algo que yo venía cargando desde la gira”. Por eso consideró que Yurem también podría contar cómo vivió aquellos hechos.

El regreso de Mariana después de La Casa de los Famosos

Faisy y Mariana Echeverría (supuesta pelea)
(Twitter/@faisynights)

El nombre de Mariana Echeverría también quedó relacionado con su participación en La Casa de los Famosos México, experiencia que generó una fuerte reacción del público y críticas hacia la conductora. Después de aquella etapa, su regreso a los espacios televisivos quedó inevitablemente acompañado por la atención que provocó su paso por el reality.

En ese contexto, sus declaraciones y la percepción que surgió alrededor de su participación hicieron que cualquier aparición posterior fuera observada con especial interés. Sin embargo, el planteamiento de Faisy sobre su relación con ella no apunta a reabrir aquella historia, sino a explicar por qué considera que el vínculo cambió.

El conductor fue tajante al hablar del futuro de esa amistad: “Cuando una amistad tan fuerte se quiebra de esa manera, difícilmente puede volver a ser lo que era, la verdad”. Además, pidió separar el conflicto personal del programa que ambos compartieron. “Me Caigo de Risa no se debe manchar”, afirmó, al considerar que el proyecto representa algo importante para quienes forman parte de él.

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