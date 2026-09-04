México

Claudia Sheinbaum prevé un buen resultado para Morena en las elecciones de 2027: “No veo malos escenarios para México”

Durante el proceso electoral intermedio del próximo año se renovarán funcionarios de la Cámara de Diputados, así como una gran cantidad de cargos locales y estatales a lo largo del país

Claudia Sheinbaum
Claudia Sheinbaum durante la mañanera del pueblo. (Presidencia)
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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum dio a conocer que prevé un buen resultado para los candidatos de Morena en las elecciones de 2027 tras las declaraciones de Ricardo Monreal sobre un proceso electoral intermedio complicado el fortalecimiento de la oposición.

“No me toca a mí hablar en particular de el resultado de la elección del 27. Ya es un proceso que le tocará al Instituto Nacional Electoral”, señaló durante la mañanera del pueblo este 4 de septiembre en Zacatecas.

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Cuando se le cuestionó sobre si estaba de acuerdo con el discurso del funcionario, aseguró que “pues la verdad no tanto”, ya que confía en el movimiento guinda.

Inversión en México durante junio

La mandataria mexicana destacó que derivado de los programas de bienestar, existe una mejora en los resultados de seguridad y economía, estos últimos reflejados en los datos publicados por el Inegi este viernes.

Durante junio se registró un crecimiento de 7.7% anual en la inversión, impulsada por la inversión pública de 18.1% acumulada en dos meses, así como por un repunte en la inversión privada de 6%.

Asimismo, en el primer semestre la inversión pública incrementó 10.9% anual, apoyada por diversos proyectos estratégicos de infraestructura.

“Se acuerdan que les dije que a partir del segundo semestre iba a repuntar la economía precisamente por la inversión pública y la inversión privada también, se está dando poco a poco. Entonces hay buenos resultados, la gente lo ve y eso pues también se traduce en apoyo”, expresó la jefa de Estado.

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