México Deportes

Qué necesita México para avanzar en el Mundial Femenil Sub 20 y cuándo es su siguiente partido

El conjunto azteca cayó hasta la tercera posición tras su derrota ante Polonia

México se enfrentará a Argentina en su último partido de la Fase de Grupos (IG Selección Mexicana Femenil)
México se enfrentará a Argentina en su último partido de la Fase de Grupos (IG Selección Mexicana Femenil)
Guardar

La Selección Mexicana Femenil se medirá ante Argentina en su último compromiso de la Fase de Grupos, conjunto que derrotó 8-0 a Benín.

Tras haber caído 2-1 frente al anfitrión Polonia en su segundo encuentro del Mundial Sub 20, el representativo mexicano enfrenta una única alternativa para mantenerse en la competencia, ya que en su debut igualó ante Benín.

PUBLICIDAD

México abre el marcador y se posiciona entre los primeros del grupo A.
México abre el marcador y se posiciona entre los primeros del grupo A. (TW Selección Mexicana Femenil)

¿Cómo fue el partido entre México y Polonia en el Mundial Sub 20?

El Tri tomó la ventaja al inicio, pero no sostuvo el resultado frente a las anfitrionas en la Arena Katowice.

Polonia empató antes del descanso y dominó la iniciativa durante la primera mitad. México intentó recuperar el control tras el reinicio, aunque la arquera local evitó un disparo desde fuera del área que pudo devolverle la ventaja al equipo dirigido por Dorival Bueno.

México obtiene un empate en su debut en Polonia 2026.
México obtiene un empate en su debut en Polonia 2026. (TW Selección Mexicana Femenil)

La selección polaca consiguió el 2-1 después de que la árbitra revisara en el VAR una jugada dentro del área y marcara penal. Con esto, México cayó al tercer sitio del Grupo A y llegó a su último encuentro de la fase con la necesidad de sumar puntos ante Argentina si quiere continuar en la competencia.

PUBLICIDAD

¿Cuándo es el próximo partido de México y qué necesita para avanzar en el Mundial Sub 20?

Polonia encabeza el Grupo A con 6 puntos y ya aseguró su pase a Octavos de Final, seguida de Argentina con 3 unidades después de vencer 8-0 a Benín. En la tercera posición se encuentra la Selección Mexicana Femenil Sub-20 con 1 punto, tras la derrota 2-1 ante el país anfitrión. Benín ocupa el último lugar también con 1 punto.

Tabla de posiciones

  • Polonia | 6 puntos
  • Argentina | 3 puntos
  • México | 1 punto
  • Benín | 1 punto
México se puso al frente en el partido contra Polonia.
México se puso al frente en el partido contra Polonia. (IG Selección Mexicana Femenil)

El próximo duelo del conjunto mexicano será ante Argentina el viernes 11 de septiembre de 2026 a las 10:00 AM (hora del centro de México). El equipo nacional está obligado a ganar y sumar 3 puntos para avanzar a la siguiente fase de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA 2026. Cabe indicar que Polonia y Benín se verán las caras el mismo día y a la misma hora.

Tomando en cuenta el último partido, México podría salir para su partido contra Argentina con el siguiente once:

  1. C. Vázquez
  2. A. Mora
  3. N. Muñoz
  4. A. Segura
  5. M. Fong
  6. A. Soto
  7. Y. Valadez
  8. B. Ibarra
  9. A. F. Soto
  10. M. Saldivar
  11. N. Villalobos

¿Quiénes son las jugadoras que representan a México en el Mundial?

Las lista de futbolistas que está representando a México en el Mundial Femenil Sub 20 es la siguiente:

Porteras:

  • Valentina Murrieta (América)
  • Camila Vázquez (Atlas)
  • Mariángela Medina (UCLA)

Defensas:

  • Michel Fong (Tijuana)
  • Mia Villalpando (Tigres UANL)
  • Berenice Ibarra (Pachuca)
  • Alexa Martínez (Pachuca)
  • Ashlee Mora (UTEP Miners)
  • Natalia Muñoz (Tigres UANL)
  • Arantza Segura (América)
  • Ana Lorena Torres (Atlante)

Medias:

  • Abril Fragoso (Pachuca)
  • Monique Montes (Rayadas)
  • María Inés González (Tigres UANL)
  • Alexa Soto (América)
  • Yareli Valadez (Pachuca)
  • Alice Soto (Rayadas)

Delanteras:

  • Jalen Chaney (Creighton University)
  • Deiry Ramírez (Tigres UANL)
  • Noemí Villalobos (Atlas)
  • Montserrat Saldívar (América)

Esta selección tiene algunas futbolistas que fueron tercer lugar del Mundial Sub 17 en 2025, por lo que ya saben lo que es trascender en un escenario internacional.

