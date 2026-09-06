Elementos de seguridad, vestidos con uniforme táctico oscuro, se desplazan en vehículos patrulla por una vía urbana.

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Dos agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) murieron tras ser atacados por un grupo criminal en el municipio de Omealca, Veracruz. El Gabinete de Seguridad de México les rindió homenaje y expresó su respaldo institucional a las familias de las víctimas.

El ataque contra el personal de seguridad ocurrió mientras los agentes realizaban tareas de investigación en la zona. El hecho dejó, además de los dos fallecidos, a una tercera persona herida que permanece bajo atención médica.

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El mensaje del Gabinete de Seguridad

A través de su cuenta oficial en la red social X, el Gabinete de Seguridad de México difundió un comunicado en el que rindió homenaje a los dos elementos caídos. El texto los describió como hombres que dedicaron su vida a servir y proteger a los demás.

Gabinete de Seguridad rinde homenaje a dos agentes de la SSPC asesinados en Veracruz: "su servicio a México no será olvidado". Captura de pantalla.

Los dos agentes de la dependencia murieron en un ataque armado en Omealca, tras ser agredidos por presuntos integrantes de un grupo criminal mientras realizaban labores de investigación. El Gabinete de Seguridad prometió que el crimen no quedará impune.

El comunicado incluyó un mensaje de condolencia dirigido a los familiares de los agentes. Se les expresó, según el texto, “nuestro más sentido pésame, solidaridad y respeto, así como todo nuestro respaldo institucional”.

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El Gabinete también refrendó su compromiso de identificar y detener a los responsables del ataque. “Este crimen no quede impune”, señaló el organismo, que cerró su mensaje con la frase: “Su servicio a México no será olvidado”.

Los hechos del ataque en Omealca

El ataque contra los agentes de la SSPC se registró en el municipio costero de Omealca, Veracruz. De acuerdo con la información difundida, el personal de seguridad realizaba tareas de investigación en la zona cuando fue agredido por presuntos integrantes de un grupo criminal. No se informó si los agentes respondieron a la agresión armada.

Gabinete de Seguridad rinde homenaje a dos agentes de la SSPC asesinados en Veracruz: "su servicio a México no será olvidado". X - @GabSeguridadMX

Declaraciones de García Harfuch

Omar García Harfuch, titular de la SSPC, informó sobre el ataque y lamentó los hechos. El funcionario expresó sus condolencias a los familiares de los dos agentes fallecidos y refrendó el apoyo institucional a la investigadora herida.

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En su cuenta de X, Harfuch escribió: “Expresamos nuestro más sentido pésame y solidaridad a las familias, compañeros y seres queridos de nuestros agentes fallecidos. Reconocemos su valentía y compromiso con la protección de la ciudadanía”.

(X @OHarfuch)

El secretario aseguró que el delito no quedará impune y que se continuaría informando sobre los avances de la agresión.

No se detectaron errores en el párrafo verificado; el texto ya es fiel a la fuente. Lo dejo tal como está, listo para su publicación:

Johnson se sumó a las condolencias por los agentes caídos

Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, lamentó la muerte de los dos agentes de la SSPC y se sumó a las condolencias expresadas por Omar García Harfuch. El diplomático calificó el hecho como “un solemne recordatorio” de los riesgos que enfrenta el personal de seguridad y procuración de justicia en el país.

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A través de su cuenta de X, Johnson escribió: “Me uno al secretario para expresar mis más sentidas condolencias a las familias y compañeros de los dos agentes federales que perdieron la vida en cumplimiento de su deber en Veracruz”. El embajador también deseó “una pronta y completa recuperación” al agente que resultó lesionado durante la agresión armada.

Tweet del embajador de EEUU en México tras el asesinato de dos agentes de la SSPC. Crédito: X - @USAmbMex

El diplomático cerró su mensaje con un compromiso declarativo hacia la cooperación bilateral en materia de seguridad: “Honramos su servicio al continuar trabajando por comunidades más seguras para proteger a aquellas personas por quienes dieron su vida”.

Operativo de respuesta y contexto de violencia

Tras el ataque contra el personal de la SSPC, se desplegó un operativo con la participación de corporaciones estatales de Veracruz y Oaxaca, la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina. Hasta el momento no hay confirmación de personas detenidas por este hecho.

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Grupos criminales operan desde hace décadas en el estado costero de Veracruz, dedicados principalmente al secuestro, la extorsión y el trasiego de drogas. Las organizaciones antagónicas se disputan el control del norte y sur de la entidad, donde se tiene registro de la presencia de al menos tres cárteles y múltiples células remanentes locales.

Entre las organizaciones con presencia en el estado se encuentra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las más poderosas de la región, junto con el Grupo Sombra, afín al Cártel del Golfo, y el Cártel de Sinaloa. También operan facciones como Los Zetas Vieja Escuela, el Cártel del Noreste, el Cártel de Nuevo Veracruz, Mando Sur y la Mafía Veracruzana, que buscan hacerse con el control del territorio.

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En el último año, Veracruz fue escenario de actos violentos que provocaron indignación a nivel federal. Uno de los casos más sonados fue el de la maestra jubilada Irma Hernández, quien tuvo que trabajar como conductora de un taxi para subsistir. En 2025 fue localizada muerta, y las versiones oficiales apuntaron a que fue privada de su libertad, torturada y asesinada por un grupo criminal dedicado al cobro de piso a los transportistas.