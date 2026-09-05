Poncho de Nigris acusa veto en La Casa de los Famosos México: “El problema es la productora”

El participante de la primera temporada de La Casa de los Famosos México acusó a Rosa María Noguerón de vetarlo del reality show. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Poncho de Nigris aseguró que la producción de La Casa de los Famosos México lo tiene vetado desde la tercera temporada del reality, luego de un incidente entre el conductor Facundo y su sobrino, Aldo de Nigris.

La acusación surgió en un episodio de “Jalando Fierro”, serie de videos que produce el conductor regiomontano en su canal de YouTube.

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Según su versión, el origen del conflicto se remonta a una broma que Facundo le hizo a Aldo de Nigris durante la tercera temporada del programa, ganada por el propio Aldo con más de 19 millones de votos.

Poncho respondió públicamente a ese momento y, a partir de ahí, dice haber quedado fuera de las convocatorias de la producción.

“Rosa María Noguerón me vetó, cuando fue tu temporada por lo de Facundo, que yo pues dije ‘¿qué pedo?’, que le jaló el tapete a mi sobrino, eso no se hace y este güey aguantó como los grandes porque otro güey se voltea y le da un putaz*. Entonces te provocó, te provocó”, relató De Nigris.

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El conductor regiomontano aseguró que se encuentra vetado desde la tercera temporada. (YT: @PonchoDeNigrisOficial)

Poncho aseguró que el problema es Rosa María Noguerón

El conductor vinculó directamente la reacción de la productora Rosa María Noguerón con su ausencia posterior en el programa. “Pero yo digo ‘ah, desde ahí me vetó Rosa María Noguerón’”, afirmó.

De Nigris no se limitó a señalar su propio caso, amplió la crítica hacia el manejo general que la producción tiene con los participantes del reality.

“Sinceramente, el error ahorita en La Casa de los Famosos es la productora, porque la productora no tiene buena relación con los habitantes y con los participantes”, sostuvo.

Para el conductor, el rol de Noguerón debería ser distinto al que describe: “Ella tiene que ser mediadora con los habitantes y tratarlos bien, darle su lugar y levantarlos a los habitantes. Y ella no ‘Nah, lo voy a vetar’”, expresó.

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Poncho de Nigris aseguró que es él quien vetó a la producción. (YT: @PonchoDeNigrisOficial)

El conductor asegura que ahora es él quien veta a la producción

De Nigris cerró su intervención con una respuesta directa a la propia Noguerón, a quien acusó de no lograr que la temporada actual del reality genere el mismo impacto que ediciones anteriores.

“A mí ya no me vetó la productora, yo la veté a ella”, declaró Poncho de Nigris en su programa.

El conductor vinculó esa postura con la falta de contenido viral que, según él, caracterizó a temporadas previas del programa.

“O sea, ahorita yo la veté a ella porque ni hay canción, ni hay nada”, concluyó Poncho.

La declaración se suma a una serie de críticas previas de De Nigris hacia la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, a la que calificó de “aburridísima” y con un elenco de “puros muebles” en transmisiones anteriores.

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El conductor regiomontano también había anunciado semanas atrás que respaldaría a un participante de La Granja VIP, el reality de TV Azteca que compite directamente con la producción de Televisa.

Poncho de Nigris asegura que “mandó” a un concursante al reality de TV Azteca (Redes Sociales)

La versión de un supuesto veto no es exclusiva de Poncho de Nigris, la actriz Mar Contreras, finalista de la tercera temporada, también enfrentó rumores sobre una posible exclusión del programa.

Acusación que Rosa María Noguerón negó al asegurar que la actriz sí fue invitada mas el acuerdo no se concretó durante las negociaciones.

En julio, Noguerón ya había respondido a otro señalamiento de De Nigris, quien acusó a la producción de “dar línea” a los panelistas sobre qué comentarios podían o no hacer durante las galas.

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En esa ocasión, la productora negó categóricamente la acusación y remarcó que De Nigris había participado como panelista en más de una ocasión, lo que a su juicio contradice la idea de un conflicto real con la producción.