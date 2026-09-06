México

Always LALISA en México: fecha de estreno y preventa del documental de Lisa

La producción centrada en la estrella surcoreana llegará a las pantallas nacionales en octubre, con una experiencia que busca llevar su trayectoria más allá de la música

Imagen XUWPIO4YZNBJZJXEIF6ILSF6Y4
Guardar

La historia de Lisa tiene una particularidad: aunque su nombre quedó asociado mundialmente con BLACKPINK, su carrera comenzó a tomar otra dimensión cuando decidió explorar proyectos individuales. Esa etapa será el centro de Always LALISA, documental que llevará parte de ese proceso a las salas de cine.

La producción se acerca a un periodo de cambios profesionales en el que la cantante tuvo que desarrollar una identidad propia. Su recorrido como solista, sus proyectos audiovisuales y las experiencias que ha acumulado fuera de los escenarios colectivos forman parte del contexto de una película que busca mostrar otra perspectiva de su trayectoria.

PUBLICIDAD

En México, la llegada está prevista para el 12 de octubre de 2026. El estreno contempla salas tradicionales y funciones especiales en IMAX, mientras que los seguidores podrán comenzar a buscar boletos desde el 9 de septiembre, fecha señalada para el inicio de la preventa.

De BLACKPINK a una carrera con identidad propia

Lisa from Blackpink performs during the 2024 Victoria’s Secret Fashion Show in New York City, U.S., October 15, 2024. REUTERS/Andrew Kelly
Lisa from Blackpink performs during the 2024 Victoria’s Secret Fashion Show in New York City, U.S., October 15, 2024. REUTERS/Andrew Kelly

Lisa Manobal nació en Tailandia y posteriormente se trasladó a Corea del Sur para continuar su preparación artística. Su incorporación a BLACKPINK la colocó frente a una audiencia internacional y convirtió su nombre en uno de los más reconocidos dentro de la escena del K-pop.

Con el paso del tiempo, su actividad individual comenzó a adquirir mayor protagonismo. La música dejó de ser el único territorio en el que podía encontrarse su trabajo, pues también incursionó en proyectos relacionados con la actuación y amplió su presencia dentro de la industria del entretenimiento.

PUBLICIDAD

Always LALISA se concentra precisamente en esa transformación. El documental aborda el camino que siguió durante una etapa en la que comenzó a desarrollar proyectos propios, mostrando una carrera que no se limita a su participación dentro del grupo surcoreano.

Qué se verá en Always LALISA

Lisa Blackpink
(REUTERS/Andrew Kelly)

Uno de los puntos centrales de la producción es el proceso relacionado con Alter Ego, su primer álbum de estudio como solista. El proyecto representa una parte importante de la evolución artística de Lisa y permite observar el trabajo que existe detrás de una etapa individual.

La película también incorpora momentos relacionados con su incursión en la actuación y con su participación en The White Lotus. A esto se suma la preparación de su presentación en Coachella 2025, experiencia que marcó otro momento relevante dentro de su trayectoria internacional.

Para la exhibición mexicana, Cinépolis y Cinemex forman parte de las cadenas que contemplan la llegada del documental. El formato IMAX también tendrá presencia en funciones seleccionadas, por lo que no todas las proyecciones necesariamente contarán con esta modalidad.

La preventa comenzará el 9 de septiembre y el estreno está previsto para el 12 de octubre. Estas fechas serán las principales referencias para quienes quieran consultar horarios y disponibilidad en las salas participantes.

La llegada de Always LALISA ocurre mientras la artista continúa ampliando su carrera más allá de BLACKPINK. Su incursión en distintos terrenos del entretenimiento permite entender el documental como el registro de una etapa de crecimiento profesional y búsqueda personal.

Más que concentrarse únicamente en los momentos de mayor popularidad, la producción pone atención en el proceso que existe detrás de una carrera individual. Para Lisa, ese camino implica asumir nuevos retos y ocupar espacios diferentes a los que tradicionalmente había desempeñado.

