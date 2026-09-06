Pensión Bienestar: ¿qué adultos mayores reciben su pago del 7 al 11 de septiembre?

El apoyo es universal para las personas que cumplen la edad establecida y residen en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores es un apoyo económico del Gobierno de México para quienes tienen 65 años o más y viven en el país.

El programa entrega 6,400 pesos cada dos meses y no depende de que la persona haya cotizado ante el IMSS o el ISSSTE.

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La transferencia se deposita en la Tarjeta del Banco del Bienestar. La dispersión se realiza seis veces al año, en los bimestres enero-febrero, marzo-abril, mayo-junio, julio-agosto, septiembre-octubre y noviembre-diciembre.

En mes han comenzado los pagos de septiembre y estamos cerca de entrara a la segunda semana, dentro de la cual se realizarán pagos del lunes 7 al viernes 11 de septiembre.

Un adulto mayor sonríe mientras muestra un calendario con el título "Pensión Adultos Mayores" frente a la sede de la Secretaría de Bienestar, destacando el apoyo a la comunidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Calendario Pensión del Bienestar para Adultos Mayores de Septiembre

Durante todo este mes habrá pagos de la Pensión para Adultos mayores y la siguiente semana que va desde el lunes 7 hasta el viernes 11 de septiembre los adultos mayores que recibirán su pensión son los siguientes:

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D, E, F - Lunes 7 de septiembre

G - Martes 8 de septiembre

G - Miércoles 9 de septiembre

H, I, J, K - Jueves 10 de septiembre

L - Viernes 11 de septiembre

Los pagos de las Pensiones del Bienestar se comenzarán a distribuir a partir del 1 de septiembre-octubre (Gobierno de México)

Para solicitar la incorporación, las personas deben acudir a los módulos de atención durante las jornadas de registro que anuncia la Secretaría de Bienestar. El requisito principal es tener 65 años cumplidos dentro del bimestre de incorporación.

La documentación solicitada incluye acta de nacimiento, CURP, identificación oficial vigente, comprobante de domicilio y un número telefónico de contacto. El comprobante de domicilio debe tener una antigüedad máxima de seis meses o ser sustituido por una constancia de residencia.

El programa está dirigido a mexicanas y mexicanos por nacimiento o naturalización que tengan domicilio actual en la República Mexicana. En casos donde la persona adulta mayor no pueda acudir por sí misma, puede designar a una persona auxiliar para acompañar el trámite.

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El programa puede recibirse junto con una pensión laboral

Las personas que ya cobran una pensión del IMSS o del ISSSTE pueden incorporarse a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. Ambos recursos tienen reglas y calendarios distintos, de acuerdo con Pensión IMSS y Pensión Bienestar: cuánto reciben los adultos mayores que cobran ambos apoyos.

El IMSS deposita las pensiones laborales de forma mensual. La Pensión del Bienestar realiza pagos bimestrales. Una persona que recibe ambos apoyos debe considerar que el monto de la pensión del IMSS depende de su trayectoria de trabajo, mientras el programa federal mantiene una cantidad fija para sus derechohabientes.

La entrega del recurso se organiza, por lo general, con base en la primera letra del apellido paterno. La Secretaría de Bienestar publica un calendario antes de cada periodo de pago para informar las fechas asignadas a cada grupo.

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Una fila de personas adultas mayores salvadoreñas espera pacientemente frente a una ventanilla donde se gestionan los pagos de pensiones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los depósitos se hacen directamente en la cuenta asociada con la tarjeta. Las personas beneficiarias pueden retirar efectivo o usar el recurso para realizar compras, sin que sea necesario acudir a una sucursal el mismo día en que se refleja el pago.

El apoyo es universal para las personas que cumplen la edad establecida y residen en México. No es una pensión laboral. Por ello, no solicita semanas cotizadas, un historial de empleo formal ni aportaciones previas a una institución de seguridad social.