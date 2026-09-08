Ferraris, Lamborghinis y una Rolls-Royce: los nueve autos de lujo incautados en un cateo por lavado de dinero en San Pedro Garza García

Los nueve vehículos de lujo asegurados por la Fiscalía de Nuevo León en el cateo del 7 de septiembre tienen un valor estimado de al menos 37 millones de pesos. Crédito: Especial

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Nueve vehículos de lujo, joyas, relojes y un arma corta fue el resultado del cateo que la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León ejecutó el 7 de septiembre en los Departamentos Del Ángel, un exclusivo complejo habitacional ubicado en la avenida Roberto Garza Sada 401, en la colonia Valle de San Ángel, sector Francés, de San Pedro Garza García.

La diligencia, respaldada por una autorización judicial, fue ejecutada por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) con apoyo de la Guardia Nacional, en el marco de una investigación por operaciones con recursos de procedencia ilícita. El operativo incluyó además el aseguramiento de dispositivos electrónicos y una colección de joyas y relojes de alto valor.

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Detrás del operativo hay una investigación que apunta a un presunto contador o responsable financiero de un cártel con presencia nacional. El objetivo sería un sujeto originario de Tamaulipas al que las autoridades vinculan con el huachicol fiscal y el tráfico de combustibles entre Estados Unidos y México.

A continuación, los nueve vehículos de lujo asegurados y su valor de referencia en el mercado estadounidense.

Los nueve vehículos asegurados en Roberto Garza Sada 401

El aseguramiento incluyó tres modelos de Lamborghini, una de las marcas más representadas en el operativo. El primero es el Lamborghini Revuelto color gris, el sucesor del Aventador, cuyo precio base en Estados Unidos ronda los USD 608.000, de acuerdo con datos de Car and Driver.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)

El segundo Lamborghini es el Temerario color amarillo, un superdeportivo híbrido de reciente lanzamiento que parte desde USD 387.649 según la misma fuente. El tercero es el Lamborghini Urus color azul, el SUV de la marca italiana, con un precio base de USD 252.007 según Car and Driver.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

También fue asegurado un Ferrari color rojo, el cual abarca desde los USD 230.000 del Roma hasta más de USD 600.000 del SF90 Stradale, según precios de referencia del mercado estadounidense, por lo que el valor exacto de la unidad incautada permanece sin determinar.

Por otro lado, la Rolls-Royce Cullinan color Burnout Grey es el vehículo con mayor valor de lista entre los asegurados. El SUV de ultra lujo de la marca británica tiene un precio base de USD 441.350 para el año modelo 2026, según datos de Car and Driver.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)

El Aston Martin Vantage y los vehículos americanos completan el aseguramiento

El Aston Martin Vantage Coupé color gris es otro de los deportivos incautados en el operativo. Su precio base para el año modelo 2026 es de USD 194.500, de acuerdo con datos consultado por Infobae México.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, dos unidades de la Cadillac Escalade —una color negro y otra color blanco— fueron parte del aseguramiento. Este modelo parte desde USD 91.100 en su versión base y alcanza los USD 168.000 en la versión V-Series, según datos de Cadillac y Edmunds.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Finalmente, la lista se completa con una Dodge Durango color blanco, la única unidad que no pertenece al segmento de superdeportivos o de ultra lujo. El Durango 2026 tiene un precio de lista que va desde USD 38.995 hasta USD 80.990 en su versión SRT Hellcat, según Edmunds.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)

El valor conjunto de los nueve vehículos, calculado con precios de referencia y un tipo de cambio de 18 pesos por dólar, supera los 37 millones de pesos, según una estimación publicada por El Horizonte.

Otros indicios: un arma, joyas y una contadora de dinero

Además de los vehículos, dentro de los departamentos cateados se localizó un arma corta con siete cartuchos. La Fiscalía también aseguró una contadora de dinero, una laptop MacBook Pro y una tableta electrónica.

En el interior de una bolsa de dama se encontraron 21 relojes de pulso, un collar, un par de aretes, dos cadenas metálicas, ocho pulseras y siete anillos. La presencia de la contadora de dinero y la colección de relojes y joyas refuerza la línea de investigación por lavado de activos.

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El inmueble en su totalidad quedó asegurado bajo resguardo de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León. La carpeta de investigación permanece activa, según lo confirmó la dependencia.

Una cinta plástica amarilla con la inscripción "NO PASE" permanece tendida sobre el pavimento cerca de una acera por donde transitan peatones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cateo se vincula a una diligencia previa en Monterrey

El operativo del 7 de septiembre podría estar relacionado con otro cateo realizado tres días antes. El 4 de septiembre, autoridades ejecutaron una orden de cateo en una residencia de la calle Pierre Loti, en la colonia Colinas de San Jerónimo de Monterrey, donde fueron aseguradas cinco camionetas de alta gama y otros objetos, según reportó Milenio.

La presencia de la Fiscalía Especializada en Inteligencia Financiera en ambas diligencias sugiere una investigación coordinada. Medios locales informó que el operativo está ligado a una red de huachicol fiscal con operaciones en Nuevo León y Tamaulipas.

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El despliegue en Valle de San Ángel generó sorpresa entre los residentes de la zona, al tratarse de uno de los sectores de mayor nivel socioeconómico de San Pedro Garza García. Los trabajadores del inmueble —personal de aseo, cocina y mantenimiento— fueron desalojados y reubicados en un estacionamiento aledaño durante el operativo.

La Fiscalía no confirmó detenidos ni la identidad del objetivo

Hasta la publicación de esta nota, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León no ha informado si el operativo resultó en alguna detención. La dependencia tampoco confirmó la identidad del presunto operador financiero al que las autoridades buscaban.

La institución únicamente señaló que la investigación por operaciones con recursos de procedencia ilícita continúa activa. Las autoridades trabajan en recabar los indicios necesarios para el esclarecimiento de los hechos, de acuerdo con el comunicado oficial de la Fiscalía.

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