Con el estreno mexicano cada vez más cerca, la atención estará puesta primero en la apertura de la preventa y después en las funciones de octubre. La pantalla grande será, en este caso, el escenario elegido para recorrer una etapa de la carrera de Lisa que comenzó a desarrollarse con identidad propia.

Temas Relacionados

LisaBLACKPINKmexico-entretenimientomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

“Dar piso”: madres buscadoras denuncian amenaza durante audiencia afuera de los juzgados en Barrientos por el caso de Juan José Velázquez

Lirios Buscadores Izcalli reportó los hechos al Mecanismo Estatal de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y a la Policía Estatal

“Dar piso”: madres buscadoras denuncian amenaza durante audiencia afuera de los juzgados en Barrientos por el caso de Juan José Velázquez

Violeta: la obra de teatro que confronta los secretos y la violencia dentro de una familia

El regreso de una mujer al lugar donde creció revela los secretos, abusos y silencios que marcaron a su familia en Violeta, obra protagonizada por Teté Espinoza

Violeta: la obra de teatro que confronta los secretos y la violencia dentro de una familia

Esta es la última actualización del avance del Metrobús este 6 de septiembre

Este medio de transporte cuenta con más de 22 millones de usuarios al año, a los que mueve a través de sus siete líneas

Esta es la última actualización del avance del Metrobús este 6 de septiembre

Fuerza Regida llega al concierto de BTS y desata rumores de una colaboración que ya ilusiona a los fans

Jesús Ortiz Paz, conocido como JOP, y Moisés López comparten en redes sociales imágenes del show

Fuerza Regida llega al concierto de BTS y desata rumores de una colaboración que ya ilusiona a los fans

Pensión del Bienestar 2026: adultos mayores que reciben su pago mañana lunes 7 de septiembre

Los recursos se entregan de forma ordenada de acuerdo con la primera letra de la CURP de cada beneficiario

Pensión del Bienestar 2026: adultos mayores que reciben su pago mañana lunes 7 de septiembre
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 6 de septiembre: EEUU emite alerta de seguridad en Nogales, Sonora

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 6 de septiembre: EEUU emite alerta de seguridad en Nogales, Sonora

Capturan a implicado en el feminicidio de la colombiana Tatiana Vanessa en San Luis Potosí

De la amapola a los laboratorios: así cambió el mapa de la producción de drogas en Guerrero

Más de 8 horas y con 60 datos de prueba: así fue la audiencia contra los presuntos homicidas del tecladista de Camilo Séptimo y su familia

Desmantelan tres laboratorios de metanfetamina en Guerrero: hallan nueve reactores y una tonelada de precursores químicos

ENTRETENIMIENTO

Qué fue de Aleska Génesis tras ser acusada de robo e incluso llegar a presión: la historia de la supermodelo

Qué fue de Aleska Génesis tras ser acusada de robo e incluso llegar a presión: la historia de la supermodelo

Violeta: la obra de teatro que confronta los secretos y la violencia dentro de una familia

Fuerza Regida llega al concierto de BTS y desata rumores de una colaboración que ya ilusiona a los fans

La Casa de los Famosos México en vivo: quién será el sexto eliminado y el habitante sorpresa que ingresará hoy

Fans despiden a Jonathan Meléndez en el Ángel de la Independencia entre flores, fotografías y lágrimas

DEPORTES

Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana: fechas y horarios para ver la Serie del Rey

Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana: fechas y horarios para ver la Serie del Rey

Piojo Alvarado podría irse a Rusia junto a Montes y Chávez: Chivas responde a la primera oferta

Canelo Álvarez en el Estadio Azteca: esto dijo Eddy Reynoso sobre la posible pelea

Cómo quedaron las posiciones del Mundial Sub 20 Femenino en el grupo de México tras resultados de la jornada 1

El extraño caso de Leighanne Robe: jugadora que firmó con Pumas este semestre y fue presentada el fin de semana por un equipo en Inglaterra