Empleada del gobierno de Tecate intentó cruzar a EEUU con casi 70 kilos de metanfetamina ocultos en su vehículo

Nancy Beatriz Ortega Olazagasti fue detenida en la garita de Tecate con 153 libras de presunta metanfetamina ocultas en su vehículo. (AP Foto/Russell Contreras, Archivo)

Guardar

Nancy Beatriz Ortega Olazagasti, empleada actual del Ayuntamiento de Tecate, Baja California, encabezado por el alcalde Román Cota Muñoz, fue detenida por autoridades estadounidenses luego de que agentes de Aduanas y Protección Fronteriza localizaron casi 70 kilogramos de presunta metanfetamina ocultos en el vehículo que conducía cuando intentaba ingresar a Estados Unidos.

La detención ocurrió el 26 de agosto de 2026 en el puerto de entrada de Tecate, de acuerdo con la información sobre el caso.

PUBLICIDAD

Ortega Olazagasti fue arrestada después de que agentes de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) realizaron una revisión al automóvil Nissan Rogue modelo 2020 que conducía.

Durante la inspección, las autoridades localizaron 153 libras de presunta metanfetamina, equivalentes a 69.39 kilogramos, ocultas en un compartimento ubicado debajo del piso de los asientos del conductor y del pasajero.

La cantidad asegurada convirtió el caso en uno de los decomisos relevantes registrados recientemente en los cruces fronterizos entre México y Estados Unidos.

La detenida figura en los registros de transparencia como empleada del Ayuntamiento de Tecate, donde se desempeñaba como inspectora y notificadora. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La actitud de la conductora levantó sospechas

De acuerdo con la información disponible, Nancy Beatriz Ortega solicitó su ingreso a territorio estadounidense por la garita de Tecate.

Sin embargo, su comportamiento fue considerado sospechoso por los agentes fronterizos, quienes decidieron realizar una revisión más detallada de la unidad.

La inspección permitió localizar un compartimento oculto debajo del piso de la zona donde se encuentran los asientos delanteros del Nissan Rogue.

En ese espacio fueron encontrados los paquetes que contenían la presunta metanfetamina.

Tras el aseguramiento, Ortega Olazagasti fue detenida y puesta a disposición de las autoridades estadounidenses para enfrentar el proceso correspondiente por el presunto intento de introducir la droga al país.

PUBLICIDAD

Los agentes fronterizos localizaron la presunta droga en un compartimento situado debajo del piso de los asientos delanteros del vehículo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los aspectos que llamó la atención durante su arresto fue que, según la información disponible sobre el caso, la mujer hizo énfasis ante las autoridades en que formaba parte de la estructura gubernamental del municipio de Tecate.

Datos del portal de transparencia del Ayuntamiento confirman que Nancy Beatriz Ortega Olazagasti figura como empleada actual de la administración municipal.

Era empleada de Justicia Cívica en Tecate

La detenida se encuentra adscrita a la Secretaría del Ayuntamiento, encabezada por Eduardo Macías Flores, y desempeña funciones dentro del área de Justicia Cívica.

De acuerdo con los registros públicos, Ortega Olazagasti trabaja como inspectora y notificadora.

El departamento de Justicia Cívica está encabezado por Raúl Alfredo Ferreiro Guillén.

Además, los registros consultados señalan que Nancy Ortega percibe un sueldo de 13 mil 652 pesos con 74 centavos por catorcena como parte de la estructura del Ayuntamiento de Tecate.

PUBLICIDAD

A 12 días de la detención, el Ayuntamiento de Tecate no había informado públicamente cuál es el estatus laboral de la trabajadora. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A 12 días de la detención, el gobierno municipal encabezado por Román Cota Muñoz no había informado públicamente cuál es el estatus laboral de la trabajadora ni si fue separada de su cargo tras su arresto en territorio estadounidense.

Tampoco se habían dado a conocer detalles oficiales por parte del Ayuntamiento sobre las medidas administrativas que podrían tomarse a raíz del caso.

La situación coloca ahora bajo atención el vínculo laboral que Ortega Olazagasti mantenía con el municipio al momento de ser arrestada con el cargamento de presunta metanfetamina.

La frontera, una ruta constante para el tráfico de metanfetamina

El caso ocurre en medio de constantes intentos de introducir drogas a Estados Unidos mediante vehículos particulares que cruzan por los puertos fronterizos.

Las organizaciones dedicadas al narcotráfico utilizan distintos métodos para ocultar cargamentos de drogas en compartimentos modificados, tanques de combustible, carrocerías y otras áreas de vehículos.

PUBLICIDAD

El caso se suma a otros decomisos recientes de metanfetamina detectados por autoridades estadounidenses en vehículos que intentan cruzar la frontera. (Gobierno de Chihuahua/Ilustrativa)

Un caso reciente ocurrió en el cruce fronterizo de Paso del Norte, que conecta Ciudad Juárez, Chihuahua, con El Paso, Texas.

El pasado 13 de agosto, una mujer mexicana de 25 años fue detenida después de que autoridades fronterizas localizaron 60 paquetes de presunta metanfetamina, con un peso superior a los 31 kilogramos, ocultos dentro del tanque de gasolina de una camioneta Ford Expedition con placas mexicanas.

La captura fue dada a conocer días después por la CBP.

De acuerdo con el reporte, los agentes utilizaron tecnología de inspección no intrusiva mediante un sistema conocido como Z-Portal, con el que detectaron anomalías en la zona del tanque de combustible.

PUBLICIDAD

Tras una revisión más detallada, fueron localizados los paquetes de droga.

Las investigaciones de ese caso quedaron a cargo de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y la mujer fue acusada de importación de sustancias controladas.

El caso registrado en Tecate muestra una estrategia similar en cuanto al uso de vehículos particulares y compartimentos ocultos para intentar trasladar grandes cantidades de metanfetamina hacia Estados Unidos.

En esta ocasión, sin embargo, el perfil de la detenida generó una atención particular debido a que se trata de una empleada en activo del Ayuntamiento de Tecate.

Mientras el proceso judicial en Estados Unidos continúa, permanece pendiente conocer la postura oficial del gobierno municipal encabezado por Román Cota Muñoz y determinar cuál será la situación laboral de Nancy Beatriz Ortega Olazagasti.

PUBLICIDAD

Por ahora, el caso deja una pregunta abierta para la administración de Tecate: qué acciones tomará frente a la detención de una de sus empleadas con un cargamento de casi 70 kilogramos de presunta metanfetamina cuando intentaba cruzar hacia territorio estadounidense.