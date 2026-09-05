México

Aaron Mercury aclara su estado de salud tras accidente con una estructura en los Premios DIGITELLE

Aarón Mercury confirmó que se encuentra bien tras el colapso de una estructura durante una entrevista en los Premios DIGITELLE 2026

El creador de contenido Aaron Mercury sufrió un percance con una estructura metálica durante los Premios DIGITELLE, el suceso generó preocupación entre sus seguidores. IG: aaronmercury

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El creador de contenido, Aarón Mercury aseguró que se encuentra bien salud tras el colapso de una estructura durante una entrevista que ofreció en los Premios DIGITELLE 2026, según confirmó él mismo en redes sociales.

El influencer utilizó Instagram para agradecer la preocupación de sus seguidores y aclarar que ni él ni la prensa presente resultaron lesionados.

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El incidente ocurrió la noche del jueves 3 de septiembre, después de que Aarón Mercury recibiera el premio People’s Choice en la categoría “Los Virales” de los Premios DIGITELLE 2026, organizados por ELLE México.

Tras el reconocimiento, el creador de contenido se trasladó a la zona de prensa para conceder entrevistas.

Mientras respondía preguntas del canal de YouTube Media Digital H&L, comenzaron a escucharse ruidos provenientes de la estructura instalada sobre el área de entrevistas. Mercury interrumpió la conversación y volteó hacia arriba para identificar el origen del sonido.

Segundos después, parte de la estructura metálica cubierta con telas se desprendió y cayó en medio de la zona donde se realizaba la entrevista. El momento quedó registrado en video y se viralizó de inmediato en redes sociales.

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En la descripción del clip publicado por el propio canal, el medio detalló la secuencia de los hechos: “Aarón Mercury nos proporciona una entrevista después de resultar ganador en los premios DIGITELLE y pese al largo día de trabajo y pasada la medianoche. Sin embargo, al momento de la entrevista empezó a tronar la estructura y en menos de 10 segundos todo se vino abajo”.

Aaron Mercury confirmó que se encuentra fuera de peligro tras el percance ocurrido durante una entrevista
Aaron Mercury confirmó que se encuentra fuera de peligro tras el percance ocurrido durante una entrevista en los Premios DIGITELLE. (IG: aaronmercury)

Seguidores cuestionaron la seguridad del montaje del evento

La caída de la estructura generó cuestionamientos entre los seguidores del influencer, quienes señalaron a la organización del evento por no haber asegurado correctamente la infraestructura del área de prensa. Los comentarios se multiplicaron en redes conforme el video del colapso alcanzaba mayor difusión.

Ninguna persona relacionada con la organización de los Premios DIGITELLE ni con ELLE México emitió un pronunciamiento oficial sobre las causas técnicas del desprendimiento. Hasta el momento tampoco se reportaron daños materiales adicionales a los del propio montaje.

Mercury reaccionó con humor y compartió el momento en video

Horas después del percance, el influencer reapareció en sus redes sociales con un video editado del incidente acompañado del mensaje “Yo sin hacerle daño a nadie: la vida”. En otra publicación escribió: “Ya si estoy bien salado”, con un emoji de sorpresa.

El propio equipo de Media Digital H&L compartió un segundo video, grabado ya en otra zona tras el colapso, en el que Mercury bromeó con la situación: “Sobrevivimos, unas pocas lesiones, pero no pasa nada, continuemos con la entrevista”.

Usuarios reaccionaron con mensajes de apoyo en los comentarios de sus publicaciones, entre ellos “gracias por salvarme Spiderman” y expresiones de alivio por su estado.

Aaron Mercury compartió el video del incidente
Aaron Mercury compartió el video del incidente junto con la frase "Ya si estoy bien salado" (IG: aaronmercury)

El influencer confirmó que nadie resultó lastimado

Cinco horas después del hecho, Mercury compartió en sus historias de Instagram una recopilación de cinco notas periodísticas que reportaban el incidente.

Junto a esa publicación, el creador de contenido escribió textualmente: “Wow que loco tantas noticias jajaja. Gracias por preocuparse, no nos pasó nada ni a la prensa, ni a mí, ni a una mercurial que estaba ahí”, en referencia a una fanática que se encontraba en el lugar durante la entrevista.

Mercury compartió en sus historias de Instagram una recopilación de cinco notas periodísticas
Mercury compartió en sus historias de Instagram una recopilación de cinco notas periodísticas que reportaban el incidente (IG: aaronmercury)

No es el primer susto que Mercury vive en meses recientes

El colapso de la estructura se suma a otro episodio que preocupó a sus seguidores en junio pasado, cuando el influencer sufrió un accidente automovilístico al chocar su camioneta BMW contra una barda de contención.

En esa ocasión Mercury reconoció que circulaba a mayor velocidad de la habitual sobre pavimento mojado.

Aquel percance dejó pérdida total del vehículo, valuado en más de dos millones de pesos, aunque el creador de contenido solo resultó con un golpe en la rodilla.

Ambos episodios reforzaron entre sus seguidores el apodo con el que lo relacionan tras el incidente en los Premios DIGITELLE: “Spiderman”, en referencia a su reacción de esquivar la estructura antes de que cayera.

Un hombre joven de cabello oscuro y chaqueta negra con tachuelas, lleva pendientes de cruz en ambas orejas y mira de frente, contra un fondo liso blanco
Aaron Mercury diversifica su carrera: ahora ofrece productos para el cuidado facial y artículos exclusivos en su tienda oficial. (@mercuryskincare)

El premio que motivó la entrevista

El People’s Choice en la categoría “Los Virales” reconoce la trayectoria de Mercury como creador de contenido, quien comenzó publicando videos en redes sociales hasta convertirse en uno de los nombres más reconocibles de TikTok en México.

El People’s Choice en la categoría “Los Virales” reconoce la trayectoria de Mercury
El People’s Choice en la categoría “Los Virales” reconoce la trayectoria de Mercury como creador de contenido (IG: aaronmercury)

La cuenta oficial de ELLE México destacó que el público lo eligió como ganador por su comunidad de millones de seguidores y su expansión hacia otros formatos de entretenimiento.

Tras recibir el galardón, Mercury también habló con la prensa sobre sus próximos proyectos, entre ellos su participación en la telenovela “Corazón de oro”, donde comparte créditos con figuras de Televisa.

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