Qué fue de Aleska Génesis tras ser acusada de robo e incluso llegar a presión: la historia de la supermodelo

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Aleska Génesis atravesó una detención en México, una vinculación a proceso y un paso por el penal de Santa Martha Acatitla tras ser acusada de su presunta participación en el robo de tres relojes Rolex.

El caso ocurrió entre 2024 y 2025, terminó después de que el empresario denunciante le otorgó el perdón legal y permitió que la modelo venezolana regresara a Miami para retomar su vida pública y su carrera en el entretenimiento.

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La historia volvió a circular en redes sociales durante 2026 por los detalles de su arresto y las declaraciones que ofreció después de recuperar su libertad. Génesis relató que enfrentó la orden de aprehensión pese a las advertencias de sus familiares y abogados.

El expediente se originó por una denuncia relacionada con tres relojes de alta gama. Según Univision, las piezas tenían un valor conjunto de 91,450 dólares, una cifra que entonces equivalía a cerca de 10,000,000 pesos.

La acusación fue presentada por el empresario Francisco Javier Rodríguez Borgio, quien había mantenido una relación con Michell Roxana, hermana de la influencer. La defensa de Aleska Génesis rechazó desde el inicio los señalamientos y sostuvo que la imputación se basaba en elementos falsos.

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Aleska Génesis fue detenida en el aeropuerto de Ciudad de México en enero de 2024

La primera detención de Aleska Génesis ocurrió el sábado 20 de enero de 2024, cuando llegó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México desde Miami. Autoridades ejecutaron una orden de aprehensión en su contra por el presunto delito de robo en pandilla.

La modelo fue detenida tras su eliminación del reality show. Sus hermanas acusan al empresario Francisco Javier Rodríguez Borgio de haber planeado su arresto con apoyo de autoridades y de la producción del programa. (Instagram/LinkedIn)

La modelo fue puesta a disposición de las autoridades por la denuncia relacionada con los relojes Rolex. La investigación sostenía que las piezas habrían sido sustraídas y posteriormente ofrecidas para su venta en Miami.

Génesis recuperó su libertad en aquella ocasión por falta de pruebas, de acuerdo con la información que se difundió entonces. Meses después, habló del tema antes de ingresar a La Casa de los Famosos.

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La venezolana dijo que conocía la existencia de una orden de aprehensión antes de abordar el vuelo rumbo a México. En una entrevista retomada por Univision, afirmó que recibió una llamada de su abogado, quien le habría advertido sobre las consecuencias de viajar al país.

“Yo iba a enfrentar esa situación, que iba a dar la cara aunque así me metieran presa”, declaró Génesis al explicar que decidió no permanecer en Estados Unidos pese a las peticiones de sus hermanas.

La modelo afirmó que no quería mantenerse escondida ni actuar como si hubiera cometido un delito. También negó haber participado en la sustracción o comercialización de las joyas.

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La Fiscalía de CDMX la arrestó tras su eliminación de La Casa de los Famosos All-Stars

El caso volvió a activarse el 10 de marzo de 2025. Aleska Génesis acababa de ser eliminada de La Casa de los Famosos All-Stars cuando agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México la detuvieron.

La influencer fue trasladada al penal femenil de Santa Martha Acatitla. La nueva orden de aprehensión se relacionó con el mismo expediente abierto por el presunto robo de los relojes de lujo.

De acuerdo con Telemundo Puerto Rico, el abogado Jonathan Boyzo informó que Génesis quedó vinculada a proceso, aunque enfrentó la causa penal en libertad.

(Facebook Aleska Génesis)

La defensa aseguró que el delito imputado era “robo simple” y no se consideraba grave. El juzgador le impuso medidas cautelares, entre ellas entregar su pasaporte, no salir de México y acudir a firmar ante el juzgado en las fechas indicadas.

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También se establecieron tres meses de investigación complementaria. La decisión permitió que la modelo dejara Santa Martha Acatitla, aunque debía permanecer en territorio mexicano mientras continuaba el procedimiento.

La hermana de Génesis, Michell Roxana, denunció en redes sociales que la detención había sido irregular. Ella señaló a Rodríguez Borgio como responsable de una supuesta persecución contra la modelo, una versión que correspondió a la postura de la familia.

La modelo negó el robo de relojes y cuestionó las pruebas en su contra

Aleska Génesis dio varias entrevistas después de su primera detención y tras recuperar su libertad condicional en 2025. En ellas sostuvo que las fotografías de los relojes que le atribuyeron no acreditaban su responsabilidad.

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La influencer afirmó que las imágenes habrían sido tomadas de internet y no demostrarían que ella hubiera tenido contacto con las piezas. También cuestionó la versión de que los relojes fueron vendidos en una joyería de Miami.

“¿Dónde están los pagos?, ¿dónde están las transferencias?, ¿dónde están las fotos de los relojes?”, planteó Génesis al hablar de las pruebas que, según ella, faltaban en el caso.

La venezolana también aseguró que no se encontraba en México en las fechas en que habría ocurrido el robo. Explicó que, de haber estado en el sitio señalado, debían existir cámaras de seguridad u otros registros que la ubicaran ahí.

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Sus declaraciones formaron parte de su defensa pública. El empresario denunciante mantuvo la acusación hasta que decidió otorgarle el perdón legal, una medida que modificó el rumbo del proceso.

Francisco Javier Rodríguez Borgio le otorgó el perdón legal en abril de 2025

En abril de 2025, Francisco Javier Rodríguez Borgio otorgó el perdón legal a Aleska Génesis. La decisión permitió que la modelo recuperara su pasaporte y dejara México sin las restricciones que le habían sido impuestas durante el proceso.

El perdón cerró el conflicto penal derivado de la denuncia por el presunto robo de joyas.

Génesis explicó después que los días en Santa Martha Acatitla le provocaron miedo e incertidumbre. La modelo dijo que, pese a la angustia que enfrentó, prefirió haber sido ingresada al penal antes que desconocer su paradero durante la detención.

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Aleska Génesis fue detenida por autoridades mexicanas previo a su ingreso a LCDLF4, pero fue liberada la mañana del 21 de enero. Crédito: aleskagenesis

“El hecho de que me llevaran a la cárcel de Santa Marta fue lo mejor que me podría pasar”, declaró durante una transmisión en Instagram, al recordar que temía por su integridad.

Aleska Génesis fue retenida al llegar a Miami y retomó sus apariciones públicas

Después de recuperar su pasaporte, Aleska Génesis regresó a Miami. A su llegada al aeropuerto, autoridades estadounidenses la retuvieron de forma breve por protocolos vinculados con antecedentes legales en otro país.

La revisión no derivó en una nueva acusación pública en Estados Unidos. Según Las Estrellas, el procedimiento respondió a controles de seguridad que pueden aplicarse cuando una persona ha enfrentado investigaciones fuera del país.

Tras ese episodio, Génesis volvió a sus actividades en redes sociales, televisión y entrevistas. En espacios como En casa con Telemundo, habló sobre el periodo que pasó detenida y el efecto emocional que le dejó el proceso.

La modelo mantuvo su presencia como influencer y figura de entretenimiento en Miami. La cronología de su caso, desde la detención aeroportuaria de enero de 2024 hasta el perdón legal de abril de 2025, volvió a convertirla en tema de conversación cuando usuarios retomaron su testimonio y las imágenes de aquellos días.