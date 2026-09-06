México

¿Hay clases mañana lunes 7 de septiembre? Esto confirma la SEP

La Secretaría de Educación Pública tiene la respuesta sobre las actividades escolares de este lunes 7 de septiembre en todo el país

Seis niños y niñas con uniforme escolar azul marino están sentados en pupitres de madera con cuadernos abiertos.
El regreso a clases del ciclo 2026-2027 continúa con normalidad en la mayor parte del territorio nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Este lunes 7 de septiembre sí habrá clases en todo el país, según el calendario oficial 2026-2027 de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

El ciclo escolar arrancó el 31 de agosto y no contempla ninguna suspensión de labores docentes hasta el próximo miércoles 16 de septiembre de 2026.

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El calendario aplica a las 32 entidades federativas, tanto para escuelas públicas como para particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional. Contempla 185 días efectivos de clase para los niveles de preescolar, primaria y secundaria.

Una mujer agachada habla con una niña y un niño en el patio de una escuela rodeada por varios alumnos con uniformes escolares.
El calendario de la SEP contempla 185 días efectivos de clase para nivel básico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Baja California Sur reanuda clases tras el paso del huracán Marie

Mientras el calendario nacional no reporta suspensiones para este lunes, Los Cabos, en Baja California Sur, reanuda actividades escolares tras el paso del huracán Marie.

El gobernador Víctor Manuel Castro Cosío confirmó el retorno a clases luego de que el fenómeno se degradara y dejara de representar riesgo para la costa.

El oleaje elevado y las lluvias intensas fueron parte de los efectos del huracán en la región.
El oleaje elevado y las lluvias intensas fueron parte de los efectos del huracán en la región.

Las escuelas del municipio habían cerrado desde el viernes 4 de septiembre por el riesgo de lluvias intensas y vientos con rachas de hasta 195 kilómetros por hora.

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En Ciudad Constitución, cabecera del municipio de Comondú, las clases ya operaban con normalidad desde el viernes anterior, luego de un cierre preventivo por el mismo sistema meteorológico.

El Servicio Meteorológico Nacional prevé que Marie se degrade a la categoría de tormenta tropical este mismo lunes, después de haber alcanzado la categoría 2 durante el fin de semana.

Una mujer mira un calendario escolar y escribe, sentada en una mesa de cocina rodeada de tres niños, cuadernos y útiles. Al fondo, una ventana y la cocina.
Los Cabos, en Baja California Sur, cerró escuelas por el paso del huracán Marie. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al ser un tema de clima en desarrollo, la reanudación total de las aulas depende por completo de las disposiciones de Protección Civil local de Baja California Sur para los próximos días.

El primer día sin clases del ciclo será el 16 de septiembre

La primera suspensión oficial de labores docentes ocurre el miércoles 16 de septiembre, por la conmemoración del Día de la Independencia.

La fecha no genera un fin de semana largo, ya que el calendario federal marca jornada normal tanto el lunes 14 como el martes 15.

El calendario incluye descansos en septiembre, noviembre, enero, febrero, marzo y mayo. (Jesús Tovar Sosa/Infobae)
El calendario incluye descansos en septiembre, noviembre, enero, febrero, marzo y mayo. (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

La semana queda organizada así: clases con normalidad el lunes 14 y el martes 15, suspensión el miércoles 16, y regreso a las aulas el jueves 17 y el viernes 18.

Después de esa fecha, la siguiente interrupción prevista es el viernes 25 de septiembre, día de la primera sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar del ciclo 2026-2027.

El primer puente del ciclo llega hasta noviembre

Después del 16 de septiembre, el siguiente día sin clases será el lunes 16 de noviembre, vinculado a la conmemoración de la Revolución Mexicana.

Esa fecha ofrecerá a los estudiantes el primer fin de semana largo del periodo escolar, según el mismo calendario de la SEP.

Vista exterior de la Escuela Primaria "Benito Juárez" en la Ciudad de México, con su portón abierto por donde entran niños con mochilas, y adultos observando.
El próximo descanso oficial de clases ocurre el miércoles 16 de septiembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las reuniones del Consejo Técnico Escolar generan suspensiones adicionales a lo largo del año.

Después de la sesión del 25 de septiembre, se suman las del 30 de octubre y el 27 de noviembre de 2026, así como las del 29 de enero, 26 de febrero, 30 de abril, 28 de mayo y 25 de junio de 2027.

El calendario incluye descansos en enero, febrero, marzo y mayo de 2027

Para el ciclo 2027, el calendario marca el viernes 1 y el miércoles 6 de enero como días de suspensión de labores.

Durante febrero, el lunes 1 será otra jornada sin clases, seguida del lunes 15 de marzo y el miércoles 5 de mayo.

Las familias ya pueden consultar las fechas de descanso de todo el ciclo 2026-2027. (X/@SEP_mx)

El registro de calificaciones se realizará en tres momentos del ciclo: el 13 de noviembre de 2026, el 5 de marzo de 2027 y el 2 de julio de 2027.

La comunicación de resultados y el periodo de preinscripciones para el siguiente ciclo escolar se ubican en febrero y marzo, previo a los cambios de nivel educativo de los alumnos.

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