Farath Coronel: por qué llamaban “La Diabla” y “El Brujo Mexicano” al vidente asesinado

Farath Coronel, conocido en la industria como “La Diabla” y “El Brujo Mexicano”, construyó su carrera en la videncia y el esoterismo. (Captura de pantalla )

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Farath Coronel, el vidente conocido como “La Diabla” y “El Brujo Mexicano”, fue encontrado sin vida el viernes 4 de septiembre en su domicilio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México.

Su nombre real era Víctor Manuel Sixtos Vázquez, de 41 años, y construyó ambos apodos como parte de una estrategia de identidad mediática que sostuvo durante más de una década en televisión, radio y redes sociales.

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Coronel colaboró en el matutino Hoy de Televisa, además de ¡Cuéntamelo ya! Al Fin, Universo Unicable, Bandamax y el programa de radio Los Hijos de la Mañana en La KeBuena.

En esos espacios presentaba horóscopos, hacía lecturas de tarot y ofrecía predicciones de numerología para figuras públicas.

A través de sus redes sociales, Farath Coronel compartía su día a día y su faceta como experto en tarot y numerología. (Captura de pantalla )

“El Brujo Mexicano” nació como estrategia de marca profesional

El sobrenombre respondía a un posicionamiento calculado dentro del mercado del esoterismo televisivo, Coronel eligió el término “brujo” en lugar de etiquetas más modernas como coach espiritual, para conectar con la mística tradicional del país, asociada a prácticas como las de Catemaco y el mercado de Sonora.

El alias también lo colocaba como heredero de una tradición mediática previa, Antonio Vázquez Alba, conocido por décadas como “El Brujo Mayor”, había ocupado ese lugar de referencia en la televisión mexicana, y Coronel adoptó un título similar para ganar autoridad frente a productores y audiencias masivas.

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Bajo esa identidad, Coronel realizaba rituales de protección con velas blancas, sahumerios de copal o sándalo y cristales, con el objetivo declarado de bloquear envidias y cargas negativas.

También ofrecía limpiezas energéticas con infusiones de ruda, romero y albahaca, y ofrendas dirigidas a ancestros y guías espirituales.

Su trabajo incluía numerología conductual, una técnica con la que calculaba el número dhármico de una persona para definir su misión de vida, y que también aplicaba para sugerir nombres de bebés que atrajeran la fortuna.

Combinaba esos servicios con conferencias sobre la ley de la atracción, enfocadas en manifestar abundancia mediante conceptos de energía mental.

El sobrenombre "El Brujo Mexicano" respondía a un posicionamiento calculado dentro del mercado del esoterismo televisivo. (Captura de pantalla )

“La Diabla” surgió como personaje para radio y se extendió a redes sociales

El segundo alias tuvo un origen distinto, nació como personaje específico para su sección de horóscopos en Los Hijos de la Mañana, en La KeBuena, y después se convirtió en su identidad digital.

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Coronel figuraba con ese nombre en sus cuentas oficiales de Instagram y Facebook, donde se presentaba como “Farath ‘La Diabla’ Coronel”.

El apodo no tenía relación con el ocultismo oscuro ni con la adoración satánica. En el habla popular mexicana, llamar “diablo” o “diabla” a alguien suele referirse a una persona astuta, atrevida y directa, que no se guarda las verdades incómodas.

El vínculo esotérico del alias remite al Arcano XV del Tarot, la carta de El Diablo, que representa magnetismo, ambición, poder material y carisma.

Coronel adoptó esa simbología para proyectar una personalidad imponente frente a cámaras, alejada del vidente sumiso o pacífico que dominaba el imaginario tradicional.

Ese personaje explotaba un estilo frontal y un humor ácido, Coronel no suavizaba sus predicciones ni sus consejos, y los entregaba con picardía.

La apropiación del término en femenino funcionó, además, como un sello de empoderamiento personal dentro de su estética pública, marcada por lo estrafalario y lo provocador.

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“La Diabla” surgió como personaje para radio. (Captura de pantalla )

Ambos alias operaban en conjunto dentro de su marca personal

“El Brujo Mexicano” le daba respaldo y autoridad mística ante audiencias masivas, mientras “La Diabla” aportaba el carisma y la irreverencia necesarios para destacar en la televisión de espectáculos.

Esa combinación lo convirtió en un rostro rentable para los productores de programas de variedades.

Su perfil público también incluyó episodios de exposición mediática ajenos al esoterismo. En agosto de 2022, durante una transmisión en vivo desde una camioneta sobre el Viaducto, se escucharon detonaciones que Coronel atribuyó a un intento de secuestro.

“Escucho el primer balazo, pero no lo siento hacia nosotros”, relató entonces en la transmisión.

Su perfil público también incluyó episodios de exposición mediática ajenos al esoterismo. ig/Farathcoronel.master

Coronel también habló públicamente sobre haber enfrentado un diagnóstico de cáncer y ser portador de VIH, experiencias que dijo lo llevaron a replantear su relación con la muerte.

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“Yo ya enfrenté la muerte dos veces. La primera cuando me detectaron cáncer. Y la segunda cuando me secuestraron”, declaró en una entrevista.

El cuerpo de Coronel fue localizado con heridas de arma de fuego en su domicilio de la colonia Bosques del Lago.

Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México acudió al lugar para iniciar las diligencias correspondientes, previas al traslado del cuerpo al Centro de Justicia para la necropsia de ley.