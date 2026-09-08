Qué necesita México para avanzar en el Mundial Femenil Sub 20 y cuándo es su siguiente partido

México se enfrentará a Argentina en su último partido de la Fase de Grupos (IG Selección Mexicana Femenil)

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La Selección Mexicana Femenil se medirá ante Argentina en su último compromiso de la Fase de Grupos, conjunto que derrotó 8-0 a Benín.

Tras haber caído 2-1 frente al anfitrión Polonia en su segundo encuentro del Mundial Sub 20, el representativo mexicano enfrenta una única alternativa para mantenerse en la competencia, ya que en su debut igualó ante Benín.

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México abre el marcador y se posiciona entre los primeros del grupo A. (TW Selección Mexicana Femenil)

¿Cómo fue el partido entre México y Polonia en el Mundial Sub 20?

El Tri tomó la ventaja al inicio, pero no sostuvo el resultado frente a las anfitrionas en la Arena Katowice.

Polonia empató antes del descanso y dominó la iniciativa durante la primera mitad. México intentó recuperar el control tras el reinicio, aunque la arquera local evitó un disparo desde fuera del área que pudo devolverle la ventaja al equipo dirigido por Dorival Bueno.

México obtiene un empate en su debut en Polonia 2026. (TW Selección Mexicana Femenil)

La selección polaca consiguió el 2-1 después de que la árbitra revisara en el VAR una jugada dentro del área y marcara penal. Con esto, México cayó al tercer sitio del Grupo A y llegó a su último encuentro de la fase con la necesidad de sumar puntos ante Argentina si quiere continuar en la competencia.

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¿Cuándo es el próximo partido de México y qué necesita para avanzar en el Mundial Sub 20?

Polonia encabeza el Grupo A con 6 puntos y ya aseguró su pase a Octavos de Final, seguida de Argentina con 3 unidades después de vencer 8-0 a Benín. En la tercera posición se encuentra la Selección Mexicana Femenil Sub-20 con 1 punto, tras la derrota 2-1 ante el país anfitrión. Benín ocupa el último lugar también con 1 punto.

Tabla de posiciones

Polonia | 6 puntos

Argentina | 3 puntos

México | 1 punto

Benín | 1 punto

México se puso al frente en el partido contra Polonia. (IG Selección Mexicana Femenil)

El próximo duelo del conjunto mexicano será ante Argentina el viernes 11 de septiembre de 2026 a las 10:00 AM (hora del centro de México). El equipo nacional está obligado a ganar y sumar 3 puntos para avanzar a la siguiente fase de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA 2026. Cabe indicar que Polonia y Benín se verán las caras el mismo día y a la misma hora.

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Tomando en cuenta el último partido, México podría salir para su partido contra Argentina con el siguiente once:

C. Vázquez A. Mora N. Muñoz A. Segura M. Fong A. Soto Y. Valadez B. Ibarra A. F. Soto M. Saldivar N. Villalobos

¿Quiénes son las jugadoras que representan a México en el Mundial?

Las lista de futbolistas que está representando a México en el Mundial Femenil Sub 20 es la siguiente:

Porteras:

Valentina Murrieta (América)

Camila Vázquez (Atlas)

Mariángela Medina (UCLA)

Defensas:

Michel Fong (Tijuana)

Mia Villalpando (Tigres UANL)

Berenice Ibarra (Pachuca)

Alexa Martínez (Pachuca)

Ashlee Mora (UTEP Miners)

Natalia Muñoz (Tigres UANL)

Arantza Segura (América)

Ana Lorena Torres (Atlante)

Medias:

Abril Fragoso (Pachuca)

Monique Montes (Rayadas)

María Inés González (Tigres UANL)

Alexa Soto (América)

Yareli Valadez (Pachuca)

Alice Soto (Rayadas)

Delanteras:

Jalen Chaney (Creighton University)

Deiry Ramírez (Tigres UANL)

Noemí Villalobos (Atlas)

Montserrat Saldívar (América)

Esta selección tiene algunas futbolistas que fueron tercer lugar del Mundial Sub 17 en 2025, por lo que ya saben lo que es trascender en un escenario internacional.