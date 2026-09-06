México

Descubre los afortunados ganadores del último sorteo de Gana Gato este 5 de septiembre

Como todos los sábado, aquí están los ganadores del sorteo Gana Gato de la lotería mexicana

Con 10 pesos puedes ganar cientos de miles de pesos en Gana Gato. (Infobae/Jovani Pérez)
Con 10 pesos puedes ganar cientos de miles de pesos en Gana Gato. (Infobae/Jovani Pérez)
Guardar

Lotería Nacional, divulgó los resultados del último sorteo Gana Gato de este sábado 5 de septiembre, dados a conocer por la Lotería Nacional para la Asistencia Pública.

Cuida bien tu boleto, es muy importante porque es el comprobante oficial para cobrar el premio en caso de que resultes ganador, mantenlo en un sitio seguro y procura que no se maltrate.

PUBLICIDAD

Recuerda que tienes hasta 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la realización del concurso correspondiente, para recibir tu dinero. Una vez vencido dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá expirado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

Resultados del Gana Gato

Fecha: sábado 5 de septiembre de 2026.

Sorteo: 3058.

Premio mayor: 03 05 01 02 01 05 01 04.

El Gana Gato se celebra tres veces cada semana, todos los martes, jueves y sábados, los ganadores del sorteo se difunden el mismo día después de las 9:15horas de la noche.Todos los premios se entregan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. La Lotería Nacional Para la Asistencia Pública retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

PUBLICIDAD

Qué estrategias seguir para tener más posibilidades de ganar

Los resultados de los sorteos de Gana Gato. (Cuartoscuro)
Los resultados de los sorteos de Gana Gato. (Cuartoscuro)

Las estrategias que usan los jugadores para aumentar sus chances en Gana Gato, aunque es un juego de azar, incluyen varias tácticas basadas en la selección y disposición de números, así como en la cantidad de apuestas:

Elegir combinaciones equilibradas y menos obvias: Evitar combinaciones comunes o populares puede reducir las chances de compartir el premio y aumentar la exclusividad en caso de ganar. Algunos prefieren números más altos o equilibrar entre números pares e impares.

Aprovechar la posición de los números en el tablero:

Colocar números en las esquinas y bordes es estratégico porque esas casillas pueden formar más líneas ganadoras (verticales, horizontales, diagonales). El centro actúa como comodín y ayuda a formar líneas, por lo que la ubicación juega un papel importante.

Estudiar estadísticas de números más frecuentes: Analizar los números que más han salido en sorteos anteriores, como el número 1 y 3 que son los más frecuentes, para incluirlos en la selección, aunque esto no garantiza ganancia, ayuda a tomar decisiones informadas.

Jugar con regularidad y varias combinaciones: Comprar más boletos con combinaciones diferentes o participar con más frecuencia aumenta las oportunidades, al costo económico que el jugador decida asumir. También se pueden formar grupos para comprar más combinaciones y compartir gastos.

Aplicar métodos de pares y nones: Hay jugadores que usan estrategias como jugar con ciertas combinaciones de números pares o impares para cubrir más probabilidades de formar líneas ganadoras, aunque este método es para optimizar la probabilidad más que garantizar premio.

Uso del "Gatomático": Para quienes prefieren dejarlo al azar, usar la selección automática puede evitar sesgos personales que lleven a elecciones no óptimas.

En resumen, las estrategias para Gana Gato giran en torno a elegir números equilibrados en posiciones con mayor impacto (esquinas y bordes), aprovechar el comodín central, jugar varias combinaciones y analizar tendencias históricas, aunque siempre dentro del marco del azar.

Temas Relacionados

Gana GatoGana Gato MéxicoLoterías de Méxicomexico-loteriasmexico-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

UNAM publica los resultados de “Tu Segunda Opción”: mil 743 aspirantes consiguieron un lugar

La Máxima Casa de Estudios brindo esta nueva oportunidad a quienes no pudieron ingresar previamente

UNAM publica los resultados de “Tu Segunda Opción”: mil 743 aspirantes consiguieron un lugar

Piratas FC rinde homenaje a Gael Uscanga en el Estadio Luis Pirata Fuente: aplausos y recuerdos conmovieron en Veracruz

Jugadores, árbitros y aficionados de la Liga de Expansión Mx despidieron al futbolista mexicano que perdió la vida a sus 16 años el viernes 4 de septiembre

Piratas FC rinde homenaje a Gael Uscanga en el Estadio Luis Pirata Fuente: aplausos y recuerdos conmovieron en Veracruz

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones viales hoy 5 de septiembre

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones viales hoy 5 de septiembre

EN VIVO | Crimen y narcotráfico en México hoy sábado 5 de septiembre: Natanael Cano aparece en narcomanta contra Los Salazar

Infobae México trae las noticias más recientes e importantes sobre los acontecimientos violentos en el país

EN VIVO | Crimen y narcotráfico en México hoy sábado 5 de septiembre: Natanael Cano aparece en narcomanta contra Los Salazar

Colecta para los gastos funerarios de Farath Coronel desata indignación en redes sociales

Usuarios en redes recriminan la solicitud al recordar que el vidente presumía elevados ingresos en transmisiones recientes

Colecta para los gastos funerarios de Farath Coronel desata indignación en redes sociales
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Crimen y narcotráfico en México hoy sábado 5 de septiembre: Natanael Cano aparece en narcomanta contra Los Salazar

EN VIVO | Crimen y narcotráfico en México hoy sábado 5 de septiembre: Natanael Cano aparece en narcomanta contra Los Salazar

EEUU emite alerta de seguridad y restringe actividades para su personal en Nogales, Sonora

Natanael Cano aparece en narcomanta contra Los Salazar atribuida a detenidos por el incendio del CUM de Hermosillo

Ronald Johnson lamenta la muerte de dos agentes de la SSPC en Veracruz: “Su sacrificio es un solemne recordatorio”

Violencia en Sinaloa dispara la ansiedad entre jóvenes: cifras rivalizan con el consumo de drogas

ENTRETENIMIENTO

Colecta para los gastos funerarios de Farath Coronel desata indignación en redes sociales

Colecta para los gastos funerarios de Farath Coronel desata indignación en redes sociales

Asesino del tecladista de Camilo Séptimo y su familia habría transferido las bitcoins a su esposa en España

Este es el video del primer atentado que sufrió Farath Coronel, vidente presuntamente asesinado por su escolta

Sombreros vaqueros y botas: la tendencia de moda que conquistó el concierto de Yuridia en el Estadio GNP

De estar enlatada a romper la taquilla: Coyote vs. ACME supera a Spider-Man en cines de México

DEPORTES

El hombre más fuerte del mundo es mexicano: Raúl Flores levanta 511 kilos en peso muerto y rompe un récord mundial

El hombre más fuerte del mundo es mexicano: Raúl Flores levanta 511 kilos en peso muerto y rompe un récord mundial

Piratas FC rinde homenaje a Gael Uscanga en el Estadio Luis Pirata Fuente: aplausos y recuerdos conmovieron en Veracruz

Christian Martinoli llama “ladrones” a los americanistas en pleno pódcast con Luis García: “Deben saber correr”

Ya no tenía signos vitales: revelan detalles sobre el fallecimiento del jugador de Piratas FC en Veracruz

Guillermo Almada confiesa que la eliminación de Leagues Cup ante Monterrey dejó heridas abiertas en América