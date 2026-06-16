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Violencia contra periodistas en México: proponen registro de casos tras documentar agresiones a la prensa en marcha de Gen Z

La organización Propuesta Cívica indicó que se detectaron siete tipos de agresiones dentro y fuera de la marcha

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La marcha tuvo muy poca convocatoria
Imágenes de la marcha convocada por la "Generación z" que fue desde el +angel de Independencia al Palacio de Bellas Artes Crédito: Diego Alva/Infobae México

El 15 de noviembre de 2025, periodistas que cubrían la marcha de Gen Z en el centro de la Ciudad de México sufrieron agresiones físicas, amenazas e intentos de impedir la documentación de los hechos, según un informe elaborado por la organización Propuesta Cívica.

De acuerdo con el colectivo, la identificación como prensa no funcionó como mecanismo de protección y acusó que la violencia policial marcó un patrón consolidado contra quienes ejercen el periodismo en protestas sociales.

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Entre los hallazgos del informe destaca la identificación de siete patrones de agresión: agresiones físicas directas, inutilidad de la identificación como prensa, hostilidad verbal, obstáculos al registro documental, extensión de la violencia fuera del punto principal, uso de amenazas graves y la ausencia de reconocimiento institucional.

Las recomendaciones dirigidas a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, al Gobierno de la Ciudad de México, a la Fiscalía y al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas subrayan la urgencia de protocolos claros, reconocimiento público, registros diferenciados de agresiones y la articulación de medidas preventivas y reparadoras.

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La identificación de prensa, sin efecto ante la policía

El informe destacó que durante la movilización, periodistas reportan golpes, empujones, uso de escudos para apartar a reporteros, intentos de arrebatar equipos y amenazas directas.

Expresiones como “Tú hoy no llegas a tu casa” y “Aquí no los queremos” se repiten en los testimonios.

El fotoperiodista Israel Fugemann, fotoperiodist narró al colectivo que presenció la descarga de piedras, gas y empujones, y observa cómo la identificación deja de tener efecto en el clímax del enfrentamiento.

“Da igual que grites ‘prensa’. La policía no distingue”, afirmó.

Johana Remigio, fotógrafa de Obturador MX, relató que al documentar la detención de una persona y presentarse como prensa, la respuesta de la policía es: “Con mayor razón”.

Más tarde, recibió golpes y amenazas: “Tú ya no vas a llegar con tu familia. Te vamos a dar un levantón”.

Agresiones en distintos puntos

Las agresiones no se limitan al Zócalo. Se extienden a calles como Madero, Eje Central y 20 de Noviembre.

Miguel Martínez, fotoperiodista de 24 Horas, señala: “No les importa que seas prensa”.

Reporta que la policía usa piedras, gas y golpes con escudos contra la prensa, y que incluso comerciantes que tomaban fotos son perseguidos.

Ximena Arochi, reportera de Proceso, pierde temporalmente su teléfono tras quedar atrapada en una golpiza.

Solo el auxilio de otro periodista la saca de la situación: “La posibilidad de cubrir un evento masivo muchas veces depende de si el policía en turno decide creer o no que se trata de prensa. Hace falta trabajar eso de manera coordinada, tanto medios como Gobierno de la Ciudad de México”.

Según el mismo documento, los reportes oficiales omiten a la prensa agredida en sus balances. Solo contabilizan policías y manifestantes lesionados, invisibilizando la violencia contra periodistas.

“La policía estaba muy agresiva con toda la prensa porque la orden era por radio... que ya sacaran a todos de la plancha, fuera prensa, fuera manifestantes”, afirmó David de Olarte, reportero con más de 25 años de experiencia.

Propuesta de registro y seguimiento de agresiones

El informe urge a crear mecanismos de registro y seguimiento de agresiones contra periodistas en protestas, incluyendo información sobre el tipo de agresión, autoridad involucrada y estado del caso.

La reiteración de ataques e intimidaciones evidencia un patrón de riesgo persistente para la labor periodística en la Ciudad de México.

Las voces incluidas en el informe comparten un diagnóstico: cuando se intensifica la violencia y la policía avanza, la prensa queda desprotegida.

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