Temas Relacionados

Selección MexicanaMundial Femenil Sub 202026Selección Mexicana Femenilmexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Detergente en polvo o líquido: cuál usar para blanquear mejor la ropa blanca

Un detalle en la fórmula del detergente puede marcar la diferencia real en el blanco de tu ropa

Detergente en polvo o líquido: cuál usar para blanquear mejor la ropa blanca

Morena formaliza ante el Pleno del Senado la salida de Enrique Inzunza de su bancada

El trámite llega 12 días después de que el legislador hiciera pública su decisión a finales de agosto en una carta difundida en redes sociales

Morena formaliza ante el Pleno del Senado la salida de Enrique Inzunza de su bancada

Monterrey albergará el Campeonato Panamericano de Artes Marciales Mixtas 2026

México llegará a la competencia con el antecedente de haber conquistado el campeonato panamericano en la edición de 2025

Monterrey albergará el Campeonato Panamericano de Artes Marciales Mixtas 2026

Apio Quijano le dice a Ernesto Laguardia que “está muy aburrido” y explica el polémico enfrentamiento en La Casa de los Famosos México

El cantante explicó su enfrentamiento con el actor y aseguró que sus palabras tocaron un punto sensible durante la convivencia

Apio Quijano le dice a Ernesto Laguardia que “está muy aburrido” y explica el polémico enfrentamiento en La Casa de los Famosos México

El PAN denuncia al gobierno de Sheinbaum ante el Parlamento Europeo por presunta relación entre gobierno y narcotráfico

El dirigente nacional Jorge Romero Herrera difunde en X un video desde la sede legislativa comunitaria, donde militantes explican que el viaje busca dialogar sobre el panorama político y de seguridad en México

El PAN denuncia al gobierno de Sheinbaum ante el Parlamento Europeo por presunta relación entre gobierno y narcotráfico
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ferraris, Lamborghinis y una Rolls-Royce: los nueve autos de lujo incautados en un cateo por lavado de dinero en San Pedro Garza García

Ferraris, Lamborghinis y una Rolls-Royce: los nueve autos de lujo incautados en un cateo por lavado de dinero en San Pedro Garza García

La nueva lógica de los coches bomba en México: expansión, miedo y presión sobre autoridades

Aplazan un año juicio en EEUU contra Ryan Wedding, exolímpico ligado al Cártel de Sinaloa

“En Chihuahua no mandan los criminales ni el miedo”: Maru Campos anunció decomiso de narcolaboratorio en Chihuahua

Coche bomba en Zacatecas y otros ataques con explosivos han derivado en detenciones inmediatas, sostiene García Harfuch

ENTRETENIMIENTO

Ninel Conde se defiende tras decir “panteonera” mientras Aylín Mujica hablaba de su hijo Mauro

Ninel Conde se defiende tras decir “panteonera” mientras Aylín Mujica hablaba de su hijo Mauro

Mon Laferte responde al fan que la acusó de descalificarlo por no conocer sus canciones: “Yo soy mala persona”

Apio Quijano le dice a Ernesto Laguardia que “está muy aburrido” y explica el polémico enfrentamiento en La Casa de los Famosos México

La legendaria banda Mago de Oz presenta su gira 2026 “La Noche de las Brujas”con 13 fechas en México: ciudades, fechas y setlist

Faisy destapa la verdad sobre su relación con Mariana Echeverría: “Cuando una amistad tan fuerte se quiebra, difícilmente puede volver”

DEPORTES

Qué necesita México para avanzar en el Mundial Femenil Sub 20 y cuándo es su siguiente partido

Qué necesita México para avanzar en el Mundial Femenil Sub 20 y cuándo es su siguiente partido

Rams de Los Ángeles vs 49ers de San Francisco: a qué hora y dónde ver en México el kick-off de la NFL 2026

FC Barcelona vs Feyenoord: horario y dónde ver EN VIVO en México el debut en la Champions League 2026-2027

Monterrey albergará el Campeonato Panamericano de Artes Marciales Mixtas 2026

WWE México 2026: ¿qué luchas habrá en RAW y SmackDown? Cartelera, horarios y fechas