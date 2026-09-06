Always LALISA en México: fecha de estreno y preventa del documental de Lisa

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La historia de Lisa tiene una particularidad: aunque su nombre quedó asociado mundialmente con BLACKPINK, su carrera comenzó a tomar otra dimensión cuando decidió explorar proyectos individuales. Esa etapa será el centro de Always LALISA, documental que llevará parte de ese proceso a las salas de cine.

La producción se acerca a un periodo de cambios profesionales en el que la cantante tuvo que desarrollar una identidad propia. Su recorrido como solista, sus proyectos audiovisuales y las experiencias que ha acumulado fuera de los escenarios colectivos forman parte del contexto de una película que busca mostrar otra perspectiva de su trayectoria.

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En México, la llegada está prevista para el 12 de octubre de 2026. El estreno contempla salas tradicionales y funciones especiales en IMAX, mientras que los seguidores podrán comenzar a buscar boletos desde el 9 de septiembre, fecha señalada para el inicio de la preventa.

De BLACKPINK a una carrera con identidad propia

Lisa from Blackpink performs during the 2024 Victoria’s Secret Fashion Show in New York City, U.S., October 15, 2024. REUTERS/Andrew Kelly

Lisa Manobal nació en Tailandia y posteriormente se trasladó a Corea del Sur para continuar su preparación artística. Su incorporación a BLACKPINK la colocó frente a una audiencia internacional y convirtió su nombre en uno de los más reconocidos dentro de la escena del K-pop.

Con el paso del tiempo, su actividad individual comenzó a adquirir mayor protagonismo. La música dejó de ser el único territorio en el que podía encontrarse su trabajo, pues también incursionó en proyectos relacionados con la actuación y amplió su presencia dentro de la industria del entretenimiento.

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Always LALISA se concentra precisamente en esa transformación. El documental aborda el camino que siguió durante una etapa en la que comenzó a desarrollar proyectos propios, mostrando una carrera que no se limita a su participación dentro del grupo surcoreano.

Qué se verá en Always LALISA

(REUTERS/Andrew Kelly)

Uno de los puntos centrales de la producción es el proceso relacionado con Alter Ego, su primer álbum de estudio como solista. El proyecto representa una parte importante de la evolución artística de Lisa y permite observar el trabajo que existe detrás de una etapa individual.

La película también incorpora momentos relacionados con su incursión en la actuación y con su participación en The White Lotus. A esto se suma la preparación de su presentación en Coachella 2025, experiencia que marcó otro momento relevante dentro de su trayectoria internacional.

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Para la exhibición mexicana, Cinépolis y Cinemex forman parte de las cadenas que contemplan la llegada del documental. El formato IMAX también tendrá presencia en funciones seleccionadas, por lo que no todas las proyecciones necesariamente contarán con esta modalidad.

La preventa comenzará el 9 de septiembre y el estreno está previsto para el 12 de octubre. Estas fechas serán las principales referencias para quienes quieran consultar horarios y disponibilidad en las salas participantes.

La llegada de Always LALISA ocurre mientras la artista continúa ampliando su carrera más allá de BLACKPINK. Su incursión en distintos terrenos del entretenimiento permite entender el documental como el registro de una etapa de crecimiento profesional y búsqueda personal.

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Más que concentrarse únicamente en los momentos de mayor popularidad, la producción pone atención en el proceso que existe detrás de una carrera individual. Para Lisa, ese camino implica asumir nuevos retos y ocupar espacios diferentes a los que tradicionalmente había desempeñado.

Con el estreno mexicano cada vez más cerca, la atención estará puesta primero en la apertura de la preventa y después en las funciones de octubre. La pantalla grande será, en este caso, el escenario elegido para recorrer una etapa de la carrera de Lisa que comenzó a desarrollarse con identidad propia.