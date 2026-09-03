Hospital General de México suspende servicio de comedor por brote de salmonella: 135 médicos intoxicados

El Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga exhibe su estructura moderna bajo un cielo parcialmente nublado. (Gobierno de México)

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El Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga” clausuró de forma inmediata el servicio de comedor operado por externos para su personal, tras detectar un severo brote de gastroenteritis infecciosa aguda. Esta emergencia sanitaria dejó a 135 médicos residentes y de alta especialidad con síntomas de intoxicación alimentaria.

De acuerdo con la institución, a través de un comunicado informa este 3 de septiembre que el evento comenzó el pasado lunes 31 de agosto tras un aumento repentino de profesionales con cuadros de dolor abdominal, vómito, diarrea y fiebre leve. Actualmente, 41 médicos continúan hospitalizados bajo vigilancia y tratamiento, aunque todos se reportan en condición estable.

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Una tarjeta informativa del Hospital General de México reporta 135 médicos con gastroenteritis por la bacteria Salmonella spp. tras consumir alimentos en el comedor del recinto. ( Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga)

Los análisis de laboratorio confirmaron que el brote está asociado temporalmente a la comida servida en las instalaciones. En los pacientes afectados se detectó la presencia de la bacteria Salmonella spp., y en al menos dos de los casos se identificó una coinfección con Escherichia coli enterotoxigénica (ETEC).

Mientras el personal médico se recupera, la institución mantiene una búsqueda activa de más personas expuestas. Asimismo, la investigación epidemiológica continúa en marcha para localizar la fuente exacta de contaminación y reforzar las medidas de prevención.

¿Qué es gastroenteritis infecciosa aguda?

De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la gastroenteritis es una inflamación intestinal que provoca síntomas como:

Diarrea

Fiebre

Dolor abdominal

Náuseas

Vómito

Deshidratación

Francisco Iván Hernández Hernández, coordinador de Atención Integral a la Salud en el Primer Nivel del IMSS, señaló que el calor, la ingesta de alimentos y agua contaminados y los malos hábitos de higiene son los principales factores que elevan el riesgo de enfermedad, en particular durante la temporada de altas temperaturas.

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Hernández Hernández advirtió que el umbral de alarma es claro: más de tres evacuaciones líquidas o semilíquidas en menos de 24 horas obliga a acudir a servicios médicos o de urgencias.

Ministerio de Salud pide no automedicarse y acudir a centros de salud ante síntomas de diarrea en zonas afectadas. (Foto: Difusión)

El funcionario también alertó sobre los signos de deshidratación, que representan el riesgo más grave de la enfermedad. El funcionario compartió las señales que indican que una persona reciba atención inmediata en urgencias, subrayando que niñas, niños y adolescentes, así como adultos mayores, requieren ser atendidos prioritariamente ante estos signos:

Sequedad de piel y boca

Taquicardia

Respiración acelerada

Somnolencia

irritabilidad

Hundimiento de ojos

El lavado de manos reduce hasta 80% el riesgo de contagio

Frente a ese volumen de atenciones, el coordinador del IMSS subrayó que una medida simple concentra el mayor poder preventivo: el lavado frecuente de manos o el uso de gel antibacterial reduce hasta en 80% la probabilidad de contraer la enfermedad. A esa recomendación sumó otras tres:

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Evitar consumir alimentos en la vía pública Conservar los alimentos refrigerados o en lugares frescos Lavar y desinfectar frutas y verduras antes de consumirlas

Una persona realiza el lavado de manos bajo un chorro de agua en un lavabo con jabón espumoso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta inflamación, según el IMSS, fue la tercera causa de atención médica de emergencia en las Unidades de Medicina Familiar del instituto durante el año 2